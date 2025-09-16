26春夏紐約時裝周...蕭邦高空派對 揭曉全新Ice Cube高級珠寶膠囊系列
瑞士精品品牌蕭邦（Chopard）於紐約時裝周期間發表Ice Cube高級珠寶膠囊系列。蕭邦特地選址曼哈頓地標One Vanderbilt 55樓的 Centurion Lounge舉辦高空派對，由品牌聯合總裁暨藝術總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele） 親自揭曉全新設計，包括Emily Ratajkowski、Ashley Graham等眾多時尚名流當特地出席。
自1999年誕生以來，Ice Cube系列一直以立方體的純粹造型演繹極簡主義之美。以「冰塊」為名的這個系列，將完美幾何的正立方體當作最基本的設計元素，透過雕塑般的比例設計無限延伸，蛻變出多樣的配戴方式與流動光影，並於2024年首次推出高級珠寶版本，今年則是進一步推出大膽迷人的全新膠囊系列，為經典立方體注入當代建築美學的精神。
系列的的代表作為一款可轉換造型項鍊，以九排靈活鉸接的18K白金與玫瑰金立方體構築，既可全排佩戴，也能拆分組合，展現如同摩天大樓般的層次感。部分立方體以鏡面拋光，部分則鑲嵌明亮式切割鑽石，光影交錯間呈現獨特律動。承襲相同的設計靈感，全新手鐲與胸針以高低錯落的立方體組成，彷彿在光影變幻中閃耀的城市天際線，彰顯系列的都會魅力與中性百搭的配戴風格。
而以 Asscher 切割鑽石為主角的戒指與耳環，則將裝飾藝術的線條引入Ice Cube的立體結構，展現力量感與建築美學的融合。耳環更具備可拆卸垂飾，讓佩戴方式自由切換，增添靈活創意。
延續品牌自2018年以來的承諾，所有作品皆以符合倫理道德標準的18K金製作。每一枚立方體的鏡面拋光與鑽石鑲嵌，皆展現了蕭邦高級珠寶工坊精湛的工藝。品牌也同時發表了由超模代言人Bella Hadid擔綱演繹、攝影師Charlotte Wales掌鏡的全新形象廣告，將「光影微雕」的理念轉化為自信而鮮明的姿態。
