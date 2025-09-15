快訊

紐約時裝周／Ralph Lauren大女主的剛柔並濟、Michael Kors慵懶的性感

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Michael Kors 2026春夏系列，流動感的剪裁與柔和的結構成為焦點。圖／Michael Kors提供
Michael Kors 2026春夏系列，流動感的剪裁與柔和的結構成為焦點。圖／Michael Kors提供

Ralph Lauren 2026春季大秀為紐約時裝周拉開序幕，作為擅長述說優雅語彙的Ralph Lauren，在這一季展現力量與感性，表達當代女性「剛柔並濟」的特質，透過服裝呈現出大女主風範。Michael Kors Collection 2026春夏系列以「質樸優雅」為主題，強調旅行體驗的重要性，呈現大自然與城市生活的融合。

在2026春季女裝，Ralph Lauren以考究的剪裁，由黑、白、紅三種主色調詮釋，性感與率性在系列中交錯並存，廓形與曲線交融。延續品牌將男裝語彙融入女裝的傳統，像是馬球大衣 (Polo Coat) 隨性搭配印花Bra Top與長褲；西裝以多樣形式登場；束腰經典夾克搭配飄逸闊腿長褲；襯衫式外套搭配束腳闊腿褲型；風衣外套與七分褲巧妙混搭，經典襯衫也迎來創新演繹。

另一方面，洋裝續寫浪漫敘事，有迷人氣場的高腰紅裙、都會感的百褶長裙、花卉廓形流露復古氣息。晚裝系列則以紅黑禮裙勾勒豐盈量感與玲瓏曲線，也有短版黑色T恤搭配亮片長裙，平衡出率性的華麗。The Ralph系列手袋編織和紋理質感皮革回歸，雕塑感銀色金屬手袋呼應珠寶設計，經典編織托特包則以結構感版型重塑。

Michael Kors 2026春夏系列展現這個季節特有的慵懶與性感。流動感的剪裁與柔和的結構成為焦點，像是紗籠式洋裝、睡衣風造型與飄逸的闊腿褲，以及能隨風舞動的單品，如開襟長袍、寬鬆的束腰上衣與鏤空麂皮、半透明絲質薄紗包覆的亮片，映照出輕盈氛圍。

色彩上以沙漠色系為基調，枝木棕、濃縮咖啡色與米白，融合夕陽般的淺駝、腰果色、石英粉。配件同樣以柔軟且富有觸感的工藝呈現，包括超大皮革手拿包、繩結市集袋及義大利工匠手製皮革飾品。搭配簡約俐落的涼鞋與穆勒鞋，呼應這一季要傳達的「精緻卻不矯飾」的態度。

Michael Kors 2026春夏系列除了沙漠色系，也融合夕陽般的石英粉。圖／Michael Kors提供
Michael Kors 2026春夏系列除了沙漠色系，也融合夕陽般的石英粉。圖／Michael Kors提供
Ralph Lauren 2026春季女裝展現力量與感性，表達當代女性「剛柔並濟」的特質。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren 2026春季女裝展現力量與感性，表達當代女性「剛柔並濟」的特質。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren 2026春季女裝，融入男裝語彙，西裝以多樣形式登場。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren 2026春季女裝，融入男裝語彙，西裝以多樣形式登場。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren 2026春季女裝，由黑、白、紅三種主色調詮釋。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren 2026春季女裝，由黑、白、紅三種主色調詮釋。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren 2026春季女裝，迷人氣場的高腰紅裙搭配誇張的大帽緣草帽，呈現輕鬆的度假氛圍。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren 2026春季女裝，迷人氣場的高腰紅裙搭配誇張的大帽緣草帽，呈現輕鬆的度假氛圍。圖／Ralph Lauren提供
Michael Kors 2026春夏系列，色彩上以沙漠色系為基調。圖／Michael Kors提供
Michael Kors 2026春夏系列，色彩上以沙漠色系為基調。圖／Michael Kors提供

