洞見、開拓與閃耀的總和 Boucheron 2025全新Flèche系列珠寶

弓箭此一具象的物品，不僅是過去的軍事性武器，更有品德、文化的多樣性延伸。法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）近日發表了新款的2025 Flèche系列珠寶，從弓箭為靈感結合特異姿態與鋒芒，展現一次關於洞見、開拓與閃耀的總和。

在工業時代來臨前，弓箭屬於冷兵器的一種，攻擊範圍寬廣。弓箭在日本文化中也和禪、心性修煉有關，像是德國哲學家Eugen Herrigel便將前往日本研習「弓道」的心路寫作成經典之作《箭藝與禪心》（Zen in the Art of Archery），弓箭更和神話多所淵源，像希臘神話中的太陽神阿波羅與狩獵女神阿提密斯便都以弓箭為印象、廣為人知。

在Boucheron的珠寶典藏資料中，Flèche時而聚焦在箭羽的羽毛上，與西方在1920年代所流行的裝飾藝術結合，並融入西方對東方文化的愛好。Boucheron現任創意總監Claire Choisne則嘗試在力量與纖細間達成平衡，全系列八款新作具有流暢的線條並跨越了性別或形式的框架，珠寶時而筆直、時而迴旋纏繞，並帶來開放式手環、項鍊、戒指、胸針、項鍊的多重可能。

在Flèche系列珠寶中Boucheron帶人看見了弓箭旋轉、靈巧的一面，而弓箭末端的箭羽並和品牌過往精擅的常春藤珠寶帶來了共鳴。全系列Flèche珠寶皆以白金製造、並鑲嵌白鑽，訂價自36萬6,000元起，高單價的高級珠寶系列Flèche胸針則為324萬元，可洽Boucheron全台專門店詢問。 Boucheron Flèche系列白金項鍊鑲嵌鑽石，319萬元。圖／Boucheron提供 Boucheron Flèche系列白金項鍊鑲嵌鑽石，45萬5,000元。圖／Boucheron提供 瞄準、凝視、釋放的過程，讓弓箭成為日本弓道的禪意體現，也與Boucheron的Flèche系列珠寶風格共鳴。圖／Boucheron提供 Boucheron Flèche系列白金手環鑲嵌鑽石，234萬元。圖／Boucheron提供 Boucheron Flèche系列白金項鍊鑲嵌戒指，36萬6,000元。圖／Boucheron提供 Boucheron的Flèche系列珠寶將帶來項鍊、手環、戒指、胸針等品項，自由混搭。圖／Boucheron提供 Flèche系列挑戰了珠寶穿戴形式的想像力，甚至可將胸針改造為衣物裝飾。圖／Boucheron提供

商品推薦