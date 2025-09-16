快訊

每兩天後悔一次…食品廠經理棄百萬年薪換跑道 遇殘酷現實崩潰

對抗川普專業戶？美中第4輪貿易談判 紐時揭大陸3招數得以「不低頭」

要求日本驅逐我駐丹麥代表遭拒…中共大使憤而離場 外交部說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

新光三越首波周年慶10月2日開跑 韓潮魅力、36款史努比聯名禮掀話題

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越2025首波周年慶5店（台北南西、桃園站前、嘉義垂楊、高雄三多、台南中山）將於10月2日起開跑，並攜手經典IP「史努比Snoopy」，推出36款兼具旅行與療癒感的一系列贈品。記者江佩君／攝影
新光三越2025首波周年慶5店（台北南西、桃園站前、嘉義垂楊、高雄三多、台南中山）將於10月2日起開跑，並攜手經典IP「史努比Snoopy」，推出36款兼具旅行與療癒感的一系列贈品。記者江佩君／攝影

新光三越2025首波周年慶5店（台北南西、桃園站前、嘉義垂楊、高雄三多、台南中山）將於10月2日起開跑，至於台中中港店雖然計畫在9月底復業，未能加入首波周年慶行列，但台中中港店待正式復業後，仍會有周年慶檔期。

韓潮席捲全球，今年新光三越周年慶打出「韓星」、「韓綜」、「韓潮」牌，邀請韓國偶像Solar頌樂擔任宣傳大使，並網羅10大韓系潮流品牌推出「最韓快閃馬拉松」，還有扣點數可換韓星見面會。

回饋部分會員享化妝品單筆滿2,000送2,000點、全館累計滿5,000送500點，首7日skm pay限定：名品、大家電、法雅客、iStore單筆刷1萬送1萬點。另外，首度與40品牌合作推出購買指定組合或達門檻，再加贈千點skm points。

此外，每年周年慶搶手的聯名IP卡友禮、集點送，今年新光三越暌違15年再攜手經典IP「史努比Snoopy」，推出36款兼具旅行與療癒感的一系列贈品。更推出2款Snoopy聯名公仔抽獎，會員只要扣50點即有機會獲得全球限量、價值9,999元的12吋聯名公仔。

新光三越觀察今年市況指出，今年周年慶最大挑戰是來客數與國際政經局勢導致消費信心不足，加上市場新競爭者加入，除了用心經營主顧客、會員制度升級，今年新增的「金卡會員」將於10月上路外，也要用吸引力拓展新客。以台北南西店來說，化妝品業種占周年慶30％業績，今年特惠組折扣平均都來到5折以下，蘭蔻小黑瓶、雅詩蘭黛小棕瓶等明星商品，平均殺到3.3折，今年無論特惠組數、品類都多樣化增加有1至2成。

百貨商場的品牌力與陣容也是吸引客源的關鍵。今年新光三越全台改裝引進超過400家新櫃、快閃店。台北南西本館B2也將在9月24日改裝新登場，日本商品展也將隨著南西店周年慶預購同步在9月25日起展開，都為周年慶添亮點話題。

新光三越首波周年慶5店業績將挑戰33.2億元，較去年成長0.6%，全台周年慶業績以197.2億元為目標，成長1.1%。

另外，遠東百貨周年慶第一棒由台中大遠百於9月18日開跑，今年周年慶結合超過800家品牌與13大銀行，目標業績挑戰再創高峰，力拚周年慶全檔42億。

新光三越周年慶宣傳大使Solar頌樂。圖／新光三越提供
新光三越周年慶宣傳大使Solar頌樂。圖／新光三越提供
新光三越周年慶攜手Snoopy推出野趣俱樂部集點送。圖／新光三越提供
新光三越周年慶攜手Snoopy推出野趣俱樂部集點送。圖／新光三越提供
新光三越周年慶攜手Snoopy推出生活治癒所卡友禮。圖／新光三越提供
新光三越周年慶攜手Snoopy推出生活治癒所卡友禮。圖／新光三越提供
YSL完美底妝自由配價值7,083元，特價5,650元。圖／新光三越提供
YSL完美底妝自由配價值7,083元，特價5,650元。圖／新光三越提供
MAKE UP FOR EVER銀星派對光圈防曬定妝組價值2,950元，特價1,900元（首賣）。圖／新光三越提供
MAKE UP FOR EVER銀星派對光圈防曬定妝組價值2,950元，特價1,900元（首賣）。圖／新光三越提供
BOBBI BROWN粉紅幻影5色盤價值2,400元，特價2,160元（首賣）。圖／新光三越提供
BOBBI BROWN粉紅幻影5色盤價值2,400元，特價2,160元（首賣）。圖／新光三越提供

品牌 業績 周年慶

延伸閱讀

新光三越周年慶10月2日開跑 全台業績拚197.2億元

星宇航空攜手小7 史努比化身機長搶中秋節商機

中秋限定！ 星宇航空史努比拍拍小夜燈禮盒限量開賣

史上最萌！星宇航空 X PEANUTS 史努比拍拍小夜燈亮相

相關新聞

Uber Eats揭年度消費3大關鍵字 情人節送禮「金針菇」竟打敗巧克力

Uber Eats今宣布由實力派演員楊謹華出任全新「（應該）都點得到」品牌代言人，並同步揭曉平台年度消費關鍵字，數據顯示...

26春夏紐約時裝周...蕭邦高空派對 揭曉全新Ice Cube高級珠寶膠囊系列

瑞士精品品牌蕭邦（Chopard）於紐約時裝周期間發表Ice Cube高級珠寶膠囊系列。蕭邦特地選址曼哈頓地標One V...

Louise Trotter上任欽點首發！Vicky Krieps成Bottega Veneta品牌大使

在新任創意總監Louise Trotter上任之後，Bottega Veneta近日再有新動作：品牌宣布將邀請盧森堡籍德...

新光三越首波周年慶10月2日開跑 韓潮魅力、36款史努比聯名禮掀話題

新光三越2025首波周年慶5店（台北南西、桃園站前、嘉義垂楊、高雄三多、台南中山）將於10月2日起開跑，至於台中中港店雖...

一路走到死？《大競走》比賽沒有終點、只有存活

《大競走》（The Long Walk）是一部題材沉重卻耐人尋味的反烏托邦作品。電影改編自史蒂芬·金的同名小說，由法蘭西斯·勞倫斯執導，劇情設定在極權統治的美國，一群青少年自願參加一年一度的殘酷比賽，

gérald genta三問報時幻化經典八角形 獨特美學為絕美音色而生

由傳奇鐘表設計大師傑洛尊達（Gérald Genta）於1969年在瑞士日內瓦創立的同名品牌gérald genta，於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。