睽違2年！韓流男神「李鍾碩粉絲見面會」搶票時間、票價、福利一次看
又一位韓流男神要來了，今年的空氣會一路香到年底啊！李鍾碩主演的韓劇《瑞草洞》才完結沒多久，他立刻換下嚴肅的律師西裝，變身為一臉溫暖燦笑的青春大男孩，並特別選在他生日9月14日這一天從首爾開跑亞洲巡迴行程。
過去多次訪台的李鍾碩，在前年見面會上曾甜蜜形容「粉絲是最美的風景」，睽違兩年，李鍾碩將於11月16日在台北舉辦《2025 LEE JONG SUK FANMEETING [With : Just Like This] in TAIPEI》粉絲見面會，活動名稱中的「With」是官方粉絲名，希望與粉絲「像現在這樣彼此相依、互相陪伴」，快準備跟男神來一場心動約會吧！
以往李鍾碩曾親自在見面會入口替粉絲驗票、與每位粉絲握手並發放應援禮物，相當寵粉。這次粉絲見面會的門票將於9月20日上午11點於KKTIX售票系統開賣，購票入場的粉絲即可獲得限量小卡套組並有機會參加團體合照、簽名海報，VIP區另包含Hi-Bye福利。詳情可鎖定WANIN Visual官方粉專、IG。
●《2025 LEE JONG SUK ASIA FANMEETING TOUR [With : Just Like This] in Taipei》活動資訊：
日期：11月16日下午6點（實際演出時間以現場公告為準）
地點：TICC台北國際會議中心
售票網站：KKTIX（https://wve.kktix.cc/events/2025leejongsukwithjustlikethisintaipei）
售票時間：9月20日上午11點起
票價：5,980元／4,880元／3,680元／2,680元（全區座席）
主辦單位：WANIN Visual網銀國際影視
