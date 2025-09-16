1個海尼根綠瓶能使用25次！ RGB計畫奪2025永續行動金獎
你手上的這瓶海尼根綠瓶，很可能不是第一次出現在你眼前。透過 RGB（Returnable Green Bottle）可回收綠瓶計畫，這些啤酒瓶最多能被清洗、回收、重複使用25次，不僅延長瓶子的生命，也大幅減少一次性資源浪費。憑藉這項行動，海尼根台灣今年勇奪「台灣永續行動獎」金獎，展現品牌在地永續的堅定承諾。
作為唯一在台設廠的國際啤酒商，海尼根台灣推動RGB時並沒有現成模式可循，必須從製造到物流逐步建立逆物流系統，才能讓循環經濟真正落地。海尼根北亞公共事務總監郭琬蘋指出：「啤酒是我們的本業，永續是我們的本分。」因此，海尼根在過程中整合製造、物流、零售等環節，並針對痛點調整設備與流程，讓RGB計畫能在台灣持續擴展。
根據統計，新一代綠瓶採用70%回收玻璃製成，每年可減少約7,052公噸海運碳排；改用可重複使用的啤酒籃，取代110萬個紙箱，每年再減碳671公噸。目前RGB玻璃瓶回收率高達九成，顯示消費者對循環行動的積極參與。更進一步，海尼根還將回收玻璃再製成「永續星釀里程杯」，截至2025年已利用2.3公噸廢玻璃，讓循環經濟在日常中更具體。
展望未來，海尼根台灣將持續深化RGB計畫，縮短瓶裝循環週期、提升重複使用率，並優化物流透明度。同時推動消費者教育，呼應聯合國SDG 12「負責任的消費與生產」，並朝向2030淨零、2040全球淨零轉型邁進。
※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
