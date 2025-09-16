快訊

大學生活才7天…夜校女大生遭17歲前男友砍死 校方哀痛「未能實現夢想」

5車撞成一團！台88線高雄段事故嚴重塞車 現場一片狼藉2人受傷

聽新聞
0:00 / 0:00

李多慧這回高空382公尺應援！ 9/22出任台北101觀景台一日店長

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
味全龍啦啦隊李多慧，將於9月22日14:00-16:00登上台北101觀景台擔任一日店長。圖／摘自李多慧IG
味全龍啦啦隊李多慧，將於9月22日14:00-16:00登上台北101觀景台擔任一日店長。圖／摘自李多慧IG

台北101觀景台也瘋棒球，繼之前邀請富邦韓籍啦啦隊「珠珠寶貝」李珠珢擔任一日店長後，再宣布味全龍啦啦隊指標人物李多慧，於9月22日14:00-16:00登上89樓觀景台擔綱一日店長，在382公尺高空掀起棒球應援熱潮。

台北101指出，活動當天將於13:00開放排隊，預計14:30起李多慧與粉絲互動。這次活動特別推出「李多慧店長親選限定禮包組」，內含李多慧親自挑選的台北101人氣紀念商品與獨家設計小卡，售價6,000元。禮包內容包含：觀景台快通票一張（價值1,200元）及101塔尖深藍棒球帽、101塔尖水藍色POLO衫、101塔尖芥黃刷毛連帽外套、台北變色馬克杯#夜、DB飲料套鑰匙圈、101低筒花襪，以及台北101限定李多慧一日店長小卡等，共限量130組，售完為止，可參考Stage101線上購票連結。

在這天，李多慧獻上寵粉活動，主打３大願望一次滿足，包括零距離互動、獨家Solo舞蹈、限量簽名拍立得。購買禮包組的粉絲可享快速入場禮遇，同時獲得李多慧親選收藏禮品及限定小卡，還能享近距離簽名、比心合影互動體驗。活動當天李多慧並特別準備獨家舞蹈帶給粉絲，當天參與互動也有機會獲得李多慧獨家準備的有獎徵答超值小禮物，為旅客及球迷帶來不一樣的觀景台體驗。

店長 粉絲 台北101

延伸閱讀

中職／李多慧22日化身台北101景觀台「一日店長」 備妥獨家舞蹈寵粉

黃瀞瑩開箱這處社宅可見台北101煙火 網友：怎麼可以不感謝柯文哲

台南體育局長到南韓拓展棒球交流 為棒球特色學校拉線締姊妹校

I-DLE雨琦快閃台北101！擔任FENDI品牌大使 粉絲大暴動

相關新聞

薰衣草森林熄燈！21年尖石店畫下句點「新社與九九峰見」

薰衣草森林尖石店21年歷史將劃下句點，業者甫於臉書公布，將在9/29熄燈。同步推出優惠活動，並邀請遊客在「新社與九九峰見...

李多慧這回高空382公尺應援！ 9/22出任台北101觀景台一日店長

台北101觀景台也瘋棒球，繼之前邀請富邦韓籍啦啦隊「珠珠寶貝」李珠珢擔任一日店長後，再宣布味全龍啦啦隊指標人物李多慧，於...

Uber Eats揭年度消費3大關鍵字 情人節送禮「金針菇」竟打敗巧克力

Uber Eats今宣布由實力派演員楊謹華出任全新「（應該）都點得到」品牌代言人，並同步揭曉平台年度消費關鍵字，數據顯示...

麥卡倫攜手英倫頂級茗茶JING Harmony系列第5版 蜜蘭香茶韻引入茶香

全球單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫（The Macallan），再度以自然為靈感，推出Harmony系列第5版「蜜蘭香茶韻...

26春夏紐約時裝周...蕭邦高空派對 揭曉全新Ice Cube高級珠寶膠囊系列

瑞士精品品牌蕭邦（Chopard）於紐約時裝周期間發表Ice Cube高級珠寶膠囊系列。蕭邦特地選址曼哈頓地標One V...

Louise Trotter上任欽點首發！Vicky Krieps成Bottega Veneta品牌大使

在新任創意總監Louise Trotter上任之後，Bottega Veneta近日再有新動作：品牌宣布將邀請盧森堡籍德...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。