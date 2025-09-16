快訊

一路走到死？《大競走》比賽沒有終點、只有存活

聯合新聞網／ 若鯨
圖／車庫娛樂提供
圖／車庫娛樂提供

《大競走》（The Long Walk）是一部題材沉重卻耐人尋味的反烏托邦作品。電影改編自史蒂芬·金的同名小說，由法蘭西斯·勞倫斯執導，劇情設定在極權統治的美國，一群青少年自願參加一年一度的殘酷比賽，必須保持最低速度持續行走，一旦放慢或停下便會遭到處決。

比賽沒有終點，直到最後一人存活為止...單純的規則與殘酷的代價形成強烈對比，使這部片成為心理層面遠大於動作場面的驚悚作品。

就表現手法來看，電影大部分篇幅的確就是「走路」。然而導演透過攝影、聲音與角色互動，讓觀眾得以進入參賽者的處境。隨著旅程推進，角色之間的對話與眼神交流逐漸揭示了他們的恐懼、脆弱以及短暫的友情。這些元素替看似單調的步行注入了張力，也讓觀眾思考：若身處其中，自己能走多遠？

圖／車庫娛樂提供
圖／車庫娛樂提供

演員表現方面，庫柏·霍夫曼和大衛·榮松的演出格外突出，他們把角色在體能極限與精神崩潰邊緣的掙扎詮釋得具說服力。部分觀眾認為角色塑造略嫌表面，尤其是對反烏托邦世界背景交代不足，但也有人欣賞這種聚焦於人物本身的處理方式，讓比賽更像人生旅程的隱喻。

圖／車庫娛樂提供
圖／車庫娛樂提供

《大競走》並不是一部以情節反轉或特效見長的商業娛樂片。它更像是一場持續壓迫觀眾情緒的心理實驗，透過簡單卻殘酷的設定，揭露人性在極端環境下的光明與黑暗。有些人會因節奏緩慢或結局安排而感到失望，但若以「寓言式生存寓言」的角度來觀看，這部電影確實提供了反思生命、選擇與堅持的空間。

《大競走》非一部討喜的娛樂片，而是一場持續逼近極限的觀影體驗。

圖／車庫娛樂提供
圖／車庫娛樂提供

它以簡單規則逼出複雜人性，優點在於演員撐住情緒張力與形式上的穩定節制，爭議點多半落在世界觀交代不足與節奏的耐受度。

是否喜歡會喜歡這片？取決於你對「把行走當成道德與意志的試煉」有沒有興趣；若願意接受這樣的設計，它提供的不是答案，而是一段會延伸到片尾之後的思考。

◎本文內容已獲 若鯨 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

若鯨

追蹤

一路走到死？《大競走》比賽沒有終點、只有存活

