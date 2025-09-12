蘋果官網iPhone 17開跑 iPhone 17 Pro Max最搶手、得等近一個月

蘋果官網iPhone 17系列手機與iPhone Air預購準時在9月12日晚上8點準時開放，預購開跑一個小時後，iPhone 17 Air部分機種最快可望在開賣隔天9月20日在Apple台北101取貨，iPhone 17 Pro Max最搶手，得等3到4周。

蘋果公布9月19日開始發售，而官網線上預購規則是每位顧客限購兩部iPhone 17、兩部iPhone Air、兩部iPhone 17 Pro與兩部iPhone 17 Pro Max。

蘋果官網開放預購iPhone 17系列手機及iPhone Air一個多小時後，購買iPhone 17 Air可望在開賣隔天9月20日在Apple台北101取貨，如果寄送到家就得等一周的時間，是最快速可以拿到的機種。

而iPhone 17系列預購狀況，目前門市全面缺貨，iPhone 17寄送到家約得等上2至3周，可望在10月初拿到心愛的iPhone 17。

iPhone 17 Pro大約得等上2至3周，可望在10月初拿到。iPhone 17 Pro Max則需等上3到4周，大約在10月9日之後寄送到家，應該是最搶手的機種。

商品推薦