李多慧這回高空382公尺應援！ 9/22出任台北101觀景台一日店長

台北101觀景台也瘋棒球，繼之前邀請富邦韓籍啦啦隊「珠珠寶貝」李珠珢擔任一日店長後，再宣布味全龍啦啦隊指標人物李多慧，於9月22日14:00-16:00登上89樓觀景台擔綱一日店長，在382公尺高空掀起棒球應援熱潮。

台北101指出，活動當天將於13:00開放排隊，預計14:30起李多慧與粉絲互動。這次活動特別推出「李多慧店長親選限定禮包組」，內含李多慧親自挑選的台北101人氣紀念商品與獨家設計小卡，售價6,000元。禮包內容包含：觀景台快通票一張（價值1,200元）及101塔尖深藍棒球帽、101塔尖水藍色POLO衫、101塔尖芥黃刷毛連帽外套、台北變色馬克杯#夜、DB飲料套鑰匙圈、101低筒花襪，以及台北101限定李多慧一日店長小卡等，共限量130組，售完為止，可參考Stage101線上購票連結。

在這天，李多慧獻上寵粉活動，主打３大願望一次滿足，包括零距離互動、獨家Solo舞蹈、限量簽名拍立得。購買禮包組的粉絲可享快速入場禮遇，同時獲得李多慧親選收藏禮品及限定小卡，還能享近距離簽名、比心合影互動體驗。活動當天李多慧並特別準備獨家舞蹈帶給粉絲，當天參與互動也有機會獲得李多慧獨家準備的有獎徵答超值小禮物，為旅客及球迷帶來不一樣的觀景台體驗。

