經典罈裝重現！「福」金門大麯酒限量發行 全家獨家預購
金門酒廠再掀收藏熱！金門酒廠復刻民國70年代經典罈裝風華，限量發行「福」金門大麯酒，瓶身鐫刻「福」吉字，象徵「福氣盈門」，承載世代記憶與珍藏價值。「福」金門大麯酒自9月17日起，於全家便利商店FamiPort獨家預購，單罈售價2,680元。
金門大麯酒酒液晶瑩清亮，酒香芳香馥郁，層次豐富，初聞時清甜香氣先行釋放，隨後散發熟瓜果與蜜甜花香，空氣中更隱約透出陳釀烏梅與堅果的深邃氣息。這次限量發行的「福」金門大麯酒，調合酒齡10年以上老酒，酒精濃度68%，採合型勾調法，彰顯酒體醇厚飽滿，入口瞬間，甘冽爽勁驚喜湧現，緊接著酒體展現出圓潤細膩的溫柔擁抱，尾韻悠長綿延不絕。
「福」金門大麯酒甕身以褐色釉面燒製，質地厚實、光澤細膩，邊緣輔以琥珀釉彩，彷彿凝聚了歲月沉澱的光影。正面壓印一枚「福」字，寓意福運盈門，周身環繞的繩結紋則象徵圓融與綿延不絕的富貴。背面加上品牌標記，使整體不僅兼具古拙與典雅之美，更增添珍藏與傳承的價值。
※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
