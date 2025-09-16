聽新聞
薰衣草森林熄燈！21年尖石店畫下句點「新社與九九峰見」
薰衣草森林尖石店21年歷史將劃下句點，業者甫於臉書公布，將在9/29熄燈。同步推出優惠活動，並邀請遊客在「新社與九九峰見」。
薰衣草森林表示，新竹尖石店將於 9/29畫下句點，帶著滿滿祝福與感謝，迎接新的篇章。「若您已預約在9/29之後造訪尖石店，請私訊小編，我們將提供您免費入園台中新社店」。
此外，9/17至9/30期間，只要姓名中有「薰、衣、草、森、林」其中任一同音字，出示有效證件，即可免費入園薰衣草森林新社店及尖石店（尖石店最後營業日為9月29日）。
薰衣草森林指出，「療癒大家的腳步不會停下，薰衣草森林將繼續在台中新社店 與2026即將登場的九九峰園區，與大家再次相遇。」
21年歷史驟然畫下句點，還是有許多粉絲不捨，「再也看不到滿山繡球花和薰衣草花田」，「年輕時約會的回憶沒了，像失戀」，也感嘆是「時代的眼淚」，「好可惜，這裡有好多回憶」，並大讚「薰衣草冰淇淋和餅乾好吃」，也有不少人遺憾「薰衣草森林審計新村店、心之芳庭、薰衣草森林新竹尖石店，一間一間關」。
