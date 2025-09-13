洞見、開拓與閃耀的總和 Boucheron 2025全新Flèche系列珠寶
弓箭此一具象的物品，不僅是過去的軍事性武器，更有品德、文化的多樣性延伸。法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）近日發表了新款的2025 Flèche系列珠寶，從弓箭為靈感結合特異姿態與鋒芒，展現一次關於洞見、開拓與閃耀的總和。
在工業時代來臨前，弓箭屬於冷兵器的一種，攻擊範圍寬廣。弓箭在日本文化中也和禪、心性修煉有關，像是德國哲學家Eugen Herrigel便將前往日本研習「弓道」的心路寫作成經典之作《箭藝與禪心》（Zen in the Art of Archery），弓箭更和神話多所淵源，像希臘神話中的太陽神阿波羅與狩獵女神阿提密斯便都以弓箭為印象、廣為人知。
在Boucheron的珠寶典藏資料中，Flèche時而聚焦在箭羽的羽毛上，與西方在1920年代所流行的裝飾藝術結合，並融入西方對東方文化的愛好。Boucheron現任創意總監Claire Choisne則嘗試在力量與纖細間達成平衡，全系列八款新作具有流暢的線條並跨越了性別或形式的框架，珠寶時而筆直、時而迴旋纏繞，並帶來開放式手環、項鍊、戒指、胸針、項鍊的多重可能。
在Flèche系列珠寶中Boucheron帶人看見了弓箭旋轉、靈巧的一面，而弓箭末端的箭羽並和品牌過往精擅的常春藤珠寶帶來了共鳴。全系列Flèche珠寶皆以白金製造、並鑲嵌白鑽，訂價自36萬6,000元起，高單價的高級珠寶系列Flèche胸針則為324萬元，可洽Boucheron全台專門店詢問。
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言