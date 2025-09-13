江詩丹頓270周年光雕秀前進國家歌劇院 The Quest特展一秀古典底蘊
一個人的生日值得開心、開派對，一個品牌的百周年紀念更需要慶賀。今年邁向品牌270周年紀的瑞士頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）近日與臺中國家歌劇院合作，以「The Quest」為主題舉辦了光雕投影並舉辦百年骨董表巡迴展，以10多只貫穿200多年歷史的重要時計，一秀古典底蘊。
在本次展出的「The Quest」骨董表展中，10多只懷表與手表橫跨1810年以至近代的1996年，完整披露了江詩丹頓在歷史起源、機刻雕花、手工雕刻、寶石鑲嵌、琺瑯工藝、三問報時、特殊顯示的豐沛面向。像是一只1831年份的粉紅金懷表便加以內填琺瑯花卉，帶人一窺190多年前琺瑯工藝的細膩、華麗，更有江詩丹頓在燒製琺瑯時用色之大膽前衛。
1924年的一只三件式結構胸針表則反應了西方在1920年代流行的裝飾藝術（Art Deco）風格，尤其結合紅色、黑色與玉石鑲嵌的形式，更彰顯了彼時西方世界對東方美學的推崇；1927年的一只18K白金懷表更展現了江詩丹頓在超薄機芯與鏤空技法的強項，而具雙逆跳、圓規式指針搭配航海圖面盤的1996年Mercator系列手表則回應了一度在1920、1930年代興盛的雙逆跳顯示功能風潮，後續更影響了品牌「藝術大師」系列的衛星式轉盤設計，淵源流長。
為盛大慶祝品牌的270周年，除了The Quest巡迴骨董表展，江詩丹頓並與臺中國家歌劇院合作帶來了光雕投影秀，自即日起每晚6點半至晚上9點，將在臺中國家歌劇院正門廣場的壺中居外牆上持續上演，每逢周五、六與國定假日，則將延長至晚上10點，直至9月21日（日）為止。江詩丹頓的270周年「The Quest」骨董表展則同步於即日起在江詩丹頓台中大遠百專賣店展開，展出至9月16日（二）為止；此後則將從9月17日（三）起移師江詩丹頓台北101專賣店，並至9月23日（二）為止，更多訊息，亦可電洽江詩丹頓台中大遠百專賣店，電話為04-2258-2558，或江詩丹頓台北101專賣店，電話則為02-8101-8658。
