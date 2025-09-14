只有5天！漢堡王「10層雞薯條漢堡」回來了 肯德基奶皇流心Q蛋撻登場
粉絲準備要挑戰了嗎？漢堡王「雞薯漢堡」即將於9月15日起限時回歸5天，民眾將可挑戰堆疊10層雞薯條的超大份量。另外「肯德基」則因應中秋節，推出「奶皇流心Q蛋撻」，帶來應景的香甜滋味。
曾於今年5月限時登場、吸引許多民眾挑戰的漢堡王「10層雞薯漢堡」，即將於9月15日至19日限時5天回歸，每筆訂單限購2個。「雞薯漢堡」以雞肉製成的雞薯條為主角，層層堆疊後再夾入起士片，帶來多層次的滋味。「雞薯漢堡」共有3～10層規格可以選擇，其中「3層雞薯條堡」共有12條雞薯條，原價199元，優惠價119元，最高規格的「10層雞薯條堡」原價584元，優惠價269元，適合民眾挑戰。
肯德基迎接中秋佳節，將於9月16日起推出「奶皇流心Q蛋撻」。奶皇流心Q蛋撻以中秋明月為造型，並融合熔岩奶皇流心、Q彈嫩麻糬與現烤酥皮，帶來豐富的口感變化。奶皇流心Q蛋撻6入禮盒售價295元；搭配原味蛋撻的「雙色蛋撻禮盒」售價271元，另外還有多種方案可以選擇。9月16日至10月13日期間，購買原味蛋撻禮盒熟客券5張優惠價990元，並加贈3顆原味蛋撻；兌換1張熟客券再送奶皇流心Q蛋撻1顆。
