最期待的復古時尚回歸囉！經典CELINE LUGGAGE微笑包本月起重現江湖

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
CELINE 2026春季形象中的FLAT CABAS NEW LUGGAGE包。圖／CELINE 提供
CELINE 2026春季形象中的FLAT CABAS NEW LUGGAGE包。圖／CELINE 提供

在Celine 新任創意總監Michael Rider所掌理的首場大秀於2026春季系列大許今年7月發表會，秀上驚喜回歸的品牌經典Phantom Luggage包無疑成為當時最令人期待的話題包款。以全新面貌登場的New Luggage包延續既有兼具優雅與隨性的風格，整理輪廓更為現代洗鍊。帶有「笑臉」的New Luggage包也將於2025年9月開始在精選門店及官網首賣，更多款式、尺寸和顏色將在11月中旬陸續推出。

Phantom Luggage是Celine在由Phoebe Philo擔任創意總監期間、於2010年首次推出，迅速成為Celine的標誌性設計。獨特的波浪形線條，靈感來源於1969年品牌創辦人Céline Vipiana設計的Mistral包款。

2025年全新登場的版本New Luggage笑臉包，採用新穎的特大號橫版廓形設計，精選手感柔滑、光澤雅致、紋理細膩的柔軟亮澤羊皮革，以精湛工藝匠心打造。這款包身結構經過精細雕琢，採用背縫工藝和滾邊設計，呈現出更加柔和、圓潤的輪廓，因此比起過往版本更為輕便；而細節如具備雙重表現形式的獨特拉鏈設計、創新的「笑臉」圖案等，則為此包款增添張弛有度的時髦氣息。

全新的New Luggage系列提供不同尺寸，均具備堆樣的背法可隨每日穿搭與場合變化。小型款式可作為斜挎包、單肩包或手提包使用，配有可拆卸肩帶；中型款式適合手提或肘挎，而大型款則兼具手提和肩背的多功能性。

其中率先登場的Flat Cabas是系列中的超薄包款，內部空間寬敞，可肩背或手提，非常適合日常使用。Flat Cabas採用柔軟亮澤羊皮革製作，提供黑色、淺黃褐色、柑橘黃、極致藍和深棕色等多樣繽紛色彩選擇。而特殊皮革版本則提供一款米色絨面牛皮革版本，以及以灣鱷鱷魚皮革製作的小型款，提供黑色和巧克力色兩種選擇。

9月推出FLAT CABAS NEW LUGGAGE包紅色款，69, 000元。圖／CELINE提供
9月推出FLAT CABAS NEW LUGGAGE包紅色款，69, 000元。圖／CELINE提供
9月推出FLAT CABAS NEW LUGGAGE包柑橘黄款，69, 000元。圖／CELINE提供
9月推出FLAT CABAS NEW LUGGAGE包柑橘黄款，69, 000元。圖／CELINE提供
10月推出NEW LUGGAGE - SMILE VARIATION包黑色大型款，16萬5,000元。圖／CELINE提供
10月推出NEW LUGGAGE - SMILE VARIATION包黑色大型款，16萬5,000元。圖／CELINE提供
10月推出NEW LUGGAGE - SMILE VARIATION包咖啡色中型款，14萬元。圖／CELINE提供
10月推出NEW LUGGAGE - SMILE VARIATION包咖啡色中型款，14萬元。圖／CELINE提供
9月推出FLAT CABAS NEW LUGGAGE包極致藍色款，69, 000元。圖／CELINE提供
9月推出FLAT CABAS NEW LUGGAGE包極致藍色款，69, 000元。圖／CELINE提供
9月推出FLAT CABAS NEW LUGGAGE包黑色款，69, 000元。圖／CELINE提供
9月推出FLAT CABAS NEW LUGGAGE包黑色款，69, 000元。圖／CELINE提供
10月推出NEW LUGGAGE - SMILE VARIATION包黑色中型款，14萬元。圖／CELINE提供
10月推出NEW LUGGAGE - SMILE VARIATION包黑色中型款，14萬元。圖／CELINE提供
CELINE 2026春季形象。圖／CELINE 提供
CELINE 2026春季形象。圖／CELINE 提供
CELINE 2026春季形象。圖／CELINE 提供
CELINE 2026春季形象。圖／CELINE 提供

