菲律賓蛋糕、日本鮮蜜瓜等進口產品 遭邊境攔截

食藥署今天公布邊境檢驗違規名單，多項來自不同國家產品，被檢出農藥或防腐劑超標等不合格情形，包括日本鮮蜜瓜、菲律賓蛋糕等全數在邊境攔截，依規定退運或銷毀。

衛生福利部食品藥物管理署定期公布邊境檢驗不符合規定的食品資訊，今天的不合格名單共17項產品，如澳大利亞鮮茂谷柑、中國大陸白蘿蔔、韓國花椰菜等，被檢出農藥超標或其他不合格狀況，全數遭退運或銷毀。

日本蔬果受不少台灣民眾喜愛，這次有業者從日本北海道進口的「鮮蜜瓜」，被檢出殘留農藥特安勃0.02ppm超標，違反不得檢出規定，共1批、240公斤依規定退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘告訴中央社記者，針對這名進口業者，在邊境由加強抽批查驗調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。

食藥署統計近半年（今年3月8日至9月8日止），受理產地為日本的鮮蜜瓜，報驗批數為258批，其中8批不合格、占3.1%，檢驗不合格原因為殘留農藥不合格。劉芳銘說，已從6月1日起至10月31日止，在邊境針對日本的鮮蜜瓜採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

另1名業者從菲律賓進口的「蛋糕」則是檢出防腐劑己二烯酸1.2g/kg超標，共1批、537.60公斤遭邊境攔截。劉芳銘解釋，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，糕餅的防腐劑用量以Sorbic acid計為1.0 g/kg以下，這名業者的管制措施同樣從一般抽批，調整為加強抽批，抽驗比例為20%至50%。

劉芳銘表示，至於整體邊境來自菲律賓同產地、同號列產品，過去6個月來共報驗766批，僅這批不合格，目前邊境維持一般抽驗，後續視情況滾動式調整。

此外，有1名業者從智利進口的「冷凍海膽卵」被檢出鎘2mg/kg，遠高於「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於其他水產動物類限量為0.3 mg/kg，共1批、200公斤依規定退運或銷毀。

劉芳銘說，水產動物類受到生活海域影響，有時難免會有檢出重金屬情況，無論超標多或少，就是不合格，這名業者之前已是加強抽批，接下來調整為逐批查驗；同產地、同號列近6個月內報驗7批，僅今天這批不符合，整體邊境仍為一般抽批查驗。

