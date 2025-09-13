聽新聞
0:00 / 0:00

Prada高級珠寶Couleur Viviante勾勒幻夢虹彩 導入區塊鏈、見證真實

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
以抽色處理的Prada高級珠寶Couleur Viviante形象視覺，令人更加聚焦在珠寶的豔麗色彩。圖／Prada提供
以抽色處理的Prada高級珠寶Couleur Viviante形象視覺，令人更加聚焦在珠寶的豔麗色彩。圖／Prada提供

珠寶原就是高價精品領域的一環，而高級服裝品牌推出高級珠寶也已非新鮮事。Prada近日發表新款高級珠寶Couleur Viviante系列，由品牌創意總監Miuccia Prada與Raf Simons共同打造，除了選用非典型的三角形切割寶石為亮點，粉嫩鮮快的色彩更令人耳目一新。

在Couleur Viviante系列高級珠寶的形象視覺中個別邀請了演員Maya Hawke、韓星金泰梨，以及美國詩人Amanda Gorman一同入鏡。形象視覺多以抽色處理，因而凸顯了珠寶的奇異光彩：無論是金泰梨望向鏡頭外的甜甜微笑、Amanda Gorman的爽朗神情，又或是Maya Hawke的淡然自信，Prada高級珠寶Couleur Viviante系列成為畫面中甜美與自信的具現，並透過紫水晶、海藍寶石、馬德拉黃水晶、粉色摩根石和金綠色橄欖石等半寶石的斑斕色彩，令人心情大好。

值得一提的是，Prada已採用Re-Nylon環保尼龍多年，本次的Prada高級珠寶Couleur Vivante作品同時也將紀錄在Aura Consortium區塊鏈中，讓其收藏家可驗證其真實性：包含珠寶從原石、切割、拋光中不同工序的轉化圖像，以及由獨立寶石實驗室負責的評鑑證書亦可在區塊鏈中得到驗證，像是將如夢似幻的霓虹定格，見證真實不虛。

Prada高級珠寶Couleur Vivante Rivière項鍊，價格店洽。圖／Prada提供
Prada高級珠寶Couleur Vivante Rivière項鍊，價格店洽。圖／Prada提供
Prada高級珠寶Couleur Vivante戒指，價格店洽。圖／Prada提供
Prada高級珠寶Couleur Vivante戒指，價格店洽。圖／Prada提供
金泰梨為Prada拍攝了最新高級珠寶Couleur Viviante的形象視覺，輕快粉嫩。圖／Prada提供
金泰梨為Prada拍攝了最新高級珠寶Couleur Viviante的形象視覺，輕快粉嫩。圖／Prada提供
Prada高級珠寶Couleur Vivante垂墜耳環，價格店洽。圖／Prada提供
Prada高級珠寶Couleur Vivante垂墜耳環，價格店洽。圖／Prada提供

珠寶 自信 水晶

延伸閱讀

洞見、開拓與閃耀的總和 Boucheron 2025全新Flèche系列珠寶

CHANCE de CHANEL 香奈兒全新高級珠寶 將最大化的幸運符碼隨身攜帶

去鐵鏽、除污漬…原來蘇打水還能這樣用！蘇打水10個令人驚訝的妙用

Prada魔咒？坂口健太郎同居年上女友　又爆劈腿女星永野芽郁

相關新聞

Prada高級珠寶Couleur Viviante勾勒幻夢虹彩 導入區塊鏈、見證真實

珠寶原就是高價精品領域的一環，而高級服裝品牌推出高級珠寶也已非新鮮事。Prada近日發表新款高級珠寶Couleur Vi...

洞見、開拓與閃耀的總和 Boucheron 2025全新Flèche系列珠寶

弓箭此一具象的物品，不僅是過去的軍事性武器，更有品德、文化的多樣性延伸。法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）近日...

蘋果官網iPhone 17開跑 iPhone 17 Pro Max最搶手、得等近一個月

蘋果官網iPhone 17系列手機與iPhone Air預購準時在9月12日晚上8點準時開放，預購開跑一個小時後，iPh...

遠傳預購開紅盤！iPhone 17系列限量預購30分鐘完售

遠傳（4904）iPhone 17 系列限量預購開紅盤，遠傳限量預購活動 12 日晚間 8 點在網路門市開跑，一上線即掀...

張榕容華麗飄逸 與林辰唏、李翊君母女賞Jasmine Galleria十周年大秀

美國頂級訂製禮服品牌Jasmine Galleria今（9月12）日在台北文華東方酒店舉辦台北十周年大秀，是回到10年前...

燦坤iPhone 17系列與iPhone Air線上預購3分鐘完售 預購王是這款

3C通路商燦坤（2430）12日晚間8時在其線上購物網站開放iPhone 17系列與iPhone Air新機預購活動，開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。