盤點6家「星級」蛋黃酥！金沙鹹蛋黃、茶香創意入餡

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
高雄福華每年必搶購一空的手工蛋黃酥，限量推出。圖/高雄福華提供
中秋節，少不得一顆「圓中有月」的蛋黃酥，近年各家主打冠軍滋味，也讓蛋黃酥成了過節的熱選品項。以下，就來看看星級飯店的蛋黃酥，各有何高奢新風味。

北投麗禧溫泉酒店將原本於中秋節期間贈予房客的「麗禧蛋黃酥」，轉化為秋節獻禮，今年首度推出麗禧蛋黃酥6入禮盒，每盒售價680元。以細緻、化口性佳的日本麵粉揉合麥香濃郁的法國麵粉，製成多層次酥脆外皮，揉製過程中，加入蔗香渾厚的天然雲林虎尾糖，提升整體甜味及相氣，再於細緻的低糖烏豆沙內餡，裹入蛋黃酥的靈魂「屏東紅土鹹鴨蛋黃」，以58度金門高粱酒醃漬處理增加酒香與風味層次，再泡入油中靜置熟成，讓鹹蛋黃更加細緻油潤。

凱悅集團旗下伊普索酒店EPISODE Hotel的台北大安及新竹兩館，今年聯合推出以星空及銀河為靈感、黑膠唱片為設計概念的「Moon Light 茶酒·蛋黃酥中秋禮盒」，收錄橫跨黃金年代的賞月歌單，以及添加益生菌的經典烏豆沙蛋黃酥與頂級京皇蛋黃酥共6顆、LayLow限定款金桔葡萄柚烏龍茶果酒一瓶。其中，頂級京皇金沙蛋黃酥是以酥脆多層次酥皮搭配特製京皇餡，金沙鹹蛋黃綿密順口，奶皇、鹹蛋黃依黃金比例完美搭配。

台北美福大飯店今年推出的三款中秋禮盒中，也有結合經典烏豆沙、綠豆沙內餡的「金月滿福蛋黃酥禮盒」，使用新鮮紅潤的鴨蛋黃，與不同豆香內餡結合，以傳統手法包裹香酥餅皮，一口咬下口齒留香。

台中長榮桂冠酒店精選3款別具特色的月餅禮盒，其中「9入蛋黃酥禮盒」、1,180元，匯聚屢獲媒體評選「全台飯店台式月餅」冠軍、銷售突破150萬顆的蛋黃酥、綠豆凸及廣式月餅一次享受。蛋黃酥嚴選宜蘭三星黃金鴨蛋黃，以天然紅土醃製，鹹味自然、鹹香綿密，搭配清甜的烏豆沙餡，以及老師傅展現純熟手工烘焙技術，過程中再添加白蘭地酒提味，甜鹹各半且外酥內綿。

而連續兩年熱銷一空，台中日月千禧酒店第3度攜手世界麵包大師王鵬傑獻出聯名款「心禧-典藏秋韻」蛋黃酥禮盒，內含王鵬傑代表作心蛋黃酥及專為日月千禧設計、以台灣茶為主軸的獨家口味鐵觀音及阿里山烏龍。茶香清新甘醇，融入鹹鴨蛋黃的香氣，形成鹹香交織的絕妙對比。

高雄福華大飯店今年以「精緻中秋禮盒」與「經典蛋黃酥」雙主打，融合傳統餅藝與頂級食材，從味覺到視覺全面升級。全手工限量製作的「月見蛋黃酥禮盒」9入1,080元，每日新鮮烘焙出爐，外皮層層酥鬆，內餡嚴選綿密紅豆泥與飽滿鹹蛋黃，以黃金比例包覆，入口先是酥香，再迸發鹹甜交織的濃郁風味且確保一致的層次感與溫潤香氣。

「麗禧蛋黃酥」甜而不膩的口感，傳遞中秋佳節的溫暖心意。圖/北投麗禧提供
伊普索酒店EPISODE Hotel 「Moon Light 茶酒·蛋黃酥 中秋禮盒」創意十足。圖/伊普索酒店提供
台北美福有結合經典烏豆沙、綠豆沙內餡的「金月滿福蛋黃酥禮盒」。圖/台北美福提供
「心禧-典藏秋韻」中秋蛋黃酥禮盒。圖/日月千禧提供
台中長榮蛋黃酥屢獲媒體評選「飯店界台式月餅冠軍」殊榮。圖/台中長榮提供
