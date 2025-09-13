快訊

大開公務門！桃園航警收賄淪走私幫凶 法官裁定收押禁見

小心冰雹！大雷雨警戒區出爐 雨炸屏東、高雄持續至這時

羈押前PO女兒畢業照「怕來不及」 應曉薇：她續留英國攻學位

聽新聞
0:00 / 0:00

IWC台中大遠百專賣店開幕 重量級F1聯名表、陀飛輪 限量誘客

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
特殊的避震系統、高程度的鏤空陀飛輪、細節大量以磨砂質感的粗獷美學，是大型飛行員系列Shock Absorber XPL鏤空陀飛輪（IW357701）的三項特色。圖／IWC提供
特殊的避震系統、高程度的鏤空陀飛輪、細節大量以磨砂質感的粗獷美學，是大型飛行員系列Shock Absorber XPL鏤空陀飛輪（IW357701）的三項特色。圖／IWC提供

IWC近日更為台中大遠百專賣店正式開幕，以嶄新的空間、設計語彙再次形塑品牌印象，並帶來多只限量表款包含大型飛行員系列Shock Absorber XPL陀飛輪鏤空表、飛行員高性能計時萬年曆，以及大型飛行員系列Shock Absorber XPL限量表，為中台灣收藏家與手表愛好者、再添全新賞玩空間。

過去向來以飛行、賽車等元素知名的IWC萬國表，今年六月時曾在台有電影《F1》上映，叫好又叫座，不僅電影中捕捉到F1賽車的高速張力與熱血，連帶也讓人看到F1電影中出現的IWC表款；全新的IWC台中大遠百專賣店位於一樓，並以俐落的黑色線條、黑白主視覺搭配木質調、間接照明，呈現出俐落、當代的運動張力氛圍。

而本次因IWC台中大遠百專賣店來台的，更有多只話題或限量新作，像是限量100只的大型飛行員系列Shock Absorber XPL鏤空陀飛輪（型號IW357701），是品牌首度將專利的SPRIN-g PROTECT®避震系統結合了陀飛輪裝置，表廠自製的82915機芯將游絲經過改造，表款並使用了瓷化鈦金屬（Ceratanium®） 打造表殼與表冠，展現前衛的科技風格；飛行員高性能計時萬年曆（型號IW388801）則結合了計時碼表、萬年曆兩項複雜功能，IWC自製的89802機芯並由多達474個零件，整體設計風格並顛覆傳統萬年曆的典雅，並以錘擊紋理黑色面盤、具測速刻度的黑色陶瓷表圈結合阿拉伯數字格式的萬年曆顯示。

重量級話題新作的大型飛行員系列Shock Absorber XPL限量表（型號IW356201）則接軌今年全世界持續增溫的F1熱潮，是與Mercedes-AMG PETRONAS Formula One™ Team合作的聯名表，表款同樣擁有與懸臂游絲可提表款提供緩衝、並將防震性能升級，車隊的黑色與馬石油綠色也成為了表款主色調，搭配雙向棘爪上鏈系統的32101型自製機芯則具備120小時的動力儲備，隨表將附上綠色、黑色橡膠表帶各一條，明快或動感？風格隨選。

IWC大型飛行員系列Shock Absorber XPL限量表（型號IW356201），價格店洽。圖／IWC提供
IWC大型飛行員系列Shock Absorber XPL限量表（型號IW356201），價格店洽。圖／IWC提供
89802機芯由多達474個零件，同時駕馭了萬年曆、計時碼表兩種複雜功能。圖／IWC提供
89802機芯由多達474個零件，同時駕馭了萬年曆、計時碼表兩種複雜功能。圖／IWC提供
IWC全新台中大遠百專賣店已於近日正式開幕，並帶來多款飛行員、F1話題聯名或限量表款。圖／IWC提供
IWC全新台中大遠百專賣店已於近日正式開幕，並帶來多款飛行員、F1話題聯名或限量表款。圖／IWC提供
IWC全新台中大遠百專賣店的鑑賞空間。圖／IWC提供
IWC全新台中大遠百專賣店的鑑賞空間。圖／IWC提供
有別於傳統的古典路線，IWC的飛行員高性能計時萬年曆（型號IW388801）展現了科技前衛風格的「複雜功能」（complication）新貌。圖／IWC提供
有別於傳統的古典路線，IWC的飛行員高性能計時萬年曆（型號IW388801）展現了科技前衛風格的「複雜功能」（complication）新貌。圖／IWC提供

黑色 電影

延伸閱讀

台中大遠百周年慶10日開打 有望登上全台百貨「新店王」

台韓雙帥范少勳、李俊昊搶先戴 PIAGET Altiplano超薄表「金」貴迷人

手上鍊、更懷舊！林柏宏帥氣上手浪琴Spirit Pilot Flyback飛行員表

影／來不及彈射逃生！波蘭空軍F-16特技機彩排墜毀成火球 飛行員殉職

相關新聞

IWC台中大遠百專賣店開幕 重量級F1聯名表、陀飛輪 限量誘客

IWC近日更為台中大遠百專賣店正式開幕，以嶄新的空間、設計語彙再次形塑品牌印象，並帶來多只限量表款包含大型飛行員系列Sh...

爆紅「台版可麗露」奶油烤年糕 十大人氣店家一次看

85度C、聖瑪莉、吳寶春都搶推，外型似小栗子，被讚台版可麗露，一口咬下外酥內Q、奶香濃郁，瞬間爆紅社群。

經典馬銜扣一門三傑！GUCCI全新包款跨世代 踩出摩登風格大道

動靜自如不僅是一種形容，更是一種複合、風雅的氣質。GUCCI經典的Horsebit元素自1953年以來從最貼近地面的鞋款...

江詩丹頓270周年光雕秀前進國家歌劇院 The Quest特展一秀古典底蘊

一個人的生日值得開心、開派對，一個品牌的百周年紀念更需要慶賀。今年邁向品牌270周年紀的瑞士頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vac...

馬祖國際藝術島開跑 500盤菜色入列！長汎假期團體遊、自由行齊發

第三屆「2025馬祖國際藝術島」即日起至11月16日，在馬祖四鄉五島盛大登場。本屆以《拍楸─你的海洋，我的陸》為題，並首...

當咖啡碰見月餅！盤點連鎖咖啡推出的中秋禮 平衡甜度更有味

秋來了，中秋禮盒進入熱銷期，連鎖咖啡業者也有許多創意好禮，以咖啡平衡月餅的甜膩，讓咖啡控的中秋滋味更美好。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。