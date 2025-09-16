快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
7-ELEVEN晶華聯名、芋頭季雙話題，搶秋季新品商機。統一超／提供
統一超（2912）旗下7-ELEVEN自9月17日起，攜手晶華酒店晶華軒名廚團隊，推出一系列秋季限定美食，並延伸至甜點及飲品領域，同時迎接「芋頭季」的到來。7-ELEVEN與晶華酒店的聯名系列業績已連續多年熱銷，今年上半年更實現雙位數成長。

7-ELEVEN深化聯名策略，瞄準喜愛高價值感料理的消費族群引領話題風潮！業界最會摘星的超商自有品牌「星級饗宴」與國際五星飯店──晶華酒店聯名系列熱銷多年，今年上半年業績已有雙位數成長，9月17日起推出多款別具特色的星級美食，主打新品「北菇滑雞燴飯」、「紅燒牛肉麵」重現五星飯店料理規格。另外三款暢銷品項「香烤魚排青醬燉飯」、「府城肉燥厚切排骨飯」、「松露起司烤雞義大利麵」也分別進行風味革新，在醬汁和佐料上更貼近餐廳水準，消費者可用實惠價格到7-ELEVEN輕鬆品味星級料理。

搭餐必備甜點及飲料，在季節交替之際仍舊以清爽系商品為消費者午後解膩，由晶華酒店主廚監製「紅心芭樂起司蛋糕」使用法國進口紅心芭樂果泥搭配2種風味乳酪增添層次口感，更首次聯名推出無酒精的「荔枝莫希朵」。7-ELEVEN更打造24小時冰菓室，隨時都能到全台門市喝到清涼冰沙，本次也與晶華酒店「晶華軒」主廚團隊共同開發「CITY TEA杏仁豆腐冰沙」嚴選南杏仁，打造香氣馥郁芬芳基底，結合綿密冰沙與滑順細膩的杏仁豆腐，造就出層層堆疊風味。

不僅如此，7-ELEVEN芋頭季重磅回歸，今年再度「與你香芋」！統一超表示，觀察近三年超商芋頭鮮食商品賣力大幅成長，去年更較前年業績大幅成長四成，締造千萬營業額。

今年隆重邀請到世界麵包大師賽冠軍吳寶春師傅聯名監製「芋香歐式紫米麵包」顛覆傳統芋頭麵包偏甜的既有印象，特別以健康、純淨天然為核心打造歐式麵包。7-ELEVEN也發現甜點結構中「生乳捲」最受到青睞，自有品牌LaDears生乳捲系列商品至今已創下逾五千萬業績，芋頭季再度推出「芋泥生乳捲」還能嚐到芋頭顆粒，搭配指定咖啡還能享優惠。

