Uber Eats揭年度消費3大關鍵字 情人節送禮「金針菇」竟打敗巧克力

Uber Eats今宣布由實力派演員楊謹華出任全新「（應該）都點得到」品牌代言人，並同步揭曉平台年度消費關鍵字，數據顯示「宵夜」、「送禮」、「毛小孩」成3大趨勢，恰好貼合現代台灣民眾日常生活樣貌。為歡慶代言人上線，Uber Eats即日起至10月31日祭出優惠，輸入序號「點得到」，滿額即可獲得最低3折起美食外送/外帶折扣優惠，即日起至10月21日上千間指定餐廳美食享買1送1優惠。

Uber Eats數據指出，「台式炸物」蟬聯宵夜點單冠軍，甜不辣被譽為「國民炸物王」，鹽酥雞、雞皮等同樣人氣不減。從區域偏好來看，台中人最愛吃宵夜，該時段訂單量佔比超過1成，全台最高。

在送禮趨勢上，Uber Eats自去年推出「禮物功能」，迅速成為消費「神隊友」。數據顯示，情人節單日禮物訂單量為平日10倍，5月20日也達平日4倍。玫瑰花穩居榜首，意外的是，鴻喜菇與金針菇打敗巧克力，躍升熱銷第二與第三，展現台灣消費者的創意巧思。

至於寵物市場，Uber Eats觀察到寵物用品外送訂單持續成長，今年至7月已帶動相關商家平均業績成長近4成，且為雜貨品類中客單價最高，平均金額超過900元。目前平台已合作超過250家寵物用品商店，訂單中貓咪用品佔比超過6成，顯示「貓派」佔多數。鮪魚口味為貓罐頭3大熱銷選項，而狗狗則一致偏好雞肉。

今年代言人楊謹華以「百變女王」特質，成為品牌形象最佳代表。在廣告影片中，她跨足跆拳道、健美與寵物選美等角色，甚至展現一秒落淚的精湛演技，詮釋「應該都點得到」的品牌精神。她笑說，自己從早餐到宵夜幾乎離不開Uber Eats，最愛在下戲後點雞排、鹽酥雞犒賞辛勞，也常用平台購買生鮮雜貨或臨時應急，例如出差忘記帶插座轉接頭時，還曾由老公遠端幫她點外送，成就另類浪漫。

Uber Eats台灣總經理李佳穎表示，平台能成功深植消費日常，來自三大關鍵，包括台灣消費者對便利性的高度需求；台灣機車密度高，天然契合外送模式；以及台灣餐廳數量與種類多元，容易養成外食文化。未來將持續擴展生鮮、雜貨及寵物品項，提升城市滲透率，並計畫推出「Uber Direct」服務，專注於解決電商平台「最後一哩路」的配送需求。 情人節單日禮物訂單量為平日10倍，玫瑰花穩居榜首，意外的是，鴻喜菇與金針菇打敗巧克力，躍升熱銷第二。記者黃筱晴／攝影

