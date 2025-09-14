聽新聞
0:00 / 0:00
高CP值還有兒童遊樂區！基隆人氣火鍋店熄燈 粉絲不捨：好可惜
基隆人哭哭！位於基隆安樂區的人氣火鍋店「湯之城 安樂店」因租約到期，自9月14日起正式熄燈。隨著消息出爐，粉絲也感到不捨，表示「好捨不得喔」、「好可惜」
位於樂利三街上的「湯之城 安樂店」，店內提供有澳洲板腱牛肉鍋、美國沙朗牛肉鍋、去骨牛小排鍋、梅花豬肉鍋等多種個人鍋物，還有海鮮、鴨肉、雞肉等不同選擇，因食材新鮮、價格合宜，因此成為當地頗具人氣的火鍋店。除了料理之外，店內並針對家庭客群設計小型「遊戲區」，讓小朋友可以開心玩玩具，相當貼心。
湯之城 安樂店在google map累積超過300則評論，平均獲得4.6分。雖然受到消費者的青睞，但是業者日前即在粉絲團預告，因租約到期，將於9月14日結束營業。隨著公告出爐，許多粉絲感到不捨，並詢問「會換地點嗎？」，業者也表示「不會，老闆要退休了」。
農曆七月特輯
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言