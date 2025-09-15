「新氣象，新時代」更新巴黎歌劇院等數個地標 城市新貌得香奈兒贊助
法國文化部長 Rachida Dati 宣布將自2027年起至2032年，針對巴黎歌劇院（Paris Opera）推動一項名為「新氣象，新時代」（Nouvel Air, Nouvelle Ère）的修復計畫，透過現代化設備、改善觀眾與員工的使用空間、開放性與可及性、強化國際影響力，將巴黎國立歌劇院形塑為面向21世紀的藝術機構。
此計畫範圍涵蓋巴黎歌劇院（Paris Opera）的四個場館：加尼葉宮（Palais Garnier）、巴士底歌劇院（Opéra Bastille）、楠泰爾舞蹈學校（Dance School in Nanterre）以及貝爾西埃工作坊（Ateliers Berthier）。
自2018年起即擔任巴黎歌劇院芭蕾舞季開幕晚宴盛典的贊助品牌，並於2023年起成為巴黎歌劇院的首要贊助夥伴的法國精品品牌香奈兒（CHANEL），也將支持此項重要的歌劇院修復計畫，成為巴黎歌劇院「Nouvel Air, Nouvelle Ère」修復計畫的卓越贊助夥伴。「這將在未來數十年持續提升歌劇院與巴黎這座城市的聲望，」香奈兒全球服飾名品部總裁暨Chanel SAS總裁Bruno Pavlovsky說。
四大場館都將輪流進行硬體的更新，並且採分階段方式進行，部分舞台於2027年至2029年間暫時關閉，並規劃於2030年起開放更多公共空間，讓民眾能在白天免費進入參與工作坊與活動。計畫同時納入綠能與節能設計，包括太陽能板、綠化與建築節能。除了國家投入、歌劇院自有資源與香奈兒的贊助支持，還有法國巴黎銀行（BNP Paribas）的支持。預計將巴黎歌劇院打造為兼具傳統、現代與全民共享的新世代文化地標；不再只是表演場所，也更像生活的一部分。
透過這項全新的贊助計畫，香奈兒品牌重申對巴黎歌劇院各項活動的堅定支持，同時延續品牌創辦人嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）在一百多年前與舞蹈世界締結的深厚淵源。身為巴黎歌劇院的首要贊助夥伴的香奈兒，長期傾力相助其各項藝術計畫，包括2024年成立的青少年芭蕾舞團、服裝設計，以及與資深編舞家及新銳編舞者的合作。
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言