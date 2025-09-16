聽新聞
0:00 / 0:00

有行旅／加拿大追極光 住最美城堡飯店

聯合報／ 本報訊

加拿大黃刀鎮坐落於極光帶正中間，是旅人追逐極光一生必去之地。有行旅邀請攝影旅遊專家陳海騰，一連四晚帶領旅人追極光，走訪世界自然遺產班芙國家公園，探祕翡翠湖和弓河瀑布以及約翰斯頓峽谷。安排費爾蒙班芙溫泉飯店，二連泊全球十大最美景色飯店之一的露易絲湖城堡飯店。

有行旅「加拿大洛磯山脈黃刀鎮極光幻影之旅」十三天十夜旅程，明年三月廿二日至四月三日。報名請洽02-8643-3905、8643-3543，或瀏覽有行旅官網

極光 加拿大

延伸閱讀

加拿大總理要解決住房危機 宣布投入130億加幣推動平價住宅

MLB／加拿大台僑聚多倫多 首辦「台灣日」力挺藍鳥

全球央行決策 關鍵48小時…經濟學家預期鮑爾維持中立語調

油菜籽被徵收75.8%關稅爭議 加稱跟中國談得好

相關新聞

有行旅／加拿大追極光 住最美城堡飯店

加拿大黃刀鎮坐落於極光帶正中間，是旅人追逐極光一生必去之地。有行旅邀請攝影旅遊專家陳海騰，一連四晚帶領旅人追極光，走訪世...

超市量販開賣日本麝香葡萄單盒299元起 日本新品種「陽光紅麝香」好市多初亮相

日本麝香葡萄盛產季節來臨，國內各大超市量販通路紛紛推出優惠搶市，趁著甜甜價買回家品嚐正是時候！

買蘋果新機...持富邦卡到Apple門市及三大通路購機 單筆回饋上看4000元

台北富邦銀行看準秋季消費旺季，鎖定旅遊、3C 與百貨電商三大場域，推出多項信用卡優惠。北富銀指出，中秋連假將至，針對出遊...

第50屆多倫多國際影展這三部必看電影 都得香奈兒大力支持

嘉柏麗香奈兒誕生於電影興起的年代，並在1931年遠赴好萊塢，與這門藝術締結了堅定的連結。至今，電影創作所凝聚的動態感、無...

iPhone 17系列換機前先準備好！3大充電品牌推快充新品搶市

iPhone 17系列熱銷帶動充電配件市場升溫，周邊品牌紛推新品搶攻換機潮。ANKER發表輕巧快充行動電源並上架7-EL...

香港版GQ創刊號五大封面誕生 S.COUPS穿BOSS帥翻最具未來感

韓國男團SEVENTEEN日前在仁川演唱會上全員到齊引爆話題，而身為隊長、BOSS全球品牌代言人S.COUPS則最新BO...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。