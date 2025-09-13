Prada高級珠寶Couleur Viviante勾勒幻夢虹彩 導入區塊鏈、見證真實

珠寶原就是高價精品領域的一環，而高級服裝品牌推出高級珠寶也已非新鮮事。Prada近日發表新款高級珠寶Couleur Viviante系列，由品牌創意總監Miuccia Prada與Raf Simons共同打造，除了選用非典型的三角形切割寶石為亮點，粉嫩鮮快的色彩更令人耳目一新。

在Couleur Viviante系列高級珠寶的形象視覺中個別邀請了演員Maya Hawke、韓星金泰梨，以及美國詩人Amanda Gorman一同入鏡。形象視覺多以抽色處理，因而凸顯了珠寶的奇異光彩：無論是金泰梨望向鏡頭外的甜甜微笑、Amanda Gorman的爽朗神情，又或是Maya Hawke的淡然自信，Prada高級珠寶Couleur Viviante系列成為畫面中甜美與自信的具現，並透過紫水晶、海藍寶石、馬德拉黃水晶、粉色摩根石和金綠色橄欖石等半寶石的斑斕色彩，令人心情大好。

值得一提的是，Prada已採用Re-Nylon環保尼龍多年，本次的Prada高級珠寶Couleur Vivante作品同時也將紀錄在Aura Consortium區塊鏈中，讓其收藏家可驗證其真實性：包含珠寶從原石、切割、拋光中不同工序的轉化圖像，以及由獨立寶石實驗室負責的評鑑證書亦可在區塊鏈中得到驗證，像是將如夢似幻的霓虹定格，見證真實不虛。 Prada高級珠寶Couleur Vivante Rivière項鍊，價格店洽。圖／Prada提供 Prada高級珠寶Couleur Vivante戒指，價格店洽。圖／Prada提供 金泰梨為Prada拍攝了最新高級珠寶Couleur Viviante的形象視覺，輕快粉嫩。圖／Prada提供 Prada高級珠寶Couleur Vivante垂墜耳環，價格店洽。圖／Prada提供

