第50屆多倫多國際影展這三部必看電影 都得香奈兒大力支持

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Richard Linklater的新作《新浪潮》向法國新浪潮奠基之作《斷了氣》致敬。圖／香奈兒提供
Richard Linklater的新作《新浪潮》向法國新浪潮奠基之作《斷了氣》致敬。圖／香奈兒提供

嘉柏麗香奈兒誕生於電影興起的年代，並在1931年遠赴好萊塢，與這門藝術締結了堅定的連結。至今，電影創作所凝聚的動態感、無畏精神與夢想，與香奈兒的時尚語彙和現代精神相互契合。在今年第50屆的多倫多國際影展（Toronto International Film Festival, 簡稱 TIFF）影展期間，香奈兒品牌不僅與《Variety》雜誌聯合舉辦第六屆女性影人晚宴（Women in Film Dinner），更大力支持了三部備受好評的電影的拍攝。

以「觀眾票選獎」（People’s Choice Award）作為最高榮譽的TIFF，向來被視為「奧斯卡前哨站」，今年於9月4日至14日期間舉辦。在9月6日香奈兒共同舉辦的女性影人晚宴上，匯聚了影視產業中具有影響力的菁英，表彰女性在電影領域的貢獻，出席嘉賓包括女演員 Shailene Woodley、Emily Watson、男演員Ethan Hawke、James McAvoy、Noah Jupe等。此次特別活動同時慶祝香奈兒女性創作者網絡（CHANEL Women Creators’ Network），是時多倫多國際電影節「Share Her Journey」年度TIFF Writers' Studio的延伸與校友計劃，旨在進一步強化品牌對支持女性藝術家、並推動其藝術與職業發展的承諾。

香奈兒也支持了本屆多倫多國際影展三部重要作品，包括於此全球首映片、艾莉絲溫諾克爾（Alice Winocour）執導的《Couture》、美國獨立導演李察連利加（Richard Linklater）的電影《新浪潮》（Nouvelles Vagues）、與法國獨立導演Ugo Bienvenu首部動畫長片《Arco》的製作。

●《Couture》

由安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）主演的《Couture》，描述三位女性的人生在狂熱喧騰的巴黎時裝周相互交錯：由裘莉飾演的美國電影導演 Maxine在得知自己罹患乳癌之際，意外與路易卡瑞（Louis Garrel）的角色捲入一段關係；Anyier Anei飾演的新銳模特兒Ada，毅然逃離南蘇丹家鄉為她安排好的命運；而艾拉朗夫（Ella Rumpf）飾演的Angèle則是一位在伸展台幕後默默耕耘的彩妝師。隨著她們的人生道路交會，這三位來自不同職業、文化與大洲的女性之間，發展出悄然扶持彼此的深厚情誼。

因為電影以高級訂製服的世界為核心，香奈兒品牌特別開放了高級訂製服沙龍、康朋街最具代表性的迴旋鏡梯，以及 Flou 工作坊與 Tailleur 工作坊，讓拍攝團隊得以在這些空間捕捉許多精彩畫面，也使得《Couture》成為首部在香奈兒訂製服工作坊內取景的劇情長片。香奈兒亦與屢獲殊榮的電影服裝設計師 Pascaline Chavanne 合作，構思了多款靈感源自品牌系列的輪廓造型，香奈兒美妝部門也為拍攝團隊提供現場使用的全套彩妝品。

●《新浪潮》

導演李察連利加（Richard Linklater）的新作《新浪潮》（Nouvelles Vagues），重現了法國新浪潮奠基之作《斷了氣》（Breathless）拍攝現場的氛圍，透過想像演繹這部影史鉅作背後的創作火花，向這部探索友誼與即興創作的傳奇影作致敬。他以「拍攝一部關於電影製作的電影」為創作理念打造《新浪潮》，由香奈兒品牌好友柔伊德區（Zoey Deutch）飾演女演員珍茜寶（Jean Seberg），並在其中呈現了尚盧高達（Jean-Luc Godard）、楊波貝蒙（Jean-Paul Belmondo）與法蘭索瓦杜魯福（François Truffaut）的情誼。

雖然珍茜寶在《斷了氣》中並未穿上香奈兒設計的服飾，她在螢幕之外卻常以品牌創作亮相。香奈兒也特地與戲服設計師帕絲卡爾玲查凡內（Pascaline Chavanne）合作，為珍茜寶與茱麗葉葛蕾柯（Juliette Gréco）這兩個角色打造一系列造型輪廓。柔伊德區在片中所穿著的一套服裝復刻自香奈兒女士為1956年春夏高級訂製服系列設計的束胸禮服，品牌更特別為此造型量身打造搭配束胸的包款，以及由Massaro工坊精心製作的鞋子。香奈兒同時為珍茜寶一角出借配飾與珠寶，並提供專屬彩妝服務。

●《Arco》

法國獨立導演Ugo Bienvenu與Félix de Givry共同創立的 Remembers工作室曾與香奈兒品牌合作多次，其中包括在le19M工坊總部舉行的2021/22 Métiers d'art工坊系列大秀預告片，以及2022 Coco Neige系列的形象廣告影片與視覺素材。多才多藝的Ugo Bienvenu也繪製報刊插圖、專輯封面、書籍封面及宣傳廣告。也因此，在創作首部長片時，他自然地選擇了以動畫為表現形式，「講述能賦予人們新生命、帶來清新氣息的動人故事。」

採用2D動畫製作技術的《Arco》電影同名主角Arco是一位10歲的小男孩，生活在2932年遙遠且平靜的未來世界。一日，他換上能穿越時空的一套彩虹服，展開首次的時光旅行，不料卻在飛行時偏離軌道，最終失控墜落，回到距今不遠的2075年，一個看似與今日無異，卻因人類犯的過錯而日益沉淪的世界。與他同齡的小女孩Iris在目睹Arco從天而降後，選擇收留並竭力幫助他回家。透過這兩個孩子的邂逅，影片巧妙探討在一個常常極度缺乏幸福、愛與人性的世界裡人類共同未來的可能性。影片中所有畫面皆先以手工繪製，再由軟體編排完成。此外，多位法國名人也為影片獻聲，其中包括香奈兒品牌好友艾瑪喬朵洛絲琪（Alma Jodorowsky）。

品牌 電影 香奈兒

