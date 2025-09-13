IWC台中大遠百專賣店開幕 重量級F1聯名表、陀飛輪 限量誘客
IWC近日更為台中大遠百專賣店正式開幕，以嶄新的空間、設計語彙再次形塑品牌印象，並帶來多只限量表款包含大型飛行員系列Shock Absorber XPL陀飛輪鏤空表、飛行員高性能計時萬年曆，以及大型飛行員系列Shock Absorber XPL限量表，為中台灣收藏家與手表愛好者、再添全新賞玩空間。
過去向來以飛行、賽車等元素知名的IWC萬國表，今年六月時曾在台有電影《F1》上映，叫好又叫座，不僅電影中捕捉到F1賽車的高速張力與熱血，連帶也讓人看到F1電影中出現的IWC表款；全新的IWC台中大遠百專賣店位於一樓，並以俐落的黑色線條、黑白主視覺搭配木質調、間接照明，呈現出俐落、當代的運動張力氛圍。
而本次因IWC台中大遠百專賣店來台的，更有多只話題或限量新作，像是限量100只的大型飛行員系列Shock Absorber XPL鏤空陀飛輪（型號IW357701），是品牌首度將專利的SPRIN-g PROTECT®避震系統結合了陀飛輪裝置，表廠自製的82915機芯將游絲經過改造，表款並使用了瓷化鈦金屬（Ceratanium®） 打造表殼與表冠，展現前衛的科技風格；飛行員高性能計時萬年曆（型號IW388801）則結合了計時碼表、萬年曆兩項複雜功能，IWC自製的89802機芯並由多達474個零件，整體設計風格並顛覆傳統萬年曆的典雅，並以錘擊紋理黑色面盤、具測速刻度的黑色陶瓷表圈結合阿拉伯數字格式的萬年曆顯示。
重量級話題新作的大型飛行員系列Shock Absorber XPL限量表（型號IW356201）則接軌今年全世界持續增溫的F1熱潮，是與Mercedes-AMG PETRONAS Formula One™ Team合作的聯名表，表款同樣擁有與懸臂游絲可提表款提供緩衝、並將防震性能升級，車隊的黑色與馬石油綠色也成為了表款主色調，搭配雙向棘爪上鏈系統的32101型自製機芯則具備120小時的動力儲備，隨表將附上綠色、黑色橡膠表帶各一條，明快或動感？風格隨選。
