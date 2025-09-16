籐格紋變得更時髦了！短頸鏈、雙指戒指... My Dior珠寶經典再進化

快訊

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
模特兒配戴My Dior系列18K金綠松石色彩漆手鐲與戒指。圖／Dior提供
模特兒配戴My Dior系列18K金綠松石色彩漆手鐲與戒指。圖／Dior提供

Dior珠寶創意總監 Victoire de Castellane以Dior經典的籐格紋（Cannage）圖騰為靈感所推出的My Dior系列，在2025年迎來11款全新作品。其中多款設計展現創新的配戴方式，例如生動呈現籐格紋圖案的鑲鑽頸鍊、雙指戒、具雕塑感的寬版手鐲，以及一系列易於混搭疊戴的手環與18K金與18K白金單邊耳環。

My Dior系列的設計靈感來自於品牌發源地蒙田大道30號的經典符碼。1947年，迪奧先生於巴黎蒙田大道30號的Dior 高級訂製服沙龍舉辦首場發表會，裝飾著籐格紋（Cannage）的拿破崙三世風格椅子成為迎賓的裝飾與家飾，籐格紋也因此成為Dior永恆的符碼。和諧的線條彰顯了迪奧先生的絕佳品味，而伴隨每一季的詮釋，出現在包包和服飾、配件上，成為Dior優雅的元素之一。

Victoire de Castellane童年時期在這蒙田大道30號這個「夢想國度」中初次見到這種珍貴圖案，將籐格紋視為其代表設計之一。她從中汲取靈感，打造出以編織金工為特色的致敬之作「My Dior」 珠寶系列。秉持巴黎高級訂製服精神，其精巧複雜的構造不僅彰顯創意總監的創新精神，也展現珠寶製作的卓越技藝。

各個元素皆經由細緻的手工步驟組裝與固定，拋光金質緞帶猶如鏡面般穿梭於籐格紋交織的網絡之下，使不同材質間產生強烈對比與共鳴。18K金與18K白金交織鑽石與綠松石色彩漆為此系列注入嶄新的風貌，也同時體現了精密工藝與設計巧思的高度交融。

My Dior 18K金鑲鑽頸鍊，230萬元。圖／Dior提供
My Dior 18K金鑲鑽頸鍊，230萬元。圖／Dior提供
My Dior 18K白金手鐲，36萬元。圖／Dior提供
My Dior 18K白金手鐲，36萬元。圖／Dior提供
模特兒配戴My Dior系列珠寶。圖／Dior提供
模特兒配戴My Dior系列珠寶。圖／Dior提供
My Dior 18K金綠松石色彩漆手鐲，34萬5,000元。圖／Dior提供
My Dior 18K金綠松石色彩漆手鐲，34萬5,000元。圖／Dior提供
My Dior 18K金雙指戒，23萬元。圖／Dior提供
My Dior 18K金雙指戒，23萬元。圖／Dior提供
My Dior 18K白金耳環，17萬元。圖／Dior提供
My Dior 18K白金耳環，17萬元。圖／Dior提供
模特兒配戴My Dior系列18K金雙指戒與寬版手鐲。圖／Dior提供
模特兒配戴My Dior系列18K金雙指戒與寬版手鐲。圖／Dior提供
My Dior 18K金寬版手鐲，200萬元。圖／Dior提供
My Dior 18K金寬版手鐲，200萬元。圖／Dior提供
My Dior系列戒指。圖／Dior提供
My Dior系列戒指。圖／Dior提供
My Dior 18K金綠松石色彩漆戒指，11萬9,000元。圖／Dior提供
My Dior 18K金綠松石色彩漆戒指，11萬9,000元。圖／Dior提供
My Dior 18K金耳環，19萬1,000元。圖／Dior提供
My Dior 18K金耳環，19萬1,000元。圖／Dior提供

