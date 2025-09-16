快訊

現賺1980！穿「比基尼」吃火鍋送「大龍蝦拼盤」海灘褲也適用

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「椒朋友辛潮麻辣鍋」限時推出「比基尼龍蝦趴」。圖／馬辣提供
「椒朋友辛潮麻辣鍋」限時推出「比基尼龍蝦趴」。圖／馬辣提供

馬辣集團旗下新品牌「椒朋友辛潮麻辣鍋」自即日起至10月12日期間，推出「比基尼龍蝦趴」，凡穿著比基尼或海灘褲入場用餐，並消費「日本A5和牛套餐」，即可加贈價值1,980元的「加勒比海大龍蝦拼盤」1份，讓民眾享受海陸雙重滋味。

位於Dream Plaza內的「椒朋友」，主打九葉青花椒麻辣鍋、貢布胡椒豬肚雞鍋、花膠干貝美人鍋等特色鍋物，並提供多種單點肉品與套餐。店內並設置有拉霸酒牆，以及無限享用的GODIVA 雪糕、哈根達斯冰淇淋、莫凡彼冰淇淋。同時店內另一特色，就是設有「來電交朋友」的桌上電話，方便與其他桌賓客互動交友，週末並規劃DJ之夜，增添聚會時光的樂趣。

即日起至10月12日，只要全桌顧客穿著「比基尼」或「海灘褲」入場用餐，並消費「日本A5和牛套餐」，每份套餐升級加贈「加勒比海大龍蝦拼盤」1份，價值1,980元。

自2022年底創立至今的純熟客預約制燒肉餐廳「侍燒肉」，今年9月正式對外開放預訂。店內標榜以細緻的節奏搭配職人服務，選用日本伊藤牧場的「王女の貞」等精選肉品，透過無菜單套餐的型態，提供民眾精緻的用餐體驗，設計出元祖幻切牛舌、和牛海膽、赤身牛排、和牛白金燒等多款料理，每人4,400元起。

侍燒肉預計9月23日起對外開放預約，營業時間為每週二至週六晚餐時段，入席時間分為17:30及19:30兩梯次，並於每日凌晨00:00開放當日往後30天的席次。每組訂位皆可獲得「主廚特製辣牛油」1份，送完為止。

熟客預約制燒肉餐廳「侍燒肉」，將正式對外開放預訂。圖／侍燒肉提供
熟客預約制燒肉餐廳「侍燒肉」，將正式對外開放預訂。圖／侍燒肉提供

