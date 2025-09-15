紐約時裝周／Ralph Lauren大女主的剛柔並濟、Michael Kors慵懶的性感

Ralph Lauren 2026春季大秀為紐約時裝周拉開序幕，作為擅長述說優雅語彙的Ralph Lauren，在這一季展現力量與感性，表達當代女性「剛柔並濟」的特質，透過服裝呈現出大女主風範。Michael Kors Collection 2026春夏系列以「質樸優雅」為主題，強調旅行體驗的重要性，呈現大自然與城市生活的融合。

在2026春季女裝，Ralph Lauren以考究的剪裁，由黑、白、紅三種主色調詮釋，性感與率性在系列中交錯並存，廓形與曲線交融。延續品牌將男裝語彙融入女裝的傳統，像是馬球大衣 (Polo Coat) 隨性搭配印花Bra Top與長褲；西裝以多樣形式登場；束腰經典夾克搭配飄逸闊腿長褲；襯衫式外套搭配束腳闊腿褲型；風衣外套與七分褲巧妙混搭，經典襯衫也迎來創新演繹。

另一方面，洋裝續寫浪漫敘事，有迷人氣場的高腰紅裙、都會感的百褶長裙、花卉廓形流露復古氣息。晚裝系列則以紅黑禮裙勾勒豐盈量感與玲瓏曲線，也有短版黑色T恤搭配亮片長裙，平衡出率性的華麗。The Ralph系列手袋編織和紋理質感皮革回歸，雕塑感銀色金屬手袋呼應珠寶設計，經典編織托特包則以結構感版型重塑。

Michael Kors 2026春夏系列展現這個季節特有的慵懶與性感。流動感的剪裁與柔和的結構成為焦點，像是紗籠式洋裝、睡衣風造型與飄逸的闊腿褲，以及能隨風舞動的單品，如開襟長袍、寬鬆的束腰上衣與鏤空麂皮、半透明絲質薄紗包覆的亮片，映照出輕盈氛圍。

色彩上以沙漠色系為基調，枝木棕、濃縮咖啡色與米白，融合夕陽般的淺駝、腰果色、石英粉。配件同樣以柔軟且富有觸感的工藝呈現，包括超大皮革手拿包、繩結市集袋及義大利工匠手製皮革飾品。搭配簡約俐落的涼鞋與穆勒鞋，呼應這一季要傳達的「精緻卻不矯飾」的態度。 Michael Kors 2026春夏系列除了沙漠色系，也融合夕陽般的石英粉。圖／Michael Kors提供 Ralph Lauren 2026春季女裝展現力量與感性，表達當代女性「剛柔並濟」的特質。圖／Ralph Lauren提供 Ralph Lauren 2026春季女裝，融入男裝語彙，西裝以多樣形式登場。圖／Ralph Lauren提供 Ralph Lauren 2026春季女裝，由黑、白、紅三種主色調詮釋。圖／Ralph Lauren提供 Ralph Lauren 2026春季女裝，迷人氣場的高腰紅裙搭配誇張的大帽緣草帽，呈現輕鬆的度假氛圍。圖／Ralph Lauren提供 Michael Kors 2026春夏系列，色彩上以沙漠色系為基調。圖／Michael Kors提供

