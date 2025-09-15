失重的愛馬仕宇宙！奇幻太空艙把絲巾變成微型立體腕表

在Slim d'Hermès Faubourg of Dreams腕表上，位於福寶大道24號的巴黎總店變成了一個遨遊於浩瀚宇宙中的太空艙，宛如一個充滿未來感的珍奇陳列櫃，宇宙中的失重物品們如同正在表演一場舞蹈。

此表盤來自一位居住在倫敦的英國自由插畫家Stuart Patience所設計的愛馬仕方巾圖案。他所有的作品都是用墨水手繪，然後以數位方式添加色彩。藝術家的畫作是基於日常觀察，經常結合超現實主義和荒誕的元素。延續這幾年愛馬仕工藝腕表的手法，這枚腕表再度將愛馬仕的絲巾平面圖案變成如3D般的立體視覺效果。

這款腕表的表盤融合了兩種手工技藝：微型彩繪和鐫刻貼花。表盤底座為滿佈金色光點的砂金石，行星和星星以微型彩繪於其上。砂金石盤上則是一片透明藍寶石水晶，並於水晶盤上下兩側分別彩繪圖案：下層為太空艙的場景，上層則繪有各種懸浮的物品件，包括一個敞開的包包上面繫著馬蹄鐵掛飾、一台耳機、一支電話聽筒，以及打翻的咖啡。精緻的筆觸在水晶盤的上下方營造出立體層次的視覺效果。

除了透過微繪及藍寶石水晶的透明特性營造出景深效果外，這幅以黃色和藍色構成鮮明對比的場景咒中央則是一匹銀色駿馬。其精雕細琢的輪廓，散發極簡主義的精神，透過微結構蝕刻工藝及打磨技術，在平面金屬板上刻畫出非常細微肉眼難見的線條渠道結構，而且這些線條走向都不一樣，因此可以反射來自不同方向的光，讓原本的平面金屬駿馬展現出有如眾多切割面的鑽石，閃爍著明暗不一的火光。

駿馬胸懸掛著棒狀的時針和分針，由白K金表殼內的H1950自動上鍊機芯驅動。這款限量24只的Slim d'Hermès腕表搭配鱷魚皮表帶，展現了品牌精湛的皮革工藝。 Slim d'Hermès Faubourg of Dreams腕表，39.5毫米白K金表殼、愛馬仕自製 H1950 超薄自動上鍊機械機芯，限量24只。圖／愛馬仕提供 Slim d'Hermès Faubourg of Dreams腕表，39.5毫米白K金表殼、愛馬仕自製 H1950 超薄自動上鍊機械機芯，限量24只。圖／愛馬仕提供

