歷經18公尺深海熟成簽名 金門酒廠海藏高粱重返陸地問世
被海洋簽名！全球目前僅有7個國家生產或研究海藏酒，台灣就是其中之一，金門酒廠今在台南安平舉辦發表會，曝光歷經18米深海及100天熟成再重返陸地的佳釀，同時將「海藏」概念引入台灣市場，為傳統高粱酒開啟新篇章，也希望將品牌打入品酒年輕族群。
金門酒廠表示，該支海藏佳釀以「戰酒黑金龍特窖陳高7年醇」為基底，在完成基礎3年、經歷4年陳化後，再下沉送至台灣海域深海約18米處海藏約100天，透過洋流律動、壓力與溫差作用，造就佳釀圓潤柔和細膩的口感，尾韻清新悠長。
此外，海藏版不同於傳統窖藏，海藏酒在瓶身上有自然生成的藤壺、海藻等痕跡，每一瓶皆有獨一無二的「海洋簽名」，具有高度辨識度與收藏價值。
知名高粱酒專家「小亨利老師」也分享品鑑，特窖陳高7年醇原瓶酒體飽滿、陳香優雅，海藏特仕版則展現出更柔和的口感與多層次餘韻，除了濃郁穀物香與木質調外，也釋放出海洋的氣息，酒質厚實圓融，擁有細膩優雅的平衡感。
金門酒廠提到，因海底熟成需要特殊環境與時間條件，每次下海數量有限，本批次採限量發行2000組，賣完就要再等1年，每組建議售價5900元，將於全台全家便利商店及鑫羿文創等通路同步販售。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
