快訊

50歲是分水嶺！研究揭「斷崖式老化」真相 1部位最先衰退

中職／獅隊女孩日甜美浪漫可愛氛圍 孫盛希開球笑說表現普普

只有5天！漢堡王「10層雞薯條漢堡」回來了 肯德基奶皇流心Q蛋撻登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
漢堡王「雞薯漢堡」即將限時回歸，其中「10層雞薯漢堡」原價584元，優惠價269元。圖／漢堡王提供
漢堡王「雞薯漢堡」即將限時回歸，其中「10層雞薯漢堡」原價584元，優惠價269元。圖／漢堡王提供

粉絲準備要挑戰了嗎？漢堡王「雞薯漢堡」即將於9月15日起限時回歸5天，民眾將可挑戰堆疊10層雞薯條的超大份量。另外「肯德基」則因應中秋節，推出「奶皇流心Q蛋撻」，帶來應景的香甜滋味。

曾於今年5月限時登場、吸引許多民眾挑戰的漢堡王「10層雞薯漢堡」，即將於9月15日至19日限時5天回歸，每筆訂單限購2個。「雞薯漢堡」以雞肉製成的雞薯條為主角，層層堆疊後再夾入起士片，帶來多層次的滋味。「雞薯漢堡」共有3～10層規格可以選擇，其中「3層雞薯條堡」共有12條雞薯條，原價199元，優惠價119元，最高規格的「10層雞薯條堡」原價584元，優惠價269元，適合民眾挑戰。

肯德基迎接中秋佳節，將於9月16日起推出「奶皇流心Q蛋撻」。奶皇流心Q蛋撻以中秋明月為造型，並融合熔岩奶皇流心、Q彈嫩麻糬與現烤酥皮，帶來豐富的口感變化。奶皇流心Q蛋撻6入禮盒售價295元；搭配原味蛋撻的「雙色蛋撻禮盒」售價271元，另外還有多種方案可以選擇。9月16日至10月13日期間，購買原味蛋撻禮盒熟客券5張優惠價990元，並加贈3顆原味蛋撻；兌換1張熟客券再送奶皇流心Q蛋撻1顆。

肯德基推出「奶皇流心Ｑ蛋撻」。圖／肯德基提供
肯德基推出「奶皇流心Ｑ蛋撻」。圖／肯德基提供

薯條 漢堡王 中秋節

延伸閱讀

迎中秋國慶連假遊客潮 福隆沙雕季延展至10/12另有購票優惠

肯德基×航海王「惡魔果實咔啦海陸堡」登場！聯名包裝全都是航海王

優惠都在這7天！頂呱呱「9塊雞重量桶」現省166元、「夯品4選2」只要99元　肯德基「9月壽星」免費送「冰心蛋撻」

北市衛局抽驗飲冰品不合格 漢堡王、頂呱呱、七盞茶都上榜

相關新聞

只有5天！漢堡王「10層雞薯條漢堡」回來了 肯德基奶皇流心Q蛋撻登場

粉絲準備要挑戰了嗎？漢堡王「雞薯漢堡」即將於9月15日起限時回歸5天，民眾將可挑戰堆疊10層雞薯條的超大份量。另外「肯德...

唱歌、跳舞加點火！劇場式「燒肉天皇」上菜超浮誇 壽星加碼彩球秀

喜歡充滿歡樂氣氛的用餐體驗嗎？甫於去年底開幕的台中燒肉餐廳「燒肉天皇」，透過劇場式的互動上菜，將誇張的肢體表演與搞笑喬段...

《單身即地獄》文世勳是餐飲總監！台中最新韓式燒肉「BAY」登場

台中最新韓式燒肉餐廳「BAY KOREAN BBQ CLUB」已正式進駐公益商圈。店內結合韓式燒肉料理、街頭美食文化，同...

盤點6家「星級」蛋黃酥！金沙鹹蛋黃、茶香創意入餡

中秋節，少不得一顆「圓中有月」的蛋黃酥，近年各家主打冠軍滋味，也讓蛋黃酥成了過節的熱選品項。以下，就來看看星級飯店的蛋黃...

睽違2年！韓流男神「李鍾碩粉絲見面會」搶票時間、票價、福利一次看

又一位韓流男神要來了，今年的空氣會一路香到年底啊！李鍾碩主演的韓劇《瑞草洞》才完結沒多久，他立刻換下嚴肅的律師西裝，變...

IWC台中大遠百專賣店開幕 重量級F1聯名表、陀飛輪 限量誘客

IWC近日更為台中大遠百專賣店正式開幕，以嶄新的空間、設計語彙再次形塑品牌印象，並帶來多只限量表款包含大型飛行員系列Sh...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。