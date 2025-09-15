第50屆多倫多國際影展這三部必看電影 都得香奈兒大力支持

嘉柏麗香奈兒誕生於電影興起的年代，並在1931年遠赴好萊塢，與這門藝術締結了堅定的連結。至今，電影創作所凝聚的動態感、無畏精神與夢想，與香奈兒的時尚語彙和現代精神相互契合。在今年第50屆的多倫多國際影展（Toronto International Film Festival, 簡稱 TIFF）影展期間，香奈兒品牌不僅與《Variety》雜誌聯合舉辦第六屆女性影人晚宴（Women in Film Dinner），更大力支持了三部備受好評的電影的拍攝。

以「觀眾票選獎」（People’s Choice Award）作為最高榮譽的TIFF，向來被視為「奧斯卡前哨站」，今年於9月4日至14日期間舉辦。在9月6日香奈兒共同舉辦的女性影人晚宴上，匯聚了影視產業中具有影響力的菁英，表彰女性在電影領域的貢獻，出席嘉賓包括女演員 Shailene Woodley、Emily Watson、男演員Ethan Hawke、James McAvoy、Noah Jupe等。此次特別活動同時慶祝香奈兒女性創作者網絡（CHANEL Women Creators’ Network），是時多倫多國際電影節「Share Her Journey」年度TIFF Writers' Studio的延伸與校友計劃，旨在進一步強化品牌對支持女性藝術家、並推動其藝術與職業發展的承諾。

香奈兒也支持了本屆多倫多國際影展三部重要作品，包括於此全球首映片、艾莉絲溫諾克爾（Alice Winocour）執導的《Couture》、美國獨立導演李察連利加（Richard Linklater）的電影《新浪潮》（Nouvelles Vagues）、與法國獨立導演Ugo Bienvenu首部動畫長片《Arco》的製作。

●《Couture》

由安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）主演的《Couture》，描述三位女性的人生在狂熱喧騰的巴黎時裝周相互交錯：由裘莉飾演的美國電影導演 Maxine在得知自己罹患乳癌之際，意外與路易卡瑞（Louis Garrel）的角色捲入一段關係；Anyier Anei飾演的新銳模特兒Ada，毅然逃離南蘇丹家鄉為她安排好的命運；而艾拉朗夫（Ella Rumpf）飾演的Angèle則是一位在伸展台幕後默默耕耘的彩妝師。隨著她們的人生道路交會，這三位來自不同職業、文化與大洲的女性之間，發展出悄然扶持彼此的深厚情誼。

因為電影以高級訂製服的世界為核心，香奈兒品牌特別開放了高級訂製服沙龍、康朋街最具代表性的迴旋鏡梯，以及 Flou 工作坊與 Tailleur 工作坊，讓拍攝團隊得以在這些空間捕捉許多精彩畫面，也使得《Couture》成為首部在香奈兒訂製服工作坊內取景的劇情長片。香奈兒亦與屢獲殊榮的電影服裝設計師 Pascaline Chavanne 合作，構思了多款靈感源自品牌系列的輪廓造型，香奈兒美妝部門也為拍攝團隊提供現場使用的全套彩妝品。

●《新浪潮》

導演李察連利加（Richard Linklater）的新作《新浪潮》（Nouvelles Vagues），重現了法國新浪潮奠基之作《斷了氣》（Breathless）拍攝現場的氛圍，透過想像演繹這部影史鉅作背後的創作火花，向這部探索友誼與即興創作的傳奇影作致敬。他以「拍攝一部關於電影製作的電影」為創作理念打造《新浪潮》，由香奈兒品牌好友柔伊德區（Zoey Deutch）飾演女演員珍茜寶（Jean Seberg），並在其中呈現了尚盧高達（Jean-Luc Godard）、楊波貝蒙（Jean-Paul Belmondo）與法蘭索瓦杜魯福（François Truffaut）的情誼。

雖然珍茜寶在《斷了氣》中並未穿上香奈兒設計的服飾，她在螢幕之外卻常以品牌創作亮相。香奈兒也特地與戲服設計師帕絲卡爾玲查凡內（Pascaline Chavanne）合作，為珍茜寶與茱麗葉葛蕾柯（Juliette Gréco）這兩個角色打造一系列造型輪廓。柔伊德區在片中所穿著的一套服裝復刻自香奈兒女士為1956年春夏高級訂製服系列設計的束胸禮服，品牌更特別為此造型量身打造搭配束胸的包款，以及由Massaro工坊精心製作的鞋子。香奈兒同時為珍茜寶一角出借配飾與珠寶，並提供專屬彩妝服務。

●《Arco》

法國獨立導演Ugo Bienvenu與Félix de Givry共同創立的 Remembers工作室曾與香奈兒品牌合作多次，其中包括在le19M工坊總部舉行的2021/22 Métiers d'art工坊系列大秀預告片，以及2022 Coco Neige系列的形象廣告影片與視覺素材。多才多藝的Ugo Bienvenu也繪製報刊插圖、專輯封面、書籍封面及宣傳廣告。也因此，在創作首部長片時，他自然地選擇了以動畫為表現形式，「講述能賦予人們新生命、帶來清新氣息的動人故事。」

採用2D動畫製作技術的《Arco》電影同名主角Arco是一位10歲的小男孩，生活在2932年遙遠且平靜的未來世界。一日，他換上能穿越時空的一套彩虹服，展開首次的時光旅行，不料卻在飛行時偏離軌道，最終失控墜落，回到距今不遠的2075年，一個看似與今日無異，卻因人類犯的過錯而日益沉淪的世界。與他同齡的小女孩Iris在目睹Arco從天而降後，選擇收留並竭力幫助他回家。透過這兩個孩子的邂逅，影片巧妙探討在一個常常極度缺乏幸福、愛與人性的世界裡人類共同未來的可能性。影片中所有畫面皆先以手工繪製，再由軟體編排完成。此外，多位法國名人也為影片獻聲，其中包括香奈兒品牌好友艾瑪喬朵洛絲琪（Alma Jodorowsky）。 電影作品《Couture》成為首部在香奈兒訂製服工作坊內取景的劇情長片。圖／香奈兒提供 Shailene Woodley出席多倫敦影展期間香奈兒共同舉辦的第六屆女性影人晚宴。圖／香奈兒提供 香奈兒支持法國獨立導演Ugo Bienvenu首部動畫長片《Arco》的製作。圖／香奈兒提供 男演員Noah Jupe出席多倫敦影展期間香奈兒共同舉辦的第六屆女性影人晚宴。圖／香奈兒提供 香奈兒支持法國獨立導演Ugo Bienvenu首部動畫長片《Arco》的製作。圖／香奈兒提供 電影作品《Couture》成為首部在香奈兒訂製服工作坊內取景的劇情長片。圖／香奈兒提供 香奈兒支持法國獨立導演Ugo Bienvenu首部動畫長片《Arco》的製作。圖／香奈兒提供 柔伊德區在Richard Linklater的新作《新浪潮》中，所穿著的一套服裝復刻自香奈兒女士為1956年春夏高級訂製服系列設計的束胸禮服。圖／香奈兒提供 Richard Linklater的新作《新浪潮》向法國新浪潮奠基之作《斷了氣》致敬。圖／香奈兒提供 Richard Linklater的新作《新浪潮》向法國新浪潮奠基之作《斷了氣》致敬。圖／香奈兒提供 伊森霍克出席多倫敦影展期間香奈兒共同舉辦的第六屆女性影人晚宴。圖／香奈兒提供 電影作品《Couture》中，Angelina Jolie於康朋街迴旋鏡梯拍攝現場。圖／香奈兒提供 Richard Linklater的新作《新浪潮》向法國新浪潮奠基之作《斷了氣》致敬。圖／香奈兒提供

