50歲是分水嶺！研究揭「斷崖式老化」真相 1部位最先衰退

中職／獅隊女孩日甜美浪漫可愛氛圍 孫盛希開球笑說表現普普

唱歌、跳舞加點火！劇場式「燒肉天皇」上菜超浮誇 壽星加碼彩球秀

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
開餐儀式也是充滿互動樂趣。圖／燒肉天皇提供
開餐儀式也是充滿互動樂趣。圖／燒肉天皇提供

喜歡充滿歡樂氣氛的用餐體驗嗎？甫於去年底開幕的台中燒肉餐廳「燒肉天皇」，透過劇場式的互動上菜，將誇張的肢體表演與搞笑喬段融入料理過程當中，搭配日本和牛、日本海產等豐富用料，為餐飲時光帶來十足的趣味，也成為台中近期的話題性餐廳。

燒肉天皇創辦人暨板前長蕭桔麟入行25年，原專精粵菜與川菜，最後選擇日式燒肉割烹作為創業起點。店名「燒肉天皇」則是代表將賓客視為「天皇、皇后」般地款待，並採純預約制型態。為了做出市場區隔，團隊走訪海內外餐廳汲取靈感，並融入互動式體驗，打造極具浮誇效果的用餐氣氛。菜單的設計概念，也是以長年旅遊日本的經歷為靈感所設計。

本季的菜單以名古屋為主題，採16道式規劃。開場的「先付」靈感源自岐阜縣白川鄉合掌村，以綠釉盤子模擬大地，筍殼象徵茅草屋頂，並填入鮮筍沙拉、醋凍與生食級靜岡甜蝦；和牛造型的竹炭餅乾夾入和牛尖三角肉製成的生牛肉球與魚子醬，軟嫩鮮甜。「舒肥和牛」取肩胛肉經舒肥後煎香表面，搭配洋蔥醬增添風味，靈感則來自名古屋下呂溫泉。

針對台灣民眾喜愛的牛舌料理，燒肉天皇也分別以「碳烤牛舌」、「煙燻和牛牛舌」、「炸牛舌」等不同方式呈現；「和牛白蝦海膽」則是豪邁地堆疊生和牛肉球、富山白蝦、熟成軟絲、北方四島赤海膽、札幌馬糞海膽、紫蘇花等食材，擁有大海的鮮甜飽滿。除此之外，還有「炭燻菲力牛排」、將和牛漢堡排搭配松露醬、可頌的「碳水的快樂」，以及「和牛涮涮鍋」、「親子捲」、「雪花咖哩飯」等多種料理。

「燒肉天皇」最大的特色，即是上菜時的互動體驗。以「和牛白蝦海膽」為例，料理長會一邊吆喝、唱歌，同時將料理放置賓客的手上，氣氛熱絡；「碳水的快樂」也是以浮誇的擺盤型態，加上高分貝的吶喊與手勢，宛若置身祭典之中。在「和牛涮涮鍋」登場之前，甚至還在板前上演搞笑短劇，藉此分享料理的創作理念。以重箱型態上桌的甜點，更是加入乾冰噴發、火焰燃燒等多種效果，同樣視覺效果十足。

針對來店當月壽星，甚至還有搖鈴奏樂、載歌載舞、祈福繪馬與生日蛋糕等特殊待遇，對於喜愛熱鬧與儀式感的消費者來說，也大大提昇用餐的情調與情緒價值。燒肉天皇採全預約套餐制，平日午間套餐每位2,500元起；假日午間與晚間板前套餐每位3500元起。

親子捲。圖／燒肉天皇提供
親子捲。圖／燒肉天皇提供
肉品的陳列也採浮誇形式，適合民眾打卡。記者陳睿中／攝影
肉品的陳列也採浮誇形式,適合民眾打卡。記者陳睿中／攝影
舒肥和牛肩胛肉。圖／燒肉天皇提供
舒肥和牛肩胛肉。圖／燒肉天皇提供
和牛涮涮鍋。圖／燒肉天皇提供
和牛涮涮鍋。圖／燒肉天皇提供
炭燻菲力牛排。圖／燒肉天皇提供
炭燻菲力牛排。圖／燒肉天皇提供
燒肉天皇透過誇張的肢體動作，增加歡樂的用餐氣氛。圖／燒肉天皇提供
燒肉天皇透過誇張的肢體動作,增加歡樂的用餐氣氛。圖／燒肉天皇提供
強烈的互動感是燒肉天皇的特色之一。記者陳睿中／攝影
強烈的互動感是燒肉天皇的特色之一。記者陳睿中／攝影
先付。圖／燒肉天皇提供
先付。圖／燒肉天皇提供
針對壽星有一連串的載歌載舞與互動表演。記者陳睿中／攝影
針對壽星有一連串的載歌載舞與互動表演。記者陳睿中／攝影
厚切牛舌。圖／燒肉天皇提供
厚切牛舌。圖／燒肉天皇提供
煙燻和牛牛舌串。圖／燒肉天皇提供
煙燻和牛牛舌串。圖／燒肉天皇提供

燒肉 料理 海膽

