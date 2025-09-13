經典馬銜扣一門三傑！GUCCI全新包款跨世代 踩出摩登風格大道

動靜自如不僅是一種形容，更是一種複合、風雅的氣質。GUCCI經典的Horsebit元素自1953年以來從最貼近地面的鞋款出發，足跡踏遍包款、服裝，甚至躍上了高級珠寶舞台、歷久彌新，2025秋冬GUCCI因此以Horsebit馬銜扣為基礎，延伸出Siena、Horsebit 1955以及首度問世的Beatrix包款，從容踏出全新的風格大道。

所謂的Horsebit是以雙環相扣、中央橫桿的結構為特色，不僅視覺上讓直線與弧線並存，也象徵了力量的收放自若，也優雅、也狂野。2025秋冬GUCCI的Horsebit 1955延續了70年以來的從容：以「Charme」小羊皮為包款材質的超柔軟版本與麂皮款，向經典與懷舊風格致敬；運用「減法哲學」的Siena包則具「半扣」特色，也令人聯想到同樣源自馬術世界的馬鐙，該系列使用頂級Ultra小牛皮，並以熨燙工序創造出包款的光澤與奢華觸感。

令人眼睛一亮的更有全新上市的Beatrix包款，從包款以致提（背）帶形成了曼妙的山形，包款不僅選用了輕盈柔軟的Future Lux小牛皮，還讓硬挺俐落、慵懶隨興兩種相異的形容詞得以並存，甚至在肩背或將皮帶重疊手持時，包款的輪廓也有不同變化，宛如一包二用。經典的Horsebit馬銜扣則改造在寬版的提帶上成為隱藏版設計亮點，全系列共有咖啡色、白色、淺橄欖綠三色，訂價皆為10萬3,400元， Horsebit 1955包本季帶來了Charme小羊皮的超柔軟版本，呈現如雲朵般的空氣感。圖／GUCCI提供 GUCCI Beatrix包將馬銜扣改造在寬版的提把上，強化耐用度並具視覺裝飾效果。圖／GUCCI提供 GUCCI Beatrix包淺橄欖綠色款，10萬3,400元。圖／GUCCI提供 GUCCI Horsebit 1955系列超軟小羊皮大尺寸手提肩背包，13萬2,400元。圖／GUCCI提供 GUCCI Beatrix包白色款，10萬3,400元。圖／GUCCI提供

