iPhone 17系列換機前先準備好！3大充電品牌推快充新品搶市
iPhone 17系列熱銷帶動充電配件市場升溫，周邊品牌紛推新品搶攻換機潮。ANKER發表輕巧快充行動電源並上架7-ELEVEN；Belkin推出全球首款Qi2 25W認證無線充電器與護眼保護貼；亞果元素則帶來飛航模式行動電源、三合一充電座與加密SSD，全面滿足用戶充電、傳輸與安全需求。
ANKER全新A1638行動電源10000mAh 45W，外型僅81×50×36mm、235克，約2顆AirPods大小，內建70公分可伸縮USB-C線，搭載USB-C與USB-A雙輸出，最多可同時充3台裝置。支援最高45W輸出與PPS 2.0快充，27分鐘可為iPhone 16 Pro充至50%，並相容最新iPhone 17系列，回充則支援30W快充。A1638配備TFT智慧顯示螢幕，可即時顯示電量、功率與溫度，並搭載ActiveShield智慧溫控系統，每日進行超過600萬次的溫度與電壓檢測，兼顧安全與高速快充。
同時，ANKER宣布正式進駐全台近千家7-ELEVEN門市，5款人氣商品同步上架，即買即用，並祭出限時優惠，兩款熱銷行動電源均以優惠價1,790元販售，提供消費者更便利的補電選擇。
Belkin宣布在台推出2款全新充電解決方案與護眼配件，其中全新Z-Charger GaN雙孔快速充電器採用ZSP（Zero-Standby Power）晶片，未連結設備時待機功耗近乎0，兼具高效能與安全性設計。另發表3款全新UltraCharge系列Qi2 25W認證無線充電器，從15W快充升級至25W，供電穩定且低溫運作，完美支援iPhone 17系列最新Qi2 25W無線充電標準。
除充電解決方案外，Belkin同步推出全新抗藍光護眼螢幕保護貼，通過Eyesafe認證，可過濾高達60%藍光，減少影響褪黑激素分泌的干擾，達到護眼與護眠雙重防護，為用戶提供全方位的日常科技支援。
ADAM elements亞果元素推出4款搭配iPhone 17的實用新品，VIONTA GQ1 Qi2支架款磁吸行動電源10000mAh，支援有線快充與Qi2無線充電，首創「飛航模式」可暫停無線充電模組，降低干擾並進入低功耗狀態，搭配隱藏式磁吸支架，邊充邊看更便利。L65 USB-C GaN 65W自帶線快速充電器，結合快充頭與磁吸伸縮線，支援PD3.0/PPS/QC3.0協議，手機、平板、筆電皆適用，收合式插腳方便收納。M301 Qi2三合一磁吸無線充電座，支援iPhone、AirPods、Apple Watch同時快充，最高15W，摺疊厚度僅22mm，便攜又實用。
針對經常有拍攝、檔案傳輸需求的用戶，另有iKlips S全球最小指紋加密SSD，體積僅14.2×26×17.1mm、重5.2g，隨插即用，支援20組指紋辨識，保障資料安全。
