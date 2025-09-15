快訊

江祖平指控遭下藥性侵偷拍 檢警今搜索帶回三立前副總之子龔益霆

駭客總猜得到你的密碼！專家曝「最常犯錯誤」 3招改善帳號被盜風險

檢察官開酸「是陳智菡主動接觸」：沒有要把柯文哲關到死

聽新聞
0:00 / 0:00

「新氣象，新時代」更新巴黎歌劇院等數個地標 城市新貌得香奈兒贊助

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
加尼葉宮（Palais Garnier）外觀。圖／香奈兒提供
加尼葉宮（Palais Garnier）外觀。圖／香奈兒提供

法國文化部長 Rachida Dati 宣布將自2027年起至2032年，針對巴黎歌劇院（Paris Opera）推動一項名為「新氣象，新時代」（Nouvel Air, Nouvelle Ère）的修復計畫，透過現代化設備、改善觀眾與員工的使用空間、開放性與可及性、強化國際影響力，將巴黎國立歌劇院形塑為面向21世紀的藝術機構。

此計畫範圍涵蓋巴黎歌劇院（Paris Opera）的四個場館：加尼葉宮（Palais Garnier）、巴士底歌劇院（Opéra Bastille）、楠泰爾舞蹈學校（Dance School in Nanterre）以及貝爾西埃工作坊（Ateliers Berthier）。

自2018年起即擔任巴黎歌劇院芭蕾舞季開幕晚宴盛典的贊助品牌，並於2023年起成為巴黎歌劇院的首要贊助夥伴的法國精品品牌香奈兒（CHANEL），也將支持此項重要的歌劇院修復計畫，成為巴黎歌劇院「Nouvel Air, Nouvelle Ère」修復計畫的卓越贊助夥伴。「這將在未來數十年持續提升歌劇院與巴黎這座城市的聲望，」香奈兒全球服飾名品部總裁暨Chanel SAS總裁Bruno Pavlovsky說。

四大場館都將輪流進行硬體的更新，並且採分階段方式進行，部分舞台於2027年至2029年間暫時關閉，並規劃於2030年起開放更多公共空間，讓民眾能在白天免費進入參與工作坊與活動。計畫同時納入綠能與節能設計，包括太陽能板、綠化與建築節能。除了國家投入、歌劇院自有資源與香奈兒的贊助支持，還有法國巴黎銀行（BNP Paribas）的支持。預計將巴黎歌劇院打造為兼具傳統、現代與全民共享的新世代文化地標；不再只是表演場所，也更像生活的一部分。

透過這項全新的贊助計畫，香奈兒品牌重申對巴黎歌劇院各項活動的堅定支持，同時延續品牌創辦人嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）在一百多年前與舞蹈世界締結的深厚淵源。身為巴黎歌劇院的首要贊助夥伴的香奈兒，長期傾力相助其各項藝術計畫，包括2024年成立的青少年芭蕾舞團、服裝設計，以及與資深編舞家及新銳編舞者的合作。

巴士底歌劇院（Opéra Bastille）。圖／香奈兒提供
巴士底歌劇院（Opéra Bastille）。圖／香奈兒提供
巴士底歌劇院（Opéra Bastille）。圖／香奈兒提供
巴士底歌劇院（Opéra Bastille）。圖／香奈兒提供
楠泰爾舞蹈學校（Dance School in Nanterre）。圖／香奈兒提供
楠泰爾舞蹈學校（Dance School in Nanterre）。圖／香奈兒提供
加尼葉宮（Palais Garnier）內部。圖／香奈兒提供
加尼葉宮（Palais Garnier）內部。圖／香奈兒提供
巴士底歌劇院（Opéra Bastille）外觀。圖／香奈兒提供
巴士底歌劇院（Opéra Bastille）外觀。圖／香奈兒提供
貝爾西埃工作坊（Ateliers Berthier）。圖／香奈兒提供
貝爾西埃工作坊（Ateliers Berthier）。圖／香奈兒提供
楠泰爾舞蹈學校（Dance School in Nanterre）。圖／香奈兒提供
楠泰爾舞蹈學校（Dance School in Nanterre）。圖／香奈兒提供
加尼葉宮（Palais Garnier）。圖／香奈兒提供
加尼葉宮（Palais Garnier）。圖／香奈兒提供

巴黎 歌劇院 香奈兒

延伸閱讀

影／矗立50年！梨山賓館前地標蔣公銅像遭移置 惹眾怒被罵翻參山處說話了

CHANCE de CHANEL 香奈兒全新高級珠寶 將最大化的幸運符碼隨身攜帶

調查局打擊走私仿冒勞力士、香奈兒精品 侵權金額逾3億元

周興哲攜手9m88、ØZI獻唱香奈兒藍色香氛派對 陳柏霖帥氣跑趴

相關新聞

麥當勞「金選咖啡買5送5」！還有「可可布朗尼冰炫風」限量回歸

麥當勞人氣冰品「可可布朗尼冰炫風」，將自9月17日起經典回歸，以苦中帶甜的巧克力風味，帶來消暑的滋味。另外麥當勞也針對「...

失重的愛馬仕宇宙！奇幻太空艙把絲巾變成微型立體腕表

在Slim d'Hermès Faubourg of Dreams腕表上，位於福寶大道24號的巴黎總店變成了一個遨遊於浩...

「新氣象，新時代」更新巴黎歌劇院等數個地標 城市新貌得香奈兒贊助

法國文化部長 Rachida Dati 宣布將自2027年起至2032年，針對巴黎歌劇院（Paris Opera）推動一...

蠟筆小新新片超狂！口碑排行揭曉 美冴身材冷知識重燒

美冴＝泡芙人！電影《蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》熱映再掀冷知識，醫師提醒，泡芙人看似不胖卻暗藏健康危機。

千萬不要空腹看！韓國十大美食題材作品

內有美食，請小心服用！《拜託了冰箱》、《你的味道》、《白Packer》等十大最夯美食韓劇、韓綜你都看過了嗎？炸醬麵、拌飯、煎餅...注意別越看越餓！

石二鍋首度進花蓮 對面西堤送「BBQ起司炸雞」

花蓮鄉親敲碗等待16年，國民平價鍋物「石二鍋」終於來了，進駐花蓮金三角商圈，石二鍋2009年成立以來，首度在東部點亮招牌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。