繼光香香雞買1送1、三商「檸檬炸雞3塊100」！還有韓粉玫瑰拉麵上桌
來自韓國的「本村炸雞」，主打雙重油炸、手工刷醬的韓式炸雞。除了招牌炸雞之外，本村炸雞在9月16日當天邀請全球行政主廚朴多元首次登台，舉辦「本村主廚日」活動，並且正式推出4款全新菜色。其中「韓粉玫瑰拉麵」以濃郁奶香融合韓式微辣粉紅醬，為麵條帶出微辣辛香的滋味，每份268元。「嫩豆腐拉麵」則是將嫩豆腐搭配微辣韓式湯頭，能夠品嚐到滑嫩的豆腐口感，每份228元。此外，還有以甜鹹交織的韓式經典炸醬為主角的，「黑嚕炸醬麵」和「黑嚕太陽炸醬飯」，各為248、258元。
「三商炸雞」自9月16日至9月22日推出為期7天的快閃優惠，其中「檸檬炸雞」重新回歸，外帶3塊原價210元，限時特價100元。另外活動期間凡消費滿299元，即贈「蔥香蒜辣酥炸棒腿」優惠券一張，憑券購買棒腿組合，原價149元，優惠價99元，兌換期限至10月31日。9月22日前，外帶「6隻酷樂雞腿桶」即送「1斤滋汁腿排桶」，原價660元，限時特價377元。
即日起至9月30日期間，繼光香香雞結合品牌IP「咕咕雞」與「扭蛋機」趣味構想，推出「咕咕雞來報喜」好康優惠活動。活動期間單筆消費滿150元，就可獲得扭蛋機會一次，共有金、銀、紅、綠等不同扭蛋。憑金色扭蛋，「阿根廷魷魚（M）原價135元，優惠價68元；銀色扭蛋「蒜脆杏鮑菇」原價75元，優惠價38元；紅色扭蛋「墨魚甜不辣（海苔）」原價70元，優惠價35元；綠色扭蛋「樂薯」原價65元，優惠價33元。
此外，繼光香香雞「咖哩炸雞」自即日起快閃回歸，並現享「買1送1」，現省165元。10月20日前與愛奇藝合作會員獨享行動，舉凡愛奇藝會員前往全台繼光香香雞們市享單筆消費滿200元，出示手機畫面顯示為「鑽石級&黃金級會員」即可享9折；若為「學生會員」，則可享有「地瓜球買1送1」。
