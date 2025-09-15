石二鍋首度進花蓮 對面西堤送「BBQ起司炸雞」
花蓮鄉親敲碗等待16年，國民平價鍋物「石二鍋」終於來了，進駐花蓮金三角商圈，石二鍋2009年成立以來，首度在東部點亮招牌，9/16前到「花蓮中山店」消費，結帳出示王品瘋美食APP，享瘋點數加倍送，總回饋點數6%。走路2分鐘到對面「西堤牛排」用餐並拍照Say Cheese，就招待「BBQ醬烤起司炸雞」。
台東夥伴也吃得到王品集團旗下的人氣餐廳，「品田牧場」和「聚 日式鍋物」皆位在秀泰影城2樓，9月底前成為品牌LINE好友並完成指定消費，即享免費小點。
「石二鍋 花蓮中山店」近中山路與中正路口，位處「金三角商圈」是花蓮市區最熱鬧的地方，店內提供60席，並與全台門店一同推出期間限定的「蟲草菌菇鍋」，以雞湯為基底，加入黃金蟲草與鴻喜菇，打造出濃郁醇香的溫潤湯頭，9/16前到「花蓮中山店」消費，結帳出示王品瘋美食APP，享瘋點數加倍送，總回饋點數6%，邀請後山民眾取號開鍋。
位在「石二鍋 花蓮中山店」斜對面的「西堤牛排」，即日起至11/14，2人同行到店消費2客套餐，拍照上傳Say Cheese的笑顏，就能免費兌換美味的「BBQ醬烤起司炸雞」1份，為愛笑的鄉親謀福利。在台東秀泰影城2樓也能見到王品集團旗下人氣品牌「聚 日式鍋物」和「品田牧場」，即日起至9/30，「聚」的LINE好友憑券內用消費任一客雙人瀑布聚，就招待「鮮魷」一份。「品田牧場」即日起至12/31，贈送LINE品牌好友「搖搖豚丸（紐澳良風味）」作為見面禮，鄉親內用消費兩客套餐即可憑券免費兌換。
