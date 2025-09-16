gérald genta三問報時幻化經典八角形 獨特美學為絕美音色而生

由傳奇鐘表設計大師傑洛尊達（Gérald Genta）於1969年在瑞士日內瓦創立的同名品牌gérald genta，於2023年在La Fabrique du Temps Louis Vuitton製表工坊的支持下重新回歸，以嶄新的手詮釋了品牌經典Gentissima Oursin系列。在日前落幕的2025年度日內瓦鐘表展（Geneva Watch Days）上，gérald genta推出了一款備受好評的全新三問報時腕表，並為Gentissima Oursin系列迎來兩款繽紛變奏。

Gérald Genta是1980年代少數幾位投身於三問報時腕表的大師，這無疑是他最鍾愛的複雜功能之一。為能捕捉最完美的音色，全新40毫米三問報時腕表採用La Fabrique du Temps Louis Vuitton製表工場藝術總監馬修赫吉（Matthieu Hegi）所構思的全新輪廓，柔軟的枕形線條由經典八角形自然演變而來，沒有任何鋒利稜角。採用能強化音色與響音效果的黃金鑄造，搭配縞瑪瑙表盤，呼應Gérald Genta鍾愛的寶石表盤設計，整體厚度僅9.60毫米，向完美比例、柔和與平衡致敬。

完全由La Fabrique du Temps Louis Vuitton製表工坊自主研發的手動上鍊三問報時機芯GG-002機芯，以聲學和音效為核心考量，由米歇爾納華斯（Michel Navas）和恩里科巴爾巴西尼（Enrico Barbasini）共同開發。採用黑色拋光音錘與傳統單圈音簧，全憑聽覺與雙手進行手工調音，能發出格外清澈透明、極為純淨的報時音色，音量響亮。每一枚GG-002機芯的組裝工時超過四個星期，慣性擺輪採用八角形設計，向Gérald Genta最喜愛的形狀致敬。GG-002配備80小時的動力儲備並配備棘爪裝置，在上鍊過程提供獨特感官回饋的手感。一年產量僅10枚。

Gentissima Oursin系則迎來 36 Burgundy 和36 Black Onyx兩款新作。以設計為主角的Oursin系列，是1994 年Gérald Genta以海膽為靈感的創作。Gentissima Oursin 36 Burgundy以玫瑰金襯托勃根地酒紅色表盤，是Matthieu Hegi以鳶尾花為靈感的巧思；Gentissima Oursin 36 Black Onyx則以黑色縞瑪瑙表盤與黃金鉚釘構成鮮明對比，是gérald genta經典之作的優雅進化。兩款腕表均搭載GG-005機芯。 gérald genta MINUTE REPEATER腕表。圖／路易威登提供 Gentissima Oursin 36 Black Onyx黃金腕表。圖／路易威登提供 Gentissima Oursin 36 Burgundy玫瑰金腕表。圖／路易威登提供 gérald genta MINUTE REPEATER腕表。圖／路易威登提供

