快訊

iPhone 17 Pro和iPhone 16 Pro買哪個？「怕燙」關鍵內行人推行這款手機

諷川普39%關稅！瑞士Swatch推期間限定表 賣到「美調整關稅為止」

高雄驚傳七旬翁墜樓身亡！家人都在家「沒發現悲劇」

聽新聞
0:00 / 0:00

江詩丹頓270周年光雕秀前進國家歌劇院 The Quest特展一秀古典底蘊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
白金材質裝飾藝術風格三件式結構胸針表，約製造於1924年，現為江詩丹頓典藏。圖／江詩丹頓提供
白金材質裝飾藝術風格三件式結構胸針表，約製造於1924年，現為江詩丹頓典藏。圖／江詩丹頓提供

一個人的生日值得開心、開派對，一個品牌的百周年紀念更需要慶賀。今年邁向品牌270周年紀的瑞士頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）近日與臺中國家歌劇院合作，以「The Quest」為主題舉辦了光雕投影並舉辦百年骨董表巡迴展，以10多只貫穿200多年歷史的重要時計，一秀古典底蘊。

在本次展出的「The Quest」骨董表展中，10多只懷表與手表橫跨1810年以至近代的1996年，完整披露了江詩丹頓在歷史起源、機刻雕花、手工雕刻、寶石鑲嵌、琺瑯工藝、三問報時、特殊顯示的豐沛面向。像是一只1831年份的粉紅金懷表便加以內填琺瑯花卉，帶人一窺190多年前琺瑯工藝的細膩、華麗，更有江詩丹頓在燒製琺瑯時用色之大膽前衛。

1924年的一只三件式結構胸針表則反應了西方在1920年代流行的裝飾藝術（Art Deco）風格，尤其結合紅色、黑色與玉石鑲嵌的形式，更彰顯了彼時西方世界對東方美學的推崇；1927年的一只18K白金懷表更展現了江詩丹頓在超薄機芯與鏤空技法的強項，而具雙逆跳、圓規式指針搭配航海圖面盤的1996年Mercator系列手表則回應了一度在1920、1930年代興盛的雙逆跳顯示功能風潮，後續更影響了品牌「藝術大師」系列的衛星式轉盤設計，淵源流長。

為盛大慶祝品牌的270周年，除了The Quest巡迴骨董表展，江詩丹頓並與臺中國家歌劇院合作帶來了光雕投影秀，自即日起每晚6點半至晚上9點，將在臺中國家歌劇院正門廣場的壺中居外牆上持續上演，每逢周五、六與國定假日，則將延長至晚上10點，直至9月21日（日）為止。江詩丹頓的270周年「The Quest」骨董表展則同步於即日起在江詩丹頓台中大遠百專賣店展開，展出至9月16日（二）為止；此後則將從9月17日（三）起移師江詩丹頓台北101專賣店，並至9月23日（二）為止，更多訊息，亦可電洽江詩丹頓台中大遠百專賣店，電話為04-2258-2558，或江詩丹頓台北101專賣店，電話則為02-8101-8658。

18K白金和水晶材質懷表，約製造於1927年，超薄機芯與玫瑰金劍形指針為其特色，現為江詩丹頓典藏。圖／江詩丹頓提供
18K白金和水晶材質懷表，約製造於1927年，超薄機芯與玫瑰金劍形指針為其特色，現為江詩丹頓典藏。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓將於台中國家歌劇院外牆帶來的光雕秀已從即日起開始，直至9月21日（日）為止。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓將於台中國家歌劇院外牆帶來的光雕秀已從即日起開始，直至9月21日（日）為止。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓將從即日起於台中國家歌劇院外牆帶來光雕秀、美不勝收。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓將從即日起於台中國家歌劇院外牆帶來光雕秀、美不勝收。圖／江詩丹頓提供
Mercator系列鉑金腕表，逆跳功能，製造於1996年，現為江詩丹頓典藏。圖／江詩丹頓提供
Mercator系列鉑金腕表，逆跳功能，製造於1996年，現為江詩丹頓典藏。圖／江詩丹頓提供
18K黃金女士吊墜懷表，約製造於1900年，表面雕刻並鑲嵌鑽石和紅寶石，現為江詩丹頓典藏。圖／江詩丹頓提供
18K黃金女士吊墜懷表，約製造於1900年，表面雕刻並鑲嵌鑽石和紅寶石，現為江詩丹頓典藏。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓近日與臺中國家歌劇院合作，以「The Quest」為主題舉辦光雕投影並舉辦百年骨董表巡迴展，一秀古典底蘊。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓近日與臺中國家歌劇院合作，以「The Quest」為主題舉辦光雕投影並舉辦百年骨董表巡迴展，一秀古典底蘊。圖／江詩丹頓提供

臺中 品牌 國家歌劇院

延伸閱讀

台中大遠百周年慶10日開打 有望登上全台百貨「新店王」

Micro LED手表催化應用成長 推動2029年晶片市場規模突破4.61億美元

江詩丹頓Overseas超薄萬年曆換新色 勃艮第紅、粉紅金驚艷亮相

涉竊室友耳機手錶現金 國安局前士官判拘役50日

相關新聞

麥當勞捷運廣告驚現「捲毛堡」！網友神眼獲讚視力3.0 官方回應了

近日有民眾在社群平台Threads上分享，在台北捷運忠孝復興站往文湖線方向的廣告看板上，發現麥當勞的滿福堡圖片中，麵包上竟疑似出現一根毛。該民眾拍攝放大影片佐證，並幽默發問：「是什麼新的行銷手法嗎？」，貼文發出後，網友紛紛原PO的視力讚嘆不已，也把該地變成了打卡熱點。對此，麥當勞官方也出面回應了。

江詩丹頓270周年光雕秀前進國家歌劇院 The Quest特展一秀古典底蘊

一個人的生日值得開心、開派對，一個品牌的百周年紀念更需要慶賀。今年邁向品牌270周年紀的瑞士頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vac...

馬祖國際藝術島開跑 500盤菜色入列！長汎假期團體遊、自由行齊發

第三屆「2025馬祖國際藝術島」即日起至11月16日，在馬祖四鄉五島盛大登場。本屆以《拍楸─你的海洋，我的陸》為題，並首...

當咖啡碰見月餅！盤點連鎖咖啡推出的中秋禮 平衡甜度更有味

秋來了，中秋禮盒進入熱銷期，連鎖咖啡業者也有許多創意好禮，以咖啡平衡月餅的甜膩，讓咖啡控的中秋滋味更美好。

36層手工酥皮、天然七彩！「點水樓」蘇式月餅即起開賣

主打蘇式月餅的點水樓，今年中秋推出全新「月朦朧」系列月餅禮盒。以江南名饌入餡、36層手工酥皮層層鎖香，將朦朧月色與細膩風...

買車第一步先選色？網友熱議最夯汽車顏色TOP6

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「汽車顏色」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六大汽車顏色排名。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。