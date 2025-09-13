當咖啡碰見月餅！盤點連鎖咖啡推出的中秋禮 平衡甜度更有味

秋來了，中秋禮盒進入熱銷期，連鎖咖啡業者也有許多創意好禮，以咖啡平衡月餅的甜膩，讓咖啡控的中秋滋味更美好。

雀巢（Nestlé）與星巴克（Starbucks®）聯手推出多款星巴克家享咖啡「秋季限定商品」，包含首次登台的「星巴克®特選系列榛果風味摩卡咖啡」、「星巴克®榛果風味拿鐵咖啡膠囊 」，以及廣受星粉歡迎的秋季綜合咖啡豆、秋季綜合及佛羅娜綜合兩款手沖每日精選濾掛咖啡，在家就能品飲星巴克的獨特風味。

此外，秋節禮盒「星巴克®特選系列-秋日團圓風味禮盒」嚴選門市熱銷焦糖瑪奇朵和經典拿鐵，附上星巴克馬克杯與咖啡匙；「星巴克®手沖每日精選-秋日濾掛咖啡禮盒」則精選全新上市的手沖每日精選：秋季綜合濾掛咖啡及家常濾掛咖啡，兩款分別帶有明亮柑橘氣息與可可香氣，適合沖煮一杯開啟溫柔秋日早晨，同樣附上星巴克馬克杯。

「星巴克典藏DREAM PLAZA台北」月前熱鬧揭幕，特別推出限量中秋禮盒「典藏綜合蛋黃酥禮盒」，由法朋烘焙甜點坊手作「經典蛋黃酥」、星巴克限定口味「焙茶蛋黃酥」等。8月29日至10月2日的每周指定開賣日於星巴克典藏DREAM PLAZA台北限量販售，售完為止。另有首發餅乾禮盒，包含「星巴克臻選綜合蝴蝶酥」、「典藏黑巧克力義式脆餅」、「典藏星選蛋捲禮盒」和「星巴克綜合果香餅乾」，可至門市選購。

伯朗咖啡館今年首度攜手知名甜點品牌Miss V Bakery，推出限定「伯朗中秋濾掛禮盒組」。禮盒嚴選三款伯朗獨家配方濾掛咖啡，搭配Miss V Bakery 為此次合作量身研發的限定「海鹽柚香奶油夾心餅」，以及經典熱銷的「烏龍茶奶油夾心餅」， 以香醇咖啡結合精緻餅乾，為中秋佳節注入新鮮巧思。禮盒內含6入濾掛咖啡及4入夾心餅乾，每盒建議售價650元，即日起於全台12間伯朗咖啡館門市限量販售。

新鮮現烘連鎖咖啡品牌CAMA CAFE則與台灣百年品牌泉發蜂蜜攜手合作，創作出多款「百年野蜜奶霜」系列飲品，分別為百年野蜜奶霜輕拿鐵、百年野蜜奶霜輕美式與百年野蜜奶霜紅茶，以及兩道限定專屬餐點。中秋禮盒內容包含榮獲IIAC金獎認證的義式濾掛咖啡，以及榮獲歐盟A.A. Clean Label最高等級認證的特選野蜂蜜隨手包，並附上一支玫瑰金質品飲匙，原價899元，憑會員APP領取優惠券可享禮盒單入699元、禮盒雙入1,300元優惠，數量有限，售完為止。 星巴克家享咖啡推出兩款中秋禮盒：「星巴克®特選系列-秋日團圓風味禮盒」、「星巴克®手沖每日精選-秋日濾掛咖啡禮盒」。圖/雀巢提供 CAMA CAFE中秋禮盒優惠開賣。圖/CAMA CAFE提供 全新推出的「星巴克綜合果香餅乾」，內含檸檬香草、草莓蔓越莓、藍莓優格三種風味餅乾，適合搭配TEAVANATM茶品。圖/星巴克提供

