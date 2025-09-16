快訊

新光三越周年慶10月2日開跑 全台業績拚197.2億元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台中新光三越外牆維修即將進入倒數階段，規劃在9月底復業。圖／本報資料照片
台中新光三越外牆維修即將進入倒數階段，規劃在9月底復業。圖／本報資料照片

周年慶旺季將至，百貨龍頭新光三越首波5店將於10月2日開跑，年初發生氣爆意外的店王台中店雖然規劃在9月底復業，但未如慣例加入首波周年慶行列，5店業績挑戰33.2億元，較去年成長0.6%，而全台周年慶則業績則要力拚197.2億元，成長1.1%。

新光三越表示，今年周年慶的最大挑戰在來客數，主要因為全台百貨市場今年表現對較冷，而民眾出國潮仍會緩解，更有不少新商場加入市場競爭，都分散了百貨的消費客群，「新光三越的會員的穩定度沒問題，新客會是需要加強地方。」

此外，過往業績貢獻主力的台中店由於復業時間仍未最後定案，也影響的周慶時程，但新光三越表示，台中店仍會有周慶檔期，但可能會在正式復業之後，到全台第二波周慶才會加入。

