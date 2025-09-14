快訊

高CP值還有兒童遊樂區！基隆人氣火鍋店熄燈 粉絲不捨：好可惜

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
基隆在地人氣火鍋「湯之城 安樂店」結束營業。圖／擷取自湯之城安樂店粉絲頁
基隆在地人氣火鍋「湯之城 安樂店」結束營業。圖／擷取自湯之城安樂店粉絲頁

基隆人哭哭！位於基隆安樂區的人氣火鍋店「湯之城 安樂店」因租約到期，自9月14日起正式熄燈。隨著消息出爐，粉絲也感到不捨，表示「好捨不得喔」、「好可惜」

位於樂利三街上的「湯之城 安樂店」，店內提供有澳洲板腱牛肉鍋、美國沙朗牛肉鍋、去骨牛小排鍋、梅花豬肉鍋等多種個人鍋物，還有海鮮、鴨肉、雞肉等不同選擇，因食材新鮮、價格合宜，因此成為當地頗具人氣的火鍋店。除了料理之外，店內並針對家庭客群設計小型「遊戲區」，讓小朋友可以開心玩玩具，相當貼心。

湯之城 安樂店在google map累積超過300則評論，平均獲得4.6分。雖然受到消費者的青睞，但是業者日前即在粉絲團預告，因租約到期，將於9月14日結束營業。隨著公告出爐，許多粉絲感到不捨，並詢問「會換地點嗎？」，業者也表示「不會，老闆要退休了」。

「湯之城 安樂店」因食材新鮮、價格合理，受到許多在地老顧客青睞。圖／擷取自湯之城安樂店粉絲頁
「湯之城 安樂店」因食材新鮮、價格合理，受到許多在地老顧客青睞。圖／擷取自湯之城安樂店粉絲頁

