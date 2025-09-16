26春夏紐約時裝周...蕭邦高空派對 揭曉全新Ice Cube高級珠寶膠囊系列

瑞士精品品牌蕭邦（Chopard）於紐約時裝周期間發表Ice Cube高級珠寶膠囊系列。蕭邦特地選址曼哈頓地標One Vanderbilt 55樓的 Centurion Lounge舉辦高空派對，由品牌聯合總裁暨藝術總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele） 親自揭曉全新設計，包括Emily Ratajkowski、Ashley Graham等眾多時尚名流當特地出席。

自1999年誕生以來，Ice Cube系列一直以立方體的純粹造型演繹極簡主義之美。以「冰塊」為名的這個系列，將完美幾何的正立方體當作最基本的設計元素，透過雕塑般的比例設計無限延伸，蛻變出多樣的配戴方式與流動光影，並於2024年首次推出高級珠寶版本，今年則是進一步推出大膽迷人的全新膠囊系列，為經典立方體注入當代建築美學的精神。

系列的的代表作為一款可轉換造型項鍊，以九排靈活鉸接的18K白金與玫瑰金立方體構築，既可全排佩戴，也能拆分組合，展現如同摩天大樓般的層次感。部分立方體以鏡面拋光，部分則鑲嵌明亮式切割鑽石，光影交錯間呈現獨特律動。承襲相同的設計靈感，全新手鐲與胸針以高低錯落的立方體組成，彷彿在光影變幻中閃耀的城市天際線，彰顯系列的都會魅力與中性百搭的配戴風格。

而以 Asscher 切割鑽石為主角的戒指與耳環，則將裝飾藝術的線條引入Ice Cube的立體結構，展現力量感與建築美學的融合。耳環更具備可拆卸垂飾，讓佩戴方式自由切換，增添靈活創意。

延續品牌自2018年以來的承諾，所有作品皆以符合倫理道德標準的18K金製作。每一枚立方體的鏡面拋光與鑽石鑲嵌，皆展現了蕭邦高級珠寶工坊精湛的工藝。品牌也同時發表了由超模代言人Bella Hadid擔綱演繹、攝影師Charlotte Wales掌鏡的全新形象廣告，將「光影微雕」的理念轉化為自信而鮮明的姿態。 Ice Cube高級珠寶膠囊系列多層項鍊。圖／蕭邦提供 Ice Cube高級珠寶膠囊系列胸針。圖／蕭邦提供 Ice Cube高級珠寶膠囊系列垂墜耳環。圖／蕭邦提供 Ice Cube高級珠寶膠囊系列垂墜耳環。圖／蕭邦提供 Ice Cube高級珠寶膠囊系列多層項鍊。圖／蕭邦提供 Ice Cube高級珠寶膠囊系列胸針。圖／蕭邦提供 Ice Cube高級珠寶膠囊系列戒指。圖／蕭邦提供 Ice Cube高級珠寶膠囊系列胸針。圖／蕭邦提供 Ice Cube高級珠寶膠囊系列戒指。圖／蕭邦提供 Ice Cube高級珠寶膠囊系列手環。圖／蕭邦提供 Ice Cube高級珠寶膠囊系列手環。圖／蕭邦提供 美國名模Ashley Graham配戴蕭邦珠寶出席Ice Cube高級珠寶膠囊系列發表會。圖／蕭邦提供 Ice Cube高級珠寶膠囊系列胸針。圖／蕭邦提供 Ice Cube高級珠寶膠囊系列戒指。圖／蕭邦提供 Ice Cube高級珠寶膠囊系列胸針製作過程。圖／蕭邦提供 Ice Cube高級珠寶膠囊系列手環。圖／蕭邦提供 蕭邦聯合總裁暨藝術總監卡羅琳舍費爾。圖／蕭邦提供 Ice Cube高級珠寶膠囊系列項鍊製作過程。圖／蕭邦提供 Ice Cube高級珠寶膠囊系列手環。圖／蕭邦提供

商品推薦