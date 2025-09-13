馬祖國際藝術島開跑 500盤菜色入列！長汎假期團體遊、自由行齊發

第三屆「2025馬祖國際藝術島」即日起至11月16日，在馬祖四鄉五島盛大登場。本屆以《拍楸─你的海洋，我的陸》為題，並首次開放國際徵件，邀請來自9個國家、超過55組藝術家與團隊，展出逾50件全新作品。長榮航空的直營旅行社「長汎假期」繼前兩屆推出馬祖國際藝術島主題遊程之後，本屆也將持續帶領旅人，從藝術文化的視角，深度探索馬祖的在地之美。

長汎假期主打「馬祖國際藝術島3日」團體主題遊程，費用每人10,588元起，包括立榮航空來回機票、特色旅宿及當地美食，旅客可選擇由台北或台中出發，台北出發的旅客安排北竿進、南竿出的雙點進出航班；台中旅客則安排南竿往返，行程還包含馬祖島際間的交通船，並可前往欣賞藝術島精彩作品，一睹馬祖的藝術新風貌。

今年最新作品包含策展藝術家劉致宏與在地居民共創的《漁汐》、《魚漬》，呼應本屆主題「拍楸—你的海洋，我的陸」。在南竿「二六據點」是由台裔加拿大藝術家李佩珊與在地藝文社群互動創作《不是誰的棋子，而我們是...》。在梅石特約茶室透過《白馬非馬》作品感受馬祖的島嶼信仰文化，當然也不容錯過前二屆藝術島的人氣常設展品，例如《打開老酒玻璃屋》以回收酒瓶打造的面海裝置藝術回應著馬祖老酒文化。

走進《北竿電廠》，欣賞震撼人心的「軍魂之光」燈光藝術裝置，這些都是利用發電廠、軍事據點、老宅等廢置空間，透過藝術的轉譯，搖身一變成為震撼人心的展覽作品。

長汎假期除了安排藝術欣賞，也收納了馬祖的自然與人文之美，例如安排走訪馬祖的信仰中心「媽祖巨神像」、探訪「北海坑道」，親眼見證戰地前線的歷史痕跡，還有入住獨具特色的芹壁村閩式石屋老宅，並品嘗曾獲「500盤」美食評鑑的林義和私宅閩東風味餐，從味蕾感受在地風土故事。

除了長汎假期的團體行程，想安排自由行的旅人也可透過「立榮假期」官網快速搜尋最超值的馬祖「機＋酒」組合，台北、台中天天出發，彈性選擇不同的航點進出，三天兩夜5,896元起。

為響應藝術島盛事，立榮假期推出官網限定折扣，即日起至11月16日，結帳時輸入折扣碼「2025matsu」，即可享單筆訂單折抵300元優惠，限量200組，數量有限。此外，凡於官網訂購機＋酒方案，還可選擇加購優惠租車服務，讓馬祖藝術島之旅更加自在順暢。

更多旅遊產品資訊可至長汎假期官網查詢「2025馬祖國際藝術島」：https://www.everfuntravel.com/promo/special/matsubiennial。 第二屆藝術島常設展品《打開－老酒玻璃屋》，以老酒瓶打造的裝置藝術回應著馬祖家戶釀酒文化，藝術與海景共演，是馬祖美拍景點。圖/長汎假期提供 第二屆藝術島常設展品《海就是我的陸》，守望於馬港沙灘，由藝術家伊祐‧噶照運用舊船零件重組，詮釋馬祖的海洋文化。圖/長汎假期提供

