36層手工酥皮、天然七彩！「點水樓」蘇式月餅即起開賣

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
大七彩月餅禮盒。圖/點水樓提供
大七彩月餅禮盒。圖/點水樓提供

主打蘇式月餅的點水樓，今年中秋推出全新「月朦朧」系列月餅禮盒。以江南名饌入餡、36層手工酥皮層層鎖香，將朦朧月色與細膩風味交織出一場賞月文化盛宴。內餡嚴選經典珍饈，將盛宴化於圓月之間，包括帝皇魚翅、豪華海陸、松露鴨肝、鮑魚干貝剝皮辣椒等4款奢華口味，冷藏保存期5天。

其中，御膳級食材匯聚一餅的「帝皇魚翅」，乾燒潮州魚翅選用的是頂級五羊翅，匯聚花膠與烏參的海味精華，膠質豐盈、鮮香醇厚，層層酥皮包裹濃郁海味，盡顯帝王盛宴尊榮

「豪華海陸」則是將江南經典金華火腿，融合烏魚子與明太子，三重珍饈在酥皮中交織出多層次口感，鹹香回甘、鮮味飽滿。「鮑魚干貝剝皮辣椒」中放入了整顆軟嫩鮑魚、鮮香日本干貝，與甘辣剝皮辣椒相輔相成，鮮、甜、辣層層生香。

而「松露鴨肝」則是歐陸奢華與江南酥藝的結合，當義大利松露邂逅加拿大鴨肝，奢華食材融入蘇式千層酥皮，打造出油脂細膩、香氣濃郁的風味，齒頰餘韻無窮。

今年推薦還有「天然七彩」蘇式月餅禮盒，七彩如流雲，盡蘊天然之美，點水樓以天然奈米竹炭、艾草、黃梔子、甜菜根、藍梔子染製大理石紋路，精選台灣在地農產入餡，36層手工酥皮間，鎖住溫潤香氣，彩影生香。包括松子綠豆沙、奶皇鹹蛋、核桃棗泥、草莓、藍莓五種口味，冷藏保存7天。

其中的「草莓」口味，選以天然大湖草莓蜜漬，整粒草莓乾入餡，果香馥郁。「

藍莓」則是成熟與清新兼具的味覺饗宴。兩款水果風味搭配七彩美色，更具食趣。

點水樓多款蘇式月餅皆可量身訂製，即起開放於點水樓官網自由搭配口味。

蘇式一口酥滋味傳統。圖/點水樓提供
「七彩月餅」光彩耀人，十分吸睛。圖/點水樓提供
豐富奢華的內餡。圖/點水樓提供
