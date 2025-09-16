麥卡倫攜手英倫頂級茗茶JING Harmony系列第5版 蜜蘭香茶韻引入茶香

全球單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫（The Macallan），再度以自然為靈感，推出Harmony系列第5版「蜜蘭香茶韻」，攜手英國頂級茗茶JING Tea，以守護土地、與自然共生為信念，將「茶中香水」鳳凰單叢蜜蘭香的細緻風味，注入酒液之中，為全球威士忌與茶愛好者開啟全新篇章。

麥卡倫自1824年創立以來，始終強調與自然共生；此次合作，釀酒師團隊深入茶園，從茶藝儀式與職人精神汲取靈感。這款威士忌主要是在美國白橡木雪莉桶熟陳，帶有花果香的氣息，也因採用歐洲紅橡木雪莉桶而達到巧妙的風味平衡，帶來令人回味無窮的美好韻味。過程中同時採用波本橡木桶，為其風味輪廓增添一絲甜美，呼應此款茶種的甜美香氣。

JING Tea執行長Melanie Tricklebank表示，這次合作不僅是茶與酒的跨界，更是對風土文化與自然精神的共同致敬。麥卡倫創意總監Jaume Ferras也指出：「茶與威士忌同樣來自於自然，透過時間與工藝的淬鍊，展現彼此的深層共鳴。」

延續Harmony系列與自然共生的精神，麥卡倫「蜜蘭香茶韻」也在包裝設計上體現對環境的承諾。外盒採循環再生材料製成，賦予茶葉第二生命，展現自然循環美學。這次的新品發表會，麥卡倫更特別邀請「三徑就荒」主理人簡瑋婷，將工夫茶儀式融入Harmony系列第5版「蜜蘭香茶韻」品酩活動，透過現場手沖珍稀烏龍「鳳凰單叢蜜蘭香」，悉心打造「茶酒儀式體驗」，讓賓客在茶香與酒韻的對照間，細細品味大地與時間的溫柔對話。

後續麥卡倫免稅通路也將推出Harmony系列的「櫻木正山茶韻」版本，延續這段與自然共生的風味旅程。為了讓更多消費者親身體驗這場茶與酒的靈感交會，麥卡倫將於全台舉辦限定「蜜蘭香茶韻．茶酒儀式體驗」活動，更多詳情請關注麥卡倫LINE官方帳號。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 麥卡倫攜手英國頂級茗茶品牌JING Tea，以「茶中香水」鳳凰單叢蜜蘭香為靈感，獻上The Harmony Collection第5版「蜜蘭香茶韻」。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 麥卡倫透過多重感官的層層遞進，讓賓客感受兩種極致工藝交融帶來的深邃與優雅。麥卡倫品牌大使黃偉綸（左起）、臺灣愛丁頓行銷總監劉姿瓘、三徑就荒主理人簡瑋婷合影。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 延續Harmony系列與自然共生的精神，麥卡倫「蜜蘭香茶韻」外盒採用循環再生材料製成，展現自然循環美學。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

商品推薦