失重的愛馬仕宇宙！奇幻太空艙把絲巾變成微型立體腕表

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Slim d'Hermès Faubourg of Dreams腕表，39.5毫米白K金表殼、愛馬仕自製 H1950 超薄自動上鍊機械機芯，限量24只。圖／愛馬仕提供
Slim d'Hermès Faubourg of Dreams腕表，39.5毫米白K金表殼、愛馬仕自製 H1950 超薄自動上鍊機械機芯，限量24只。圖／愛馬仕提供

在Slim d'Hermès Faubourg of Dreams腕表上，位於福寶大道24號的巴黎總店變成了一個遨遊於浩瀚宇宙中的太空艙，宛如一個充滿未來感的珍奇陳列櫃，宇宙中的失重物品們如同正在表演一場舞蹈。

此表盤來自一位居住在倫敦的英國自由插畫家Stuart Patience所設計的愛馬仕方巾圖案。他所有的作品都是用墨水手繪，然後以數位方式添加色彩。藝術家的畫作是基於日常觀察，經常結合超現實主義和荒誕的元素。延續這幾年愛馬仕工藝腕表的手法，這枚腕表再度將愛馬仕的絲巾平面圖案變成如3D般的立體視覺效果。

這款腕表的表盤融合了兩種手工技藝：微型彩繪和鐫刻貼花。表盤底座為滿佈金色光點的砂金石，行星和星星以微型彩繪於其上。砂金石盤上則是一片透明藍寶石水晶，並於水晶盤上下兩側分別彩繪圖案：下層為太空艙的場景，上層則繪有各種懸浮的物品件，包括一個敞開的包包上面繫著馬蹄鐵掛飾、一台耳機、一支電話聽筒，以及打翻的咖啡。精緻的筆觸在水晶盤的上下方營造出立體層次的視覺效果。

除了透過微繪及藍寶石水晶的透明特性營造出景深效果外，這幅以黃色和藍色構成鮮明對比的場景咒中央則是一匹銀色駿馬。其精雕細琢的輪廓，散發極簡主義的精神，透過微結構蝕刻工藝及打磨技術，在平面金屬板上刻畫出非常細微肉眼難見的線條渠道結構，而且這些線條走向都不一樣，因此可以反射來自不同方向的光，讓原本的平面金屬駿馬展現出有如眾多切割面的鑽石，閃爍著明暗不一的火光。

駿馬胸懸掛著棒狀的時針和分針，由白K金表殼內的H1950自動上鍊機芯驅動。這款限量24只的Slim d'Hermès腕表搭配鱷魚皮表帶，展現了品牌精湛的皮革工藝。

Slim d'Hermès Faubourg of Dreams腕表，39.5毫米白K金表殼、愛馬仕自製 H1950 超薄自動上鍊機械機芯，限量24只。圖／愛馬仕提供
Slim d'Hermès Faubourg of Dreams腕表，39.5毫米白K金表殼、愛馬仕自製 H1950 超薄自動上鍊機械機芯，限量24只。圖／愛馬仕提供
Slim d'Hermès Faubourg of Dreams腕表，39.5毫米白K金表殼、愛馬仕自製 H1950 超薄自動上鍊機械機芯，限量24只。圖／愛馬仕提供
Slim d'Hermès Faubourg of Dreams腕表，39.5毫米白K金表殼、愛馬仕自製 H1950 超薄自動上鍊機械機芯，限量24只。圖／愛馬仕提供

水晶 腕表 愛馬仕

