天母人吃了20年！老闆進廠維修 「老地方牛肉麵」即起歇業

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「運勢旺盛」：有豐厚進帳

「寧做曼德拉、不做伍子胥」 柯文哲：人民面對國家機器渺小無力

麥當勞「金選咖啡買5送5」！還有「可可布朗尼冰炫風」限量回歸

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麥當勞推出「金選咖啡」優惠方案。圖／麥當勞提供
麥當勞推出「金選咖啡」優惠方案。圖／麥當勞提供

麥當勞人氣冰品「可可布朗尼冰炫風」，將自9月17日起經典回歸，以苦中帶甜的巧克力風味，帶來消暑的滋味。另外麥當勞也針對「金選咖啡」推出限時「買5送5」優惠，還有「金選美式咖啡早餐優惠餐組」登場。

麥當勞「可可布朗尼冰炫風」將自9月17日起全台限量開賣。以拌入酥脆卡滋脆片的奶香冰淇淋為基底，搭配巧克力布朗尼塊，表層再撒上帶有微苦韻味的可可粉，層層堆疊巧克力元素，並具有豐富的口感變化，單點69元。

即日起至9月28日止，麥當勞LINE官方帳號「隨買店取」，推出「金選咖啡系列買5送5」量購優惠，包括美式（冰/熱）、那堤（冰/熱）皆享優惠，各限量2,000組。麥當勞APP自9月17日起至10月5日止，推出「金選美式咖啡早餐優惠餐組」，購買「豬肉滿福堡加蛋＋金選美式咖啡（冰/熱）」，即可享現折10元。

麥當勞「可可布朗尼冰炫風」，將自9月17日起重新回歸。圖／麥當勞提供
麥當勞「可可布朗尼冰炫風」，將自9月17日起重新回歸。圖／麥當勞提供
麥當勞「可可布朗尼冰炫風」，每杯69元。圖／麥當勞提供
麥當勞「可可布朗尼冰炫風」，每杯69元。圖／麥當勞提供

