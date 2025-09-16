電競耳機新品夢幻登台 Sony有職業戰隊調校加持 Razer貓耳造型太吸睛

快訊

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Sony全新INZONE系列推出全新電競耳機、專業鍵盤、滑鼠及滑鼠墊，助玩家提升技能大獲全勝。圖／Sony提供
Sony全新INZONE系列推出全新電競耳機、專業鍵盤、滑鼠及滑鼠墊，助玩家提升技能大獲全勝。圖／Sony提供

電競玩家市場商機無窮，近期Sony、Razer均推出電競耳機新品，滿足遊戲玩家與內容創作者的需求。

Sony專為電競玩家打造的INZONE系列今年更帶來更完整的配備陣容，包含INZONE H9 II無線降噪耳罩式電競耳機、INZONE E9入耳式電競耳機，並首次推出KBD-H75電競鍵盤、Mouse-A無線滑鼠與2款滑鼠墊。全系列由Sony研發並與世界級電競戰隊Fnatic合作，透過職業選手實戰回饋反覆調校，全面提升FPS遊戲體驗。9月17日起至10月12日購買指定產品並完成註冊，可獲得好禮即享券。

INZONE H9 II採用與旗艦級WH-1000XM6同級的驅動單體及特殊振膜結構，搭配360空間音效技術，讓玩家能精準分辨敵方方位。耳機內建AI優化降噪及超寬頻麥克風，確保清晰語音溝通；USB-C 2.4GHz超低延遲連線則避免戰局失誤。結構設計也全面升級，僅260克重量搭配柔軟合成皮革耳罩，長時間配戴依然舒適穩固，電池續航長達30小時並支援邊充邊用。

同場推出的INZONE E9入耳式耳機以全封閉式設計有效隔絕干擾，配合Sony長年研究的入耳結構減輕壓迫感，並由Fnatic共同調校專屬FPS音效，亦可透過INZONE Hub等化器功能進行客製化調整，助玩家輕裝上陣。

Razer經典的貓耳系列推全新Kraken Kitty V3系列進化版，包含Kraken Kitty V3 Pro與Kraken Kitty V3 X，兼具獨特風格與專業性能，專為玩家與創作者設計。

其中Kraken Kitty V3 Pro支援3種連線模式，包括Razer HyperSpeed Wireless 2.4GHz超低延遲、Bluetooth 5.3與USB-A有線連線，滿足多場景需求。支援互動式Chroma RGB貓耳燈效，擁有1,680萬色與多樣燈光變化，並可與超過300款遊戲、500款裝置同步，直播舞台更吸睛。配備可收納HyperClear Super Wideband麥克風，收音清晰自然；TriForce 40mm驅動單體與THX Spatial Audio環繞音效則提供細膩聲音與精準定位，結合蛋白質皮革記憶泡綿耳墊，帶來舒適且沉浸的體驗。

同步亮相的Kraken Kitty V3 X重量僅270克，採用HyperClear心型指向麥克風、TriForce 40mm驅動單體與7.1環繞音效，透過3.5mm接孔支援多平台裝置，兼具時尚設計與穩定效能。

超萌的Razer Kraken Kitty V3貓耳系列電競耳機功能再升級。圖／Razer提供
超萌的Razer Kraken Kitty V3貓耳系列電競耳機功能再升級。圖／Razer提供
INZONE H9 II採用與旗艦級WH-1000XM6同級的驅動單體及特殊振膜結構，搭配360空間音效技術，讓玩家能精準分辨敵方方位。記者黃筱晴／攝影
INZONE H9 II採用與旗艦級WH-1000XM6同級的驅動單體及特殊振膜結構,搭配360空間音效技術,讓玩家能精準分辨敵方方位。記者黃筱晴／攝影
INZONE H9 II將於10月在台上市，建議售價9,900元，INZONE E9於9月17日開賣，建議售價4,490元。記者黃筱晴／攝影
INZONE H9 II將於10月在台上市,建議售價9,900元,INZONE E9於9月17日開賣,建議售價4,490元。記者黃筱晴／攝影
全系列由Sony研發並與世界級電競戰隊Fnatic合作，透過職業選手實戰回饋反覆調校，全面提升FPS遊戲體驗。記者黃筱晴／攝影
全系列由Sony研發並與世界級電競戰隊Fnatic合作,透過職業選手實戰回饋反覆調校,全面提升FPS遊戲體驗。記者黃筱晴／攝影

