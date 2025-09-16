新光三越首波周年慶10月2日開跑 韓潮魅力、36款史努比聯名禮掀話題

新光三越2025首波周年慶5店（台北南西、桃園站前、嘉義垂楊、高雄三多、台南中山）將於10月2日起開跑，至於台中中港店雖然計畫在9月底復業，未能加入首波周年慶行列，但台中中港店待正式復業後，仍會有周年慶檔期。

韓潮席捲全球，今年新光三越周年慶打出「韓星」、「韓綜」、「韓潮」牌，邀請韓國偶像Solar頌樂擔任宣傳大使，並網羅10大韓系潮流品牌推出「最韓快閃馬拉松」，還有扣點數可換韓星見面會。

回饋部分會員享化妝品單筆滿2,000送2,000點、全館累計滿5,000送500點，首7日skm pay限定：名品、大家電、法雅客、iStore單筆刷1萬送1萬點。另外，首度與40品牌合作推出購買指定組合或達門檻，再加贈千點skm points。

此外，每年周年慶搶手的聯名IP卡友禮、集點送，今年新光三越暌違15年再攜手經典IP「史努比Snoopy」，推出36款兼具旅行與療癒感的一系列贈品。更推出2款Snoopy聯名公仔抽獎，會員只要扣50點即有機會獲得全球限量、價值9,999元的12吋聯名公仔。

新光三越觀察今年市況指出，今年周年慶最大挑戰是來客數與國際政經局勢導致消費信心不足，加上市場新競爭者加入，除了用心經營主顧客、會員制度升級，今年新增的「金卡會員」將於10月上路外，也要用吸引力拓展新客。以台北南西店來說，化妝品業種占周年慶30％業績，今年特惠組折扣平均都來到5折以下，蘭蔻小黑瓶、雅詩蘭黛小棕瓶等明星商品，平均殺到3.3折，今年無論特惠組數、品類都多樣化增加有1至2成。

百貨商場的品牌力與陣容也是吸引客源的關鍵。今年新光三越全台改裝引進超過400家新櫃、快閃店。台北南西本館B2也將在9月24日改裝新登場，日本商品展也將隨著南西店周年慶預購同步在9月25日起展開，都為周年慶添亮點話題。

新光三越首波周年慶5店業績將挑戰33.2億元，較去年成長0.6%，全台周年慶業績以197.2億元為目標，成長1.1%。

另外，遠東百貨周年慶第一棒由台中大遠百於9月18日開跑，今年周年慶結合超過800家品牌與13大銀行，目標業績挑戰再創高峰，力拚周年慶全檔42億。

