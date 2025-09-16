快訊

日本「鮮蜜瓜」邊境抽檢違規 澳洲1.8萬公斤「鮮茂谷柑」農藥殘留

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
由輸入業者「洋珍國際有限公司」報驗的日本鮮密瓜，檢出殘留農藥。圖／食藥署提供
食藥署今公布邊境查驗不合格產品，來自日本的鮮蜜瓜、澳洲的鮮茂谷柑被檢出農藥殘留含量不符規定，依規定全數退運或銷毀。食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，針對二家業者在邊境由加強抽批查驗調整為逐批查驗，確保產品符合安全標準，保障民眾健康。

食藥署公布邊境檢驗違規名單，共17項不合格產品，包括日本鮮蜜瓜、澳洲鮮茂谷柑、埃及茴香子、中國白蘿蔔、美國非基因改造黃豆、韓國花椰菜、巴拉圭黑芝麻、肯亞蝦夷蔥等，均被檢出農藥超標。菲律賓蛋糕、印度初乳奶粉則是防腐劑含量不符規定；智利冷凍海膽卵的重金屬含量超出法規限量標準；另有一批中國美耐皿餐具，溶出試驗不符規定。

劉芳銘說，17項不合格產品，全數遭退運或銷毀。其中，「禾悅開發實業有限公司」自澳洲輸入的鮮茂谷柑，被檢出殘留農藥「勃激素A3」數值達0.02ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，勃激素A3於柑桔類中不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.01ppm，不符合食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定。共計1萬8513公斤，食藥署依規定退運或銷毀。

由輸入業者「洋珍國際有限公司」報驗的日本鮮密瓜，檢出殘留農藥特安勃0.02ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺蟲劑特安勃為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.01ppm。食藥署針對該業者在邊境由加強抽批查驗調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。

食藥署統計近半年，從114年3月8日至114年9月8日止，受理產地為日本的鮮蜜瓜，報驗批數為258批，檢驗不合格批數為8批，不合格率為3.1%，檢驗不合格原因為殘留農藥不合格。食藥署已經從114年6月1日起至114年10月31日止，在邊境針對日本的鮮蜜瓜採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

本次有1批由輸入業者「台灣美耐皿工業股份有限公司」報驗的中國美耐皿餐具，以4%醋酸於95℃下、30分鐘內溶出試驗結果，檢出蒸發殘渣值為34ppm，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，以甲醛-三聚氰胺為合成原料之塑膠類，溶出試驗合格標準值為30ppm以下。食藥署針對「台灣美耐皿工業股份有限公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

一批中國美耐皿餐具，檢驗出三聚氰胺溶出超標。圖／食藥署提供
食藥署查獲澳洲出口的「鮮茂谷柑」農藥殘留。圖／食藥署提供
