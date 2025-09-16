快訊

全新蘋果iOS 26好心動？升級恐降低iPhone電池續航 原因曝光

小鬼黃鴻升離世五年！KID、坤達齊發文悼念惹粉絲淚崩

準米塔颱風恐又強又大 氣象粉專：美國模式預測朝台灣來

菲律賓蛋糕、日本鮮蜜瓜等進口產品 遭邊境攔截

中央社／ 台北16日電

食藥署今天公布邊境檢驗違規名單，多項來自不同國家產品，被檢出農藥或防腐劑超標等不合格情形，包括日本鮮蜜瓜、菲律賓蛋糕等全數在邊境攔截，依規定退運或銷毀。

衛生福利部食品藥物管理署定期公布邊境檢驗不符合規定的食品資訊，今天的不合格名單共17項產品，如澳大利亞鮮茂谷柑、中國大陸白蘿蔔、韓國花椰菜等，被檢出農藥超標或其他不合格狀況，全數遭退運或銷毀。

日本蔬果受不少台灣民眾喜愛，這次有業者從日本北海道進口的「鮮蜜瓜」，被檢出殘留農藥特安勃0.02ppm超標，違反不得檢出規定，共1批、240公斤依規定退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘告訴中央社記者，針對這名進口業者，在邊境由加強抽批查驗調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。

食藥署統計近半年（今年3月8日至9月8日止），受理產地為日本的鮮蜜瓜，報驗批數為258批，其中8批不合格、占3.1%，檢驗不合格原因為殘留農藥不合格。劉芳銘說，已從6月1日起至10月31日止，在邊境針對日本的鮮蜜瓜採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

另1名業者從菲律賓進口的「蛋糕」則是檢出防腐劑己二烯酸1.2g/kg超標，共1批、537.60公斤遭邊境攔截。劉芳銘解釋，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，糕餅的防腐劑用量以Sorbic acid計為1.0 g/kg以下，這名業者的管制措施同樣從一般抽批，調整為加強抽批，抽驗比例為20%至50%。

劉芳銘表示，至於整體邊境來自菲律賓同產地、同號列產品，過去6個月來共報驗766批，僅這批不合格，目前邊境維持一般抽驗，後續視情況滾動式調整。

此外，有1名業者從智利進口的「冷凍海膽卵」被檢出鎘2mg/kg，遠高於「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於其他水產動物類限量為0.3 mg/kg，共1批、200公斤依規定退運或銷毀。

劉芳銘說，水產動物類受到生活海域影響，有時難免會有檢出重金屬情況，無論超標多或少，就是不合格，這名業者之前已是加強抽批，接下來調整為逐批查驗；同產地、同號列近6個月內報驗7批，僅今天這批不符合，整體邊境仍為一般抽批查驗。

延伸閱讀

日本「鮮蜜瓜」邊境抽檢違規 澳洲1.8公斤「鮮茂谷柑」農藥殘留

中菲南海爭端再起 陸海警管制黃岩島多艘菲律賓公務船

日本汽車關稅下調15%及美國對日「不疊加」稅率今午生效

可能有颱風！ 美國預測朝台灣前進 吳德榮：應持續觀察

相關新聞

籐格紋變得更時髦了！短頸鏈、雙指戒指... My Dior珠寶經典再進化

Dior珠寶創意總監 Victoire de Castellane以Dior經典的籐格紋（Cannage）圖騰為靈感所推...

易遊網線上旅展明開跑 999元日韓機票、饗食天堂餐券99元

迎接秋冬旅遊，易遊網搶先台北國際秋季旅展，16日起至9月24日推出「暢秋旅遊節」線上旅展，全站限時下殺3折起，並祭出機票...

日本「鮮蜜瓜」邊境抽檢違規 澳洲1.8萬公斤「鮮茂谷柑」農藥殘留

食藥署今公布邊境查驗不合格產品，來自日本的鮮蜜瓜、澳洲的鮮茂谷柑被檢出農藥殘留含量不符規定，依規定全數退運或銷毀。食藥署...

現賺1980！穿「比基尼」吃火鍋送「大龍蝦拼盤」海灘褲也適用

馬辣集團旗下新品牌「椒朋友辛潮麻辣鍋」自即日起至10月12日期間，推出「比基尼龍蝦趴」，凡穿著比基尼或海灘褲入場用餐，並...

1個海尼根綠瓶能使用25次！ RGB計畫奪2025永續行動金獎

你手上的這瓶海尼根綠瓶，很可能不是第一次出現在你眼前。透過 RGB（Returnable Green Bottle）可回...

經典罈裝重現！「福」金門大麯酒限量發行 全家獨家預購

金門酒廠再掀收藏熱！金門酒廠復刻民國70年代經典罈裝風華，限量發行「福」金門大麯酒，瓶身鐫刻「福」吉字，象徵「福氣盈門」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。