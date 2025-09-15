聽新聞
超市量販開賣日本麝香葡萄單盒299元起 日本新品種「陽光紅麝香」好市多初亮相

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
好市多首度引進新品種日本陽光紅麝香葡萄，1.2公斤禮盒裝，售價1,999元。記者黃筱晴／攝影
好市多首度引進新品種日本陽光紅麝香葡萄，1.2公斤禮盒裝，售價1,999元。記者黃筱晴／攝影

日本麝香葡萄盛產季節來臨，國內各大超市量販通路紛紛推出優惠搶市，趁著甜甜價買回家品嚐正是時候！

日本麝香葡萄以皮薄無籽、果肉飽滿彈牙、多汁清甜著稱，汁液帶有濃郁花香與荔枝香氣，洗淨後可連皮食用，深受消費者喜愛。其主要產地為山梨縣、長野縣與岡山縣，並依據外型與品質分為「秀」、「優」、「良」等級。

愛買量販率先宣布引進日本長野縣麝香葡萄，即日起至9月21日全台門市限時限量開賣，共計5,000盒，果串完整、粒粒飽滿，單盒350公克特價299元。

全聯與大全聯則自9月16日起，販售山梨縣及長野縣產「秀」等級麝香葡萄，單盒約350公克，售價379元。家樂福同樣於9月16日起，推出日本山梨縣空運麝香葡萄，單盒約350公克，特價369元，全台分店同步上架。

頂級超市Mia C’bon亦自即日起至9月20日，限時引進多款日本頂級葡萄，包括長野縣麝香葡萄350公克399元；頂級「岡山晴王」禮盒600公克1,799元；紅皮新品種長野妃紅堤葡萄500公克1,099元，果肉緊實清脆無籽；岡山比歐內葡萄550公克999元，深色果皮、果粉濃郁、果肉彈潤；以及岡山晴王麝香葡萄500公克1,099元，外觀碧綠如寶石，入口多汁柔滑。

美式賣場好市多也因應中秋檔期送禮需求引進多款空運來台日本葡萄禮盒，令人驚喜的是，台灣市場首見去年才正式在日本推出的全新品種「Sunshine Red陽光紅麝香葡萄」。有著透亮的紅色系外觀，皮薄無籽，同樣可以連皮一起吃，糖度平均18～19度，甜度很高，一口咬下有著比麝香葡萄更強烈的特殊花香味。吃過的都難忘，非常推薦會員嚐鮮。

日本長野麝香葡萄即日起至9月21日限時限量每盒299元。圖／愛買量販提供
日本長野麝香葡萄即日起至9月21日限時限量每盒299元。圖／愛買量販提供
家樂福推出日本山梨縣空運麝香葡萄,單盒約350公克,9月16日起特價369元,全台分店同步上架。圖／家樂福提供
家樂福推出日本山梨縣空運麝香葡萄，單盒約350公克，9月16日起特價369元，全台分店同步上架。圖／家樂福提供
岡山比歐內葡萄550公克999元。圖／Mia C'bon提供
岡山比歐內葡萄550公克999元。圖／Mia C’bon提供
去年狂賣超過13萬盒,日本麝香葡萄「秀」級再登台,全聯、大全聯9月16日新鮮開賣。圖／全聯福利中心提供
去年狂賣超過13萬盒，日本麝香葡萄「秀」級再登台，全聯、大全聯9月16日新鮮開賣。圖／全聯福利中心提供

