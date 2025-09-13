睽違2年！韓流男神「李鍾碩粉絲見面會」搶票時間、票價、福利一次看

又一位韓流男神要來了，今年的空氣會一路香到年底啊！李鍾碩主演的韓劇《瑞草洞》才完結沒多久，他立刻換下嚴肅的律師西裝，變身為一臉溫暖燦笑的青春大男孩，並特別選在他生日9月14日這一天從首爾開跑亞洲巡迴行程。

過去多次訪台的李鍾碩，在前年見面會上曾甜蜜形容「粉絲是最美的風景」，睽違兩年，李鍾碩將於11月16日在台北舉辦《2025 LEE JONG SUK FANMEETING [With : Just Like This] in TAIPEI》粉絲見面會，活動名稱中的「With」是官方粉絲名，希望與粉絲「像現在這樣彼此相依、互相陪伴」，快準備跟男神來一場心動約會吧！

以往李鍾碩曾親自在見面會入口替粉絲驗票、與每位粉絲握手並發放應援禮物，相當寵粉。這次粉絲見面會的門票將於9月20日上午11點於KKTIX售票系統開賣，購票入場的粉絲即可獲得限量小卡套組並有機會參加團體合照、簽名海報，VIP區另包含Hi-Bye福利。詳情可鎖定WANIN Visual官方粉專、IG。

●《2025 LEE JONG SUK ASIA FANMEETING TOUR [With : Just Like This] in Taipei》活動資訊：

日期：11月16日下午6點（實際演出時間以現場公告為準）

地點：TICC台北國際會議中心

售票網站：KKTIX（https://wve.kktix.cc/events/2025leejongsukwithjustlikethisintaipei）

售票時間：9月20日上午11點起

票價：5,980元／4,880元／3,680元／2,680元（全區座席）

主辦單位：WANIN Visual網銀國際影視

《2025 LEE JONG SUK ASIA FANMEETING TOUR [With : Just Like This] in Taipei》主視覺。圖／網銀國際影視提供 《2025 LEE JONG SUK ASIA FANMEETING TOUR [With : Just Like This] in Taipei》座位圖。圖／網銀國際影視提供 《2025 LEE JONG SUK ASIA FANMEETING TOUR [With : Just Like This] in Taipei》粉絲福利。圖／網銀國際影視提供 「零負評男神」李鍾碩對粉絲始終滿懷感謝。圖／網銀國際影視提供 李鍾碩在前年見面會上曾甜蜜形容「粉絲是最美的風景」，更和粉絲有許多可愛互動。圖／網銀國際影視提供 李鍾碩擁有治癒人心的笑容，圈粉無數。圖／網銀國際影視提供 李鍾碩於新劇《瑞草洞》再度飾演律師角色，透過演技實力，令觀眾深感共鳴。圖／網銀國際影視提供 李鍾碩選擇他生日9月14日這天、從首爾開跑亞洲巡迴行程，顯見對粉絲的高度重視。圖／網銀國際影視提供

