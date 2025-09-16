電競耳機新品夢幻登台 Sony有職業戰隊調校加持 Razer貓耳造型太吸睛
電競玩家市場商機無窮，近期Sony、Razer均推出電競耳機新品，滿足遊戲玩家與內容創作者的需求。
Sony專為電競玩家打造的INZONE系列今年更帶來更完整的配備陣容，包含INZONE H9 II無線降噪耳罩式電競耳機、INZONE E9入耳式電競耳機，並首次推出KBD-H75電競鍵盤、Mouse-A無線滑鼠與2款滑鼠墊。全系列由Sony研發並與世界級電競戰隊Fnatic合作，透過職業選手實戰回饋反覆調校，全面提升FPS遊戲體驗。9月17日起至10月12日購買指定產品並完成註冊，可獲得好禮即享券。
INZONE H9 II採用與旗艦級WH-1000XM6同級的驅動單體及特殊振膜結構，搭配360空間音效技術，讓玩家能精準分辨敵方方位。耳機內建AI優化降噪及超寬頻麥克風，確保清晰語音溝通；USB-C 2.4GHz超低延遲連線則避免戰局失誤。結構設計也全面升級，僅260克重量搭配柔軟合成皮革耳罩，長時間配戴依然舒適穩固，電池續航長達30小時並支援邊充邊用。
同場推出的INZONE E9入耳式耳機以全封閉式設計有效隔絕干擾，配合Sony長年研究的入耳結構減輕壓迫感，並由Fnatic共同調校專屬FPS音效，亦可透過INZONE Hub等化器功能進行客製化調整，助玩家輕裝上陣。
Razer經典的貓耳系列推全新Kraken Kitty V3系列進化版，包含Kraken Kitty V3 Pro與Kraken Kitty V3 X，兼具獨特風格與專業性能，專為玩家與創作者設計。
其中Kraken Kitty V3 Pro支援3種連線模式，包括Razer HyperSpeed Wireless 2.4GHz超低延遲、Bluetooth 5.3與USB-A有線連線，滿足多場景需求。支援互動式Chroma RGB貓耳燈效，擁有1,680萬色與多樣燈光變化，並可與超過300款遊戲、500款裝置同步，直播舞台更吸睛。配備可收納HyperClear Super Wideband麥克風，收音清晰自然；TriForce 40mm驅動單體與THX Spatial Audio環繞音效則提供細膩聲音與精準定位，結合蛋白質皮革記憶泡綿耳墊，帶來舒適且沉浸的體驗。
同步亮相的Kraken Kitty V3 X重量僅270克，採用HyperClear心型指向麥克風、TriForce 40mm驅動單體與7.1環繞音效，透過3.5mm接孔支援多平台裝置，兼具時尚設計與穩定效能。
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言