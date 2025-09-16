快訊

大學生活才7天…夜校女大生遭17歲前男友砍死 校方哀痛「未能實現夢想」

5車撞成一團！台88線高雄段事故嚴重塞車 現場一片狼藉2人受傷

聽新聞
0:00 / 0:00

麥卡倫攜手英倫頂級茗茶JING Harmony系列第5版 蜜蘭香茶韻引入茶香

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
三徑就荒主理人簡瑋婷表示，茶與威士忌皆為大地的禮讚，每一次沖泡、釀造的靜待，皆透過時間與工藝的淬煉，成就獨特風韻。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
三徑就荒主理人簡瑋婷表示，茶與威士忌皆為大地的禮讚，每一次沖泡、釀造的靜待，皆透過時間與工藝的淬煉，成就獨特風韻。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全球單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫（The Macallan），再度以自然為靈感，推出Harmony系列第5版「蜜蘭香茶韻」，攜手英國頂級茗茶JING Tea，以守護土地、與自然共生為信念，將「茶中香水」鳳凰單叢蜜蘭香的細緻風味，注入酒液之中，為全球威士忌與茶愛好者開啟全新篇章。

麥卡倫自1824年創立以來，始終強調與自然共生；此次合作，釀酒師團隊深入茶園，從茶藝儀式與職人精神汲取靈感。這款威士忌主要是在美國白橡木雪莉桶熟陳，帶有花果香的氣息，也因採用歐洲紅橡木雪莉桶而達到巧妙的風味平衡，帶來令人回味無窮的美好韻味。過程中同時採用波本橡木桶，為其風味輪廓增添一絲甜美，呼應此款茶種的甜美香氣。

JING Tea執行長Melanie Tricklebank表示，這次合作不僅是茶與酒的跨界，更是對風土文化與自然精神的共同致敬。麥卡倫創意總監Jaume Ferras也指出：「茶與威士忌同樣來自於自然，透過時間與工藝的淬鍊，展現彼此的深層共鳴。」

延續Harmony系列與自然共生的精神，麥卡倫「蜜蘭香茶韻」也在包裝設計上體現對環境的承諾。外盒採循環再生材料製成，賦予茶葉第二生命，展現自然循環美學。這次的新品發表會，麥卡倫更特別邀請「三徑就荒」主理人簡瑋婷，將工夫茶儀式融入Harmony系列第5版「蜜蘭香茶韻」品酩活動，透過現場手沖珍稀烏龍「鳳凰單叢蜜蘭香」，悉心打造「茶酒儀式體驗」，讓賓客在茶香與酒韻的對照間，細細品味大地與時間的溫柔對話。

後續麥卡倫免稅通路也將推出Harmony系列的「櫻木正山茶韻」版本，延續這段與自然共生的風味旅程。為了讓更多消費者親身體驗這場茶與酒的靈感交會，麥卡倫將於全台舉辦限定「蜜蘭香茶韻．茶酒儀式體驗」活動，更多詳情請關注麥卡倫LINE官方帳號。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫攜手英國頂級茗茶品牌JING Tea，以「茶中香水」鳳凰單叢蜜蘭香為靈感，獻上The Harmony Collection第5版「蜜蘭香茶韻」。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫攜手英國頂級茗茶品牌JING Tea，以「茶中香水」鳳凰單叢蜜蘭香為靈感，獻上The Harmony Collection第5版「蜜蘭香茶韻」。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫透過多重感官的層層遞進，讓賓客感受兩種極致工藝交融帶來的深邃與優雅。麥卡倫品牌大使黃偉綸（左起）、臺灣愛丁頓行銷總監劉姿瓘、三徑就荒主理人簡瑋婷合影。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫透過多重感官的層層遞進，讓賓客感受兩種極致工藝交融帶來的深邃與優雅。麥卡倫品牌大使黃偉綸（左起）、臺灣愛丁頓行銷總監劉姿瓘、三徑就荒主理人簡瑋婷合影。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延續Harmony系列與自然共生的精神，麥卡倫「蜜蘭香茶韻」外盒採用循環再生材料製成，展現自然循環美學。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延續Harmony系列與自然共生的精神，麥卡倫「蜜蘭香茶韻」外盒採用循環再生材料製成，展現自然循環美學。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

威士忌

延伸閱讀

濁水溪紫金馬拉松 追風南投雲林3鄉鎮茶園果園稻浪

英、美關稅協議是否勝過歐盟？這四類商品表明 勝負還不好說

烈酒新版圖！英商希威仕接手格蘭冠 搶攻精品威士忌分眾市場

不是月餅！5間「中秋甜點禮盒」吃得到茶香布朗尼、蛋黃酥生乳捲

相關新聞

薰衣草森林熄燈！21年尖石店畫下句點「新社與九九峰見」

薰衣草森林尖石店21年歷史將劃下句點，業者甫於臉書公布，將在9/29熄燈。同步推出優惠活動，並邀請遊客在「新社與九九峰見...

李多慧這回高空382公尺應援！ 9/22出任台北101觀景台一日店長

台北101觀景台也瘋棒球，繼之前邀請富邦韓籍啦啦隊「珠珠寶貝」李珠珢擔任一日店長後，再宣布味全龍啦啦隊指標人物李多慧，於...

Uber Eats揭年度消費3大關鍵字 情人節送禮「金針菇」竟打敗巧克力

Uber Eats今宣布由實力派演員楊謹華出任全新「（應該）都點得到」品牌代言人，並同步揭曉平台年度消費關鍵字，數據顯示...

麥卡倫攜手英倫頂級茗茶JING Harmony系列第5版 蜜蘭香茶韻引入茶香

全球單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫（The Macallan），再度以自然為靈感，推出Harmony系列第5版「蜜蘭香茶韻...

26春夏紐約時裝周...蕭邦高空派對 揭曉全新Ice Cube高級珠寶膠囊系列

瑞士精品品牌蕭邦（Chopard）於紐約時裝周期間發表Ice Cube高級珠寶膠囊系列。蕭邦特地選址曼哈頓地標One V...

Louise Trotter上任欽點首發！Vicky Krieps成Bottega Veneta品牌大使

在新任創意總監Louise Trotter上任之後，Bottega Veneta近日再有新動作：品牌宣布將邀請盧森堡籍德...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。