蘋果官網iPhone 17開跑 iPhone 17 Pro Max最搶手、得等近一個月

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
蘋果官網iPhone 17系列手機與iPhone Air預購準時在9月12日晚上8點準時開放，其中iPhone 17 Pro Max最搶手，到貨得等3到4周。圖／翻攝自Apple官網
蘋果官網iPhone 17系列手機與iPhone Air預購準時在9月12日晚上8點準時開放，其中iPhone 17 Pro Max最搶手，到貨得等3到4周。圖／翻攝自Apple官網

蘋果官網iPhone 17系列手機與iPhone Air預購準時在9月12日晚上8點準時開放，預購開跑一個小時後，iPhone 17 Air部分機種最快可望在開賣隔天9月20日在Apple台北101取貨，iPhone 17 Pro Max最搶手，得等3到4周。

蘋果公布9月19日開始發售，而官網線上預購規則是每位顧客限購兩部iPhone 17、兩部iPhone Air、兩部iPhone 17 Pro與兩部iPhone 17 Pro Max。

蘋果官網開放預購iPhone 17系列手機及iPhone Air一個多小時後，購買iPhone 17 Air可望在開賣隔天9月20日在Apple台北101取貨，如果寄送到家就得等一周的時間，是最快速可以拿到的機種。

而iPhone 17系列預購狀況，目前門市全面缺貨，iPhone 17寄送到家約得等上2至3周，可望在10月初拿到心愛的iPhone 17。

iPhone 17 Pro大約得等上2至3周，可望在10月初拿到。iPhone 17 Pro Max則需等上3到4周，大約在10月9日之後寄送到家，應該是最搶手的機種。

