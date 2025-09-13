快訊

麥當勞捷運廣告驚現「捲毛堡」！網友神眼獲讚視力3.0 官方回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
麥當勞。美聯社
麥當勞。美聯社

近日有民眾在社群平台Threads上分享，在台北捷運忠孝復興站往文湖線方向的廣告看板上，發現麥當勞的滿福堡圖片中，麵包上竟疑似出現一根毛。該民眾拍攝放大影片佐證，並幽默發問：「是什麼新的行銷手法嗎？」，貼文發出後，網友紛紛對原PO的視力讚嘆不已，也把該地變成了打卡熱點。對此，麥當勞官方也出面回應了。

網友在貼文中指出，她在忠孝復興站文湖線方向的麥當勞廣告看板上，看到滿福堡圖片的麵包上居然有根毛，讓她好奇這是否是某種創新的行銷手法。文章曝光後迅速引發熱議，網友紛紛留言：「拍攝人員要汗流浹背了 」、「連做門面形象的廣告上面都違反了衛生與食安...」。

更多人對原PO的觀察力嘖嘖稱奇，紛紛留言「問題是你是怎麼發現的？」、「你的視力是3.0嗎？」、「明察秋毫！」、「妳看得好細」。事件曝光後，該廣告看板甚至吸引不少人前往拍照打卡。

對此，麥當勞表示，感謝網友對廣告素材的關注與指正，目前正進行廣告更新作業，未來將更加嚴謹把關相關宣傳內容的品質，以回應顧客對品牌的信任與期待。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

北捷 麥當勞

麥當勞捷運廣告驚現「捲毛堡」！網友神眼獲讚視力3.0 官方回應了

