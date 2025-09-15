快訊

MLB／大谷單季135得分締生涯新高 道奇兩場暴打23分唯獨山本沒享受到

南韓恐再挨川普25%關稅！韓美協議1難題喬不攏 談好15%稅率拉警報

高鐵又爆行動電源自燃…消防員教「最有效滅火法」：家裡也適用

石二鍋首度進花蓮 對面西堤送「BBQ起司炸雞」

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
石二鍋成立16年來首度進駐花蓮。王品集團/提供
石二鍋成立16年來首度進駐花蓮。王品集團/提供

花蓮鄉親敲碗等待16年，國民平價鍋物「石二鍋」終於來了，進駐花蓮金三角商圈，石二鍋2009年成立以來，首度在東部點亮招牌，9/16前到「花蓮中山店」消費，結帳出示王品瘋美食APP，享瘋點數加倍送，總回饋點數6%。走路2分鐘到對面「西堤牛排」用餐並拍照Say Cheese，就招待「BBQ醬烤起司炸雞」。

台東夥伴也吃得到王品集團旗下的人氣餐廳，「品田牧場」和「聚 日式鍋物」皆位在秀泰影城2樓，9月底前成為品牌LINE好友並完成指定消費，即享免費小點。

「石二鍋 花蓮中山店」近中山路與中正路口，位處「金三角商圈」是花蓮市區最熱鬧的地方，店內提供60席，並與全台門店一同推出期間限定的「蟲草菌菇鍋」，以雞湯為基底，加入黃金蟲草與鴻喜菇，打造出濃郁醇香的溫潤湯頭，9/16前到「花蓮中山店」消費，結帳出示王品瘋美食APP，享瘋點數加倍送，總回饋點數6%，邀請後山民眾取號開鍋。

位在「石二鍋 花蓮中山店」斜對面的「西堤牛排」，即日起至11/14，2人同行到店消費2客套餐，拍照上傳Say Cheese的笑顏，就能免費兌換美味的「BBQ醬烤起司炸雞」1份，為愛笑的鄉親謀福利。在台東秀泰影城2樓也能見到王品集團旗下人氣品牌「聚 日式鍋物」和「品田牧場」，即日起至9/30，「聚」的LINE好友憑券內用消費任一客雙人瀑布聚，就招待「鮮魷」一份。「品田牧場」即日起至12/31，贈送LINE品牌好友「搖搖豚丸（紐澳良風味）」作為見面禮，鄉親內用消費兩客套餐即可憑券免費兌換。

延伸閱讀

花蓮大港口舊營區將活化 部落盼成為文化傳承新據點

日本能登與花蓮震後工藝復興展 在SOGO跨國展現文化韌性

跑進金黃花海 首屆花蓮六十石山馬拉松吸引逾2000跑者

花蓮崙天便道提早開放、明里便道趕進度 農民秋收運輸更安心

相關新聞

蠟筆小新新片超狂！口碑排行揭曉 美冴身材冷知識重燒

美冴＝泡芙人！電影《蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》熱映再掀冷知識，醫師提醒，泡芙人看似不胖卻暗藏健康危機。

千萬不要空腹看！韓國十大美食題材作品

內有美食，請小心服用！《拜託了冰箱》、《你的味道》、《白Packer》等十大最夯美食韓劇、韓綜你都看過了嗎？炸醬麵、拌飯、煎餅...注意別越看越餓！

石二鍋首度進花蓮 對面西堤送「BBQ起司炸雞」

花蓮鄉親敲碗等待16年，國民平價鍋物「石二鍋」終於來了，進駐花蓮金三角商圈，石二鍋2009年成立以來，首度在東部點亮招牌...

高CP值還有兒童遊樂區！基隆人氣火鍋店熄燈 粉絲不捨：好可惜

基隆人哭哭！位於基隆安樂區的人氣火鍋店「湯之城 安樂店」因租約到期，自9月14日起正式熄燈。隨著消息出爐，粉絲也感到不捨...

只有5天！漢堡王「10層雞薯條漢堡」回來了 肯德基奶皇流心Q蛋撻登場

粉絲準備要挑戰了嗎？漢堡王「雞薯漢堡」即將於9月15日起限時回歸5天，民眾將可挑戰堆疊10層雞薯條的超大份量。另外「肯德...

唱歌、跳舞加點火！劇場式「燒肉天皇」上菜超浮誇 壽星加碼彩球秀

喜歡充滿歡樂氣氛的用餐體驗嗎？甫於去年底開幕的台中燒肉餐廳「燒肉天皇」，透過劇場式的互動上菜，將誇張的肢體表演與搞笑喬段...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。