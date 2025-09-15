香港版GQ創刊號五大封面誕生 S.COUPS穿BOSS帥翻最具未來感
韓國男團SEVENTEEN日前在仁川演唱會上全員到齊引爆話題，而身為隊長、BOSS全球品牌代言人S.COUPS則最新BOSS 2025秋冬系列登上香港版《GQ》九月創刊號封面，是繼擔綱全新「Be the Next」BOSS 2025 秋冬廣告企劃後，再度以強烈的個人風格掀起話題。
在系列時尚封面照片中，S.COUPS以率性姿態演繹BOSS秋冬新作，無論是身穿線條俐落的訂製西裝、或率性型格的橄欖綠色休閒裝，還是舒適自信的高領針織衫造型，皆展現出他獨特的魅力氛圍感與前衛氣場。搭配他為小分隊「S.COUPSX珉奎」打造的全新亮金色髮型與強烈光影效果，整組視覺在瀟灑與張力間找到完美平衡。
S.COUPS在訪談中也分享了他對人生的態度：「面對困境不會逃避，也不會想著必須獲勝，只需坦然好好接受當下的情況，然後專注繼續向前邁進。」這也和他在「Be the Next」BOSS 2025秋冬廣告中穿越隧道、朝著代表夢想與成就的明亮光芒前進的過程呼應，破光而出的他演繹了BOSS無懼挑戰、勇往直前，並以行動啟發人們實現夢想的形象。
BOSS 2025秋冬系列巧妙透過色彩組合的運用為涼意漸濃的季節注入豐富層次與溫暖氛圍：鼠尾草綠與多層次霧灰色系，與奢華濃郁的巧克力色調形成巧妙對比。這一引人注目的配色為整體氛圍注入鮮明格調，彰顯出此系列優雅和諧的一致美學風格。
