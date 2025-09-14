《單身即地獄》文世勳是餐飲總監！台中最新韓式燒肉「BAY」登場

台中最新韓式燒肉餐廳「BAY KOREAN BBQ CLUB」已正式進駐公益商圈。店內結合韓式燒肉料理、街頭美食文化，同時並加入音樂與酒吧元素，打造極具特色的複合空間，同時更由韓國綜藝節目《單身即地獄》中的「文世勳」擔任餐飲總監，為店內注入更多的潮流能量。

BAY的店名源自韓文「梨」的發音，擁有祝福與關懷的象徵，同時也常用於傳統醃肉料理之中。不同於制式化的韓式餐館，BAY由睿璽設計操刀設計，將首爾街頭文化、藝術美學、酒吧能量與高級燒肉巧妙融合，規劃酒吧區、餐廳區等空間，並加入許多韓國畫作與擺飾點綴。整塊玉石雕刻而成的DJ台，也將規劃不定期的音樂演出，帶來多層次的感官體驗。

擔任BAY餐飲總監的文世勳，自16歲即在韓式燒肉店學藝，本身擁有模特兒、演員與料理人的多重身份，更因《單身即地獄》而被台灣觀眾所熟悉。此次透過跨海合作，也將文世勳的料理理念與時尚潮流的理解帶來台灣。除此之外，店內更常駐兩名來自韓國餐飲集團的主廚，確保道地的韓式風味。

針對料理部份，BAY採單點式設計，提供美國SRF極黑牛、日本A5和牛、台灣冷藏黑毛豬肉等多種肉品，其中明星料理「水梨無骨牛小排」，在醃料中添加台灣高山水梨，不僅呼應品牌名稱，同時也讓肉質散發清甜香氣，每份750元。韓式烤肉必點的豬五花、豬梅花、松阪豬、豬皮等部位，也同樣吃得到，每份180～720元。針對雙人用餐，BAY也設計「雙人經典豬肉拼盤」，每份1,680元；「雙人經典牛盛拼盤」，每份2,680元。更有以烤鰻魚為主角的「雙人活水黑鰻套餐」，每份2,180元。

因應韓國的街頭飲食文化，BAY也在菜單中加入辣炒年糕（138元）、馬鈴薯排骨湯（788元）、經典海鮮煎餅（438元）、主廚韓式炸雞腿（238元）、爆炒和牛舌石鍋拌飯（458）等豐富品項，為餐桌增添豐富度。同時還邀請台灣茶酒品牌Teapsy首席調酒師Connor與文世勳，聯手打造限定氣泡調酒「PERFECT PEARING梨花梅醒」，為燒肉時光增添浪漫。業者預告，未來文世勳也將不定期來台，凡憑店內所推出的潮流帆布袋，即可獲得文世勳在帆布袋上親筆簽名。

【BAY KOREAN BBQ CLUB】

地址：台中市南屯區大墩路533號2F

電話：04-23220525

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

BAY結合燒肉與酒吧空間，打造複合式場域。圖／BAY KOREAN BBQ CLUB提供 BAY供應美國SRF極黑牛、日本A5和牛等品項。記者陳睿中／攝影 主廚韓式炸雞腿，238元。記者陳睿中／攝影 和牛小可頌，388元。記者陳睿中／攝影 馬鈴薯排骨湯，788元。記者陳睿中／攝影 爆炒和牛舌石鍋拌飯，458元。記者陳睿中／攝影 「BAY KOREAN BBQ CLUB」主打韓式烤肉與多種韓式料理。圖／BAY KOREAN BBQ CLUB提供 BAY的用餐空間可見到許多韓式風格的裝飾。圖／BAY KOREAN BBQ CLUB提供 BAY提供有起司馬鈴薯、經典海鮮等多種口味韓式煎餅。記者陳睿中／攝影 文世勳自16歲即在韓式燒肉店學藝，擁有模特兒、料理人等多重身份。記者陳睿中／攝影 BAY提供多種牛肉，包括水梨牛小排、SRF極黑牛肋條等品項。記者陳睿中／攝影 除了牛肉，BAY也提供韓式烤肉必吃的豬五花、豬梅花等肉品。記者陳睿中／攝影 店內設置有DJ台，記者陳睿中／攝影

