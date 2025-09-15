快訊

買蘋果新機...持富邦卡到Apple門市及三大通路購機 單筆回饋上看4000元

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
買蘋果新機，持富邦卡到Apple門市及三大通路購機，單筆回饋上看4,000元。圖／本報資料照片
買蘋果新機，持富邦卡到Apple門市及三大通路購機，單筆回饋上看4,000元。圖／本報資料照片

台北富邦銀行看準秋季消費旺季，鎖定旅遊、3C 與百貨電商三大場域，推出多項信用卡優惠。北富銀指出，中秋連假將至，針對出遊需求規劃多元旅遊刷卡回饋；同時迎接9月蘋果新機上市，持富邦信用卡到Apple門市及三大電信通路購機，可享最高2000元回饋，若透過富邦momo卡於momo通路分期購買，單筆滿額回饋更上看4,000元。

除旅遊與 3C 消費外，北富銀也結合即將登場的百貨週年慶與電商雙11檔期，搶攻第四季消費動能。銀行表示，透過差異化的分期與回饋機制，希望同時滿足日常採購與大額消費需求，鞏固主要客群的黏著度。

在發卡表現方面，北富銀8月新增約3.9萬張卡片，主要貢獻來自富邦Costco聯名卡、富邦J卡及momo卡三大人氣產品，累計發卡量已突破600萬張，持續是業務成長主力。

至於8月刷卡表現，北富銀信用卡交易金額達474億元，與去年同期持平。銀行說明，因入帳天數比7月少4天，影響刷卡量約64億元，不過海外消費與量販賣場仍是主要支撐，合計占比近四成。

