中台灣百貨最殺！豐原太平洋百貨周年慶豪氣回饋41%

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
中台灣百貨最殺！豐原太平洋百貨週年慶豪氣回饋41%。記者宋健生/攝影
中台灣百貨最殺！豐原太平洋百貨年度最大檔週年慶強勢登場。9月18日至9月23日搶先預購，9月25日至10月19日熱烈開打，除了超強滿仟送佰、預購和首四日推出限定驚喜加碼品牌豪禮、國泰世華信用卡滿額三重好禮，還有週週驚喜卡友禮。

百貨更貼心幫民眾做好最佳消費門檻試算表，譬如化妝品各櫃均有推出特惠商品，買到5萬元不含贈品，總回饋金額就高達8,900元。消費者只要按表操課，就可以輕鬆享41%超高回饋，堪稱中台灣百貨最殺。

豐原太平洋百貨董事長連錦表示：「為了感謝鄉親朋友長期的支持與愛護， 我們持續努力改裝創新、加碼再加碼，就是要用最好康的回饋率、和最有溫度的服務，打造溫暖又時尚的地標。」

連錦表示，今年週年慶，豐原太平洋百貨打出最殺的41%回饋，以及必搶的精選加碼禮，就是要讓讓支持豐原太平洋百貨的好朋友，都能感受回饋再回饋的滿滿誠意，而今年週年慶檔期預估業績目標為3.8億元，叫去年同期成長約8%，全年業績預期約有二位數增長。

9月18日至9月23日搶先預購，同享滿仟送佰超值回饋，9月25日至10月8日卡友於1樓化妝品當日單筆3,000送300、全館1至7樓加9樓(部分除外)當日滿5,000送500，通通累計贈送無上限。

預購及開打首四日更針對卡友推出超級加碼回饋，贈送方式是每卡每日一次，不限量的豪氣大放送：滿3萬加送600、滿5萬加送1,300、10萬加送3,300、20萬加送7,000、30萬加送1萬1,000。

還有國泰世華針對太百獨家推出卡友當日刷卡滿3萬元起，即贈百貨禮券(限量)，最高加贈4,500、刷國泰世華CUBE信用卡當日滿5萬再加贈500，選擇樂饗購再享3%回饋。

一向制霸中區的重磅限量加碼豪禮，更是行家必搶。9月18日至9月23日預購驚喜禮，化妝品獨享卡友當日滿3萬送陽光橘子摩登行李箱、全館2樓至7樓還有專屬滿3萬送美國第一品牌COPPER CHEF圓形深炒鍋組、滿5萬加送市價5,980比利時智能觸控可透視氣炸鍋。

滿10萬加送市價7,880日系美型NICONICO多功能氣炸烤箱、滿20萬加送市價2萬3,900元瑞典伊萊克斯五重過濾高效能抗菌空氣清淨機、滿30萬加送市價2萬7,900元SONY 4K HDR 55吋智慧電視。

還有9月25日至9月28日首四日驚喜豪禮，當日滿3萬送中秋應景的KINYO超大面積多功能電烤盤、滿5萬加送市價5,980比利時智能觸控可透視氣炸鍋、滿10萬加送市價7,880日系美型NICONICO多功能氣炸烤箱、滿20萬加送市價2萬3,900瑞典伊萊克斯五重過濾高效能抗菌空氣清淨機，各項精選超夯贈品數量有限。

週週精選的卡友禮，也是週年慶的超級亮點之一，可愛的造型和粉嫩色彩令人愛不釋手。活動期間卡友當日於全館單筆滿3,000元即可兌換限量卡友禮。搶好康、享優惠，全台最殺回饋的41%立即放大荷包，讓血拚無負擔。

豐原太平洋百貨週年慶除滿仟送佰、預購和首四日還推出限定驚喜加碼品牌豪禮。記者宋健生/攝影
