快訊

MLB／又飆好投！鄧愷威4局失1分賞5K 對決卡洛爾兩打席都三振

興達電廠爆炸案關鍵零件「法蘭」被指中國貨？台電澄清：來自這三國

黃瀞瑩開箱這處社宅可見台北101煙火 網友：怎麼可以不感謝柯文哲

聽新聞
0:00 / 0:00

經典罈裝重現！「福」金門大麯酒限量發行 全家獨家預購

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「福」金門大麯酒單罈售價2,680元。圖／喜寶國際提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「福」金門大麯酒單罈售價2,680元。圖／喜寶國際提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門酒廠再掀收藏熱！金門酒廠復刻民國70年代經典罈裝風華，限量發行「福」金門大麯酒，瓶身鐫刻「福」吉字，象徵「福氣盈門」，承載世代記憶與珍藏價值。「福」金門大麯酒自9月17日起，於全家便利商店FamiPort獨家預購，單罈售價2,680元。

金門大麯酒酒液晶瑩清亮，酒香芳香馥郁，層次豐富，初聞時清甜香氣先行釋放，隨後散發熟瓜果與蜜甜花香，空氣中更隱約透出陳釀烏梅與堅果的深邃氣息。這次限量發行的「福」金門大麯酒，調合酒齡10年以上老酒，酒精濃度68%，採合型勾調法，彰顯酒體醇厚飽滿，入口瞬間，甘冽爽勁驚喜湧現，緊接著酒體展現出圓潤細膩的溫柔擁抱，尾韻悠長綿延不絕。

「福」金門大麯酒甕身以褐色釉面燒製，質地厚實、光澤細膩，邊緣輔以琥珀釉彩，彷彿凝聚了歲月沉澱的光影。正面壓印一枚「福」字，寓意福運盈門，周身環繞的繩結紋則象徵圓融與綿延不絕的富貴。背面加上品牌標記，使整體不僅兼具古拙與典雅之美，更增添珍藏與傳承的價值。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「福」金門大麯酒自9月17日起，於全家便利商店FamiPort獨家預購。圖／喜寶國際提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「福」金門大麯酒自9月17日起，於全家便利商店FamiPort獨家預購。圖／喜寶國際提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀

灰色地帶襲擾再現！大陸4海警闖金門限制水域 遭海巡驅離

金門新湖港驚傳漁船沉沒「海面現油汙」 岸巡、環保局緊急防堵漏油

全民動起來！金門800人齊聚中山林健行單車 場面溫馨熱鬧

卓揆明邀地方討論財劃法…金門推估短少40億 議員轟：沒人靠夭？

相關新聞

1個海尼根綠瓶能使用25次！ RGB計畫奪2025永續行動金獎

你手上的這瓶海尼根綠瓶，很可能不是第一次出現在你眼前。透過 RGB（Returnable Green Bottle）可回...

經典罈裝重現！「福」金門大麯酒限量發行 全家獨家預購

金門酒廠再掀收藏熱！金門酒廠復刻民國70年代經典罈裝風華，限量發行「福」金門大麯酒，瓶身鐫刻「福」吉字，象徵「福氣盈門」...

有行旅／加拿大追極光 住最美城堡飯店

加拿大黃刀鎮坐落於極光帶正中間，是旅人追逐極光一生必去之地。有行旅邀請攝影旅遊專家陳海騰，一連四晚帶領旅人追極光，走訪世...

超市量販開賣日本麝香葡萄單盒299元起 日本新品種「陽光紅麝香」好市多初亮相

日本麝香葡萄盛產季節來臨，國內各大超市量販通路紛紛推出優惠搶市，趁著甜甜價買回家品嚐正是時候！

買蘋果新機...持富邦卡到Apple門市及三大通路購機 單筆回饋上看4000元

台北富邦銀行看準秋季消費旺季，鎖定旅遊、3C 與百貨電商三大場域，推出多項信用卡優惠。北富銀指出，中秋連假將至，針對出遊...

第50屆多倫多國際影展這三部必看電影 都得香奈兒大力支持

嘉柏麗香奈兒誕生於電影興起的年代，並在1931年遠赴好萊塢，與這門藝術締結了堅定的連結。至今，電影創作所凝聚的動態感、無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。