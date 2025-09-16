快訊

Louise Trotter上任欽點首發！Vicky Krieps成Bottega Veneta品牌大使

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
第82屆威尼斯影展時Vicky Krieps曾身穿一套Bottega Veneta的量身訂製粒紋布料禮服，並搭配穆勒鞋與高級珠寶系列單品造型。圖／Bottega Veneta提供
第82屆威尼斯影展時Vicky Krieps曾身穿一套Bottega Veneta的量身訂製粒紋布料禮服，並搭配穆勒鞋與高級珠寶系列單品造型。圖／Bottega Veneta提供

在新任創意總監Louise Trotter上任之後，Bottega Veneta近日再有新動作：品牌宣布將邀請盧森堡籍德國裔女演員Vicky Krieps出任品牌大使，形同默默為以編織皮革工藝聞名的義大利精品品牌，悄悄加入了新氣質與新人設。

Vicky Krieps或許不是好萊塢主流電影的第一線面孔，但她過往也曾演出包含《少女殺手的奇幻旅程》（Hanna）（2011）、《諜報風雲》（A Most Wanted Man）等電影，更在2017年的《霓裳魅影》（Phantom Thread）中發光發熱，此後再於2022年獲得歐洲電影獎最佳女主角。

在上個月底舉辦的第82屆威尼斯影展《Father Mother Sister Brother》首映會上，Vicky Krieps便身穿一套訂製的粒紋布料禮服，並搭配Bottega Veneta的Rana穆勒鞋、高級珠寶系列的Intreccio耳環、戒指與Drop手鐲。隨風搖曳的禮服呈現了品牌與創意總監Louise Trotter對於優雅魅力的最佳詮釋，加上Vicky Krieps的一頭粉色短髮，俐落幹練，完整展現出Bottega Veneta身為義大利品牌的有機、自然、流動。

盧森堡籍德國裔女演員Vicky Krieps甫成為Bottega Veneta的品牌大使。圖／Bottega Veneta提供
盧森堡籍德國裔女演員Vicky Krieps甫成為Bottega Veneta的品牌大使。圖／Bottega Veneta提供
Vicky Krieps過往常在影展、紅毯穿戴Bottega Veneta服裝，展現出性感與優雅的從容印象。圖／Bottega Veneta提供
Vicky Krieps過往常在影展、紅毯穿戴Bottega Veneta服裝，展現出性感與優雅的從容印象。圖／Bottega Veneta提供

品牌 電影 義大利

