籐格紋變得更時髦了！短頸鏈、雙指戒指... My Dior珠寶經典再進化

Dior珠寶創意總監 Victoire de Castellane以Dior經典的籐格紋（Cannage）圖騰為靈感所推出的My Dior系列，在2025年迎來11款全新作品。其中多款設計展現創新的配戴方式，例如生動呈現籐格紋圖案的鑲鑽頸鍊、雙指戒、具雕塑感的寬版手鐲，以及一系列易於混搭疊戴的手環與18K金與18K白金單邊耳環。

My Dior系列的設計靈感來自於品牌發源地蒙田大道30號的經典符碼。1947年，迪奧先生於巴黎蒙田大道30號的Dior 高級訂製服沙龍舉辦首場發表會，裝飾著籐格紋（Cannage）的拿破崙三世風格椅子成為迎賓的裝飾與家飾，籐格紋也因此成為Dior永恆的符碼。和諧的線條彰顯了迪奧先生的絕佳品味，而伴隨每一季的詮釋，出現在包包和服飾、配件上，成為Dior優雅的元素之一。

Victoire de Castellane童年時期在這蒙田大道30號這個「夢想國度」中初次見到這種珍貴圖案，將籐格紋視為其代表設計之一。她從中汲取靈感，打造出以編織金工為特色的致敬之作「My Dior」 珠寶系列。秉持巴黎高級訂製服精神，其精巧複雜的構造不僅彰顯創意總監的創新精神，也展現珠寶製作的卓越技藝。

各個元素皆經由細緻的手工步驟組裝與固定，拋光金質緞帶猶如鏡面般穿梭於籐格紋交織的網絡之下，使不同材質間產生強烈對比與共鳴。18K金與18K白金交織鑽石與綠松石色彩漆為此系列注入嶄新的風貌，也同時體現了精密工藝與設計巧思的高度交融。 My Dior 18K金鑲鑽頸鍊，230萬元。圖／Dior提供 My Dior 18K白金手鐲，36萬元。圖／Dior提供 模特兒配戴My Dior系列珠寶。圖／Dior提供 My Dior 18K金綠松石色彩漆手鐲，34萬5,000元。圖／Dior提供 My Dior 18K金雙指戒，23萬元。圖／Dior提供 My Dior 18K白金耳環，17萬元。圖／Dior提供 模特兒配戴My Dior系列18K金雙指戒與寬版手鐲。圖／Dior提供 My Dior 18K金寬版手鐲，200萬元。圖／Dior提供 My Dior系列戒指。圖／Dior提供 My Dior 18K金綠松石色彩漆戒指，11萬9,000元。圖／Dior提供 My Dior 18K金耳環，19萬1,000元。圖／Dior提供

