易遊網線上旅展明開跑 999元日韓機票、饗食天堂餐券99元

迎接秋冬旅遊，易遊網搶先台北國際秋季旅展，16日起至9月24日推出「暢秋旅遊節」線上旅展，全站限時下殺3折起，並祭出機票、訂房滿萬現折9,999元的限量高額折扣碼，還有9元日本eSIM 吃到飽5日、99元饗食天堂餐券、99元機場送機、999元日韓機票等眾多必搶的銅板價爆品，讓旅客以最划算的價格，搶先佈署秋冬出遊計畫。

易遊網「暢秋旅遊節」線上旅展於每日指定整點推出「天天搶」活動，除了10點搶最高千元折扣碼，以及12、15、18點APP免費搶eMoney點數外，最受矚目的就是每日11點限量開搶的激省爆品，絕對是必鎖定的熱搶時段。優惠內容包含國際機票、國外訂房、國外機加酒、團體旅遊祭出單筆現折9,999元的高額折扣碼，搶到直接抵用絕對賺爆！此外，9月17日下午兩點再加碼搶999元沖繩、首爾單程機票，超爆省的心動票價一定要準時上線！

還有眾多百元有找商品，如：饗食天堂平日午餐／假日下午茶餐券、環島之星萌旅號套票、雙北-桃園機場送機、東京行李運送服務等，通通99元，超有感優惠一定要搶；而出國必備的網卡，也有９元銅板價即可入手日本eSIM吃到飽5日，絕對要放入必搶清單；此外，國內商品的重磅優惠，首推澎湖機酒自由行3天，入住五星級澎澄飯店999元的爆省價，想要無痛出遊就搶這波。

10月中旬即將進入日韓賞楓旺季，想要提前佈署秋遊計畫，現在正是下手便宜機票的最佳時機！易遊網集合中華航空、長榮航空、星宇航空、國泰航空、台灣虎航、釜山航空等多家航空旅展優惠，票價最低下殺76折起。賞楓季優惠機票推薦中華航空飛首爾，來回含稅8,500元起，不僅票價直逼廉航價格，獨家加碼再抽新航點美國鳳凰城機票；搭乘釜山航空前往釜山，來回含稅最低7,857元起，8000元有找超划算！日本航線同樣有好康價，如台灣虎航飛東京來回含稅6,355元起，星宇航空飛大阪12,560元起。

若計畫走訪更遠的異國城市，長程航點亦全面激降！推薦全新開航的阿提哈德航空，不僅歐洲、中東、非洲航線享有65折優惠價，易遊網再祭獨家折扣碼「2025EY1200」，兩人成行最高可再現折1,200元。台北出發至歐洲熱門航點，推薦飛蘇黎世來回含稅19,852元起、飛羅馬來回含稅24,256元起、飛巴黎來回含稅25,962元起，用接近北海道的超甜票價就能暢遊歐洲名城。

想要輕鬆安排賞楓旅行，跟團出發同樣有超值價！韓國首推行程【韓國紅葉銀杏．首爾天空公園．韓屋村塗鴉秀．北漢山國家公園5天】，造訪首爾天空公園、韓屋村，還能欣賞超人氣「塗鴉秀」，並安排北漢山國家公園健行，體驗最道地的自然與文化魅力，每人最低14,500元就能捕捉首爾秋色。日本賞楓則推薦【日本東北．最上川楓紅扁舟．銀山溫泉．雙紅葉鐵道．山形山寺．鳴子峽谷．藏王狐狸村．名湯三溫泉5天】，搭乘最上川楓紅扁舟飽覽山水風光，走訪銀山溫泉、山形山寺、鳴子峽谷等必遊絕景，每人含稅29,900元起。

下半年有規畫前往東北亞、東南亞的自由行旅客，易遊網日韓泰訂房下殺36折起！想要來趟島嶼度假，推薦四星級的「濟州島麗晶海洋酒店」，鄰近濟州必造訪的美食天堂-黑豬肉一條街，加上擁有絕美海景View，獲得旅客絕佳口碑，每晚含稅2,240元起；或是來趟沖繩旅行，入住鄰近國際通的「沖繩那霸柔婕閣酒店」，不僅地理位置優越，還可享用在地風味的琉球風早餐，每晚含稅1,730元起。

